Ez is a járvány hatása: felborultak az évek óta tartó munkaerőpiaci viszonyok

Az utóbbi években súlyosan érintette a magyar gazdaságot a munkaerőhiány, amely gyakorlatilag minden szektorban érzékelhető volt. Nem meglepő, hogy tavaly decemberben még arról beszélgettünk Marton Klaudiával, a Groupama Biztosító humán erőforrás igazgatójával, hogy hogyan lehet megtartani a jó munkaerőt, hogyan tudja egy cég magához csábítani a dolgozókat. A COVID-19 megjelenése azonban felforgatta a munkaerőpiacot, épp ezért újra beszélgettünk a HR vezetővel, aki elmondta, egy pozíció kapcsán sokkal több érdemi pályázóval találkoznak ma a toborzók, mint egy évvel ezelőtt és kitért arra is, változtak-e a munkavállalók preferenciái, melyek most a vonzó munkahely ismérvei és hogy vajon a vírushelyzet kezelésének módja megváltoztatta-e a dolgozók szemében a munkáltatójuk megítélését.

Tavaly év végén még a munkaerő megtartásról beszélgettünk, az utóbbi hónapokban azonban már látható, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása mekkora munkanélküliséget okozott Magyarországon. Milyen hatása van a koronavírusnak a munkavállalókra?

Ha csak a saját példánkból indulok ki:

egy beszerzői pozícióra a közelmúltban közel kétszázan jelentkeztek közülük is több mint százan releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ilyesmire közel 10 éve nem volt példa,

a 2008-as pénzügyi válság utáni években volt az tapasztalható, hogy tömegek jelentkeznek egy meghirdetett állásra.

A koronavírus súlyosan érintette a munkaerőpiacot, sokan vesztették el az állásukat a járvány kezdete óta, főképpen az alapfokú végzettséggel rendelkezők, valamint a fizikai munkát végzők körében. A korlátozó intézkedések a turizmusban, vendéglátásban dolgozókat, valamint a lakossági szolgáltatásokat nyújtókat (pl. taxisok, fodrászok) hozták a legnehezebb helyzetbe, de sokan kényszerültek újratervezésre más szektorban is. Néhány hónap leforgása alatt megváltozott minden.

A Groupama idén készített egy felmérést, amely a koronavírus hatásait vizsgálta a munkahelyek megítélése szempontjából. Mi a kutatás legnagyobb tanulsága?

A dolgozó 18-65 éves lakosság kétharmada a járvány első hulláma idején tapasztalt a munkahelyén valamilyen változást, a többség arról számolt be, hogy megnőtt a munkamennyiség, megváltozott a munkaidő vagy épp a munkavégzés módja, illetve a munkavégzés helye.

Gondoljunk bele, tavaly még arról beszélgettünk, hogy a home office afféle kiváltság, és jelentősek voltak a munkaadói oldalról a fenntartások, aztán jött a vírus, és egész cégek álltak át távoli munkavégzésre.

A munkáltatók víruskezelési intézkedéseivel alapvetően elégedettek a megkérdezettek, leginkább a munkahelyek megtartására irányuló erőfeszítéseket értékelték, 63% volt ezzel elégedett. Mindez ahhoz vezetett, hogy a válaszadók harmadának nőtt a munkahelye iránti elkötelezettsége. Szektorális összehasonlításban azt látjuk, hogy a pénzügyi, informatikai és egyéb üzleti szolgáltatások területén tudtak leginkább javítani megítélésükön a munkáltatók.

Marton Klaudia, a Groupama Biztosító humán erőforrás igazgatója

A korábbi években a fizetés, a kényelmes munkakörnyezet, az új kihívások, fejlődési lehetőségek voltak leginkább fontosak a munkavállalók számára. Mi a helyzet most?

Ahogy eddig, úgy most is kiemelkedő fontosságú a bejelentett munkaviszony, ez a legfontosabb szempont a munkavállalók számára, de nagyon fontos a stabilitás is, és a közvetlen vezető személye is felértékelődött, miközben a kellemes és egészséges munkakörnyezet már háttérbe szorult, és ugyan a fizetés még mindig meghatározó, de már nem annyira kiemelt jelentőségű az, hogy az adott munkahelyen ugyanazért a munkáért többet fizessenek, mint a hasonló cégek. Vagyis

egy év alatt, a válság hatására felértékelődött a biztonság.

Sok helyen nem lehetett megúszni az elbocsátásokat, de a munkahelyek többsége mindent megtett, hogy meg tudja tartani a munkavállalókat. A koronavírus olyan világválságot okozott, melyben közvetlenül, vagy áttételesen mindenki érintett. Ebben a sorsközösségben előtérbe került az egymásra figyelés, a humánum és ez a munkahelyeken különösen erősen érződik.

A közvetlen vezetők személyének fontosságát már a tavalyi beszélgetés során is kiemelte. Hogyan változott a vezetői szerep a válságban?

Jelentősen felértékelődött a közvetlen vezető személye, és ez nem is meglepő.

A hosszúra nyúlt home office miatt beszűkült a világ, a munkatársak közvetlen kollégáikkal és vezetőjükkel álltak csak szoros kapcsolatban.

Ebben a helyzetben még nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy hogyan reagál a vezető a megváltozott körülményekre, hogyan kezeli az egyes élethelyzeteket. Emellett a cég vezetőségét is ő képviselte egyszemélyben, hiszen ő közvetítette és alkalmazta vállalat döntéseit.

Ennek a helyzetnek egyébként nagyon sok pozitív hozadéka is volt.

A munkatársak között előtérbe kerültek az emberi kapcsolatok, felértékelődött a szolidaritás.

Az emberek sokkal jobban megértették egymás élethelyzetét, jobban tudtak alkalmazkodni egymáshoz, együttműködőbbek lettek. Sokan megéltük azt a felismerést is, hogy meg tudunk oldani olyan helyzeteket is, melyekről korábban nem gondoltuk, hogy képesek lennénk rá. Erre az önbizalomra most is nagy szükségünk van.

Rengeteg irodaház áll most üresen. Visszatérünk még valaha, vagy a tartós home office a jövő?

Megint csak a saját példánkból kiindulva azt tudom mondani, hogy akármennyire is működik az otthoni munkavégzés, a személyes kapcsolatokra mindenképpen szükség van. Ráadásul sok olyan munkavállaló is van, aki nem szeretne tartósan otthonról dolgozni, úgyhogy a jövőre nézve erre is megoldást kell találnunk.

Hosszú távon úgy látom, hogy bár a home office bebizonyította, hogy hatékonyan működik, de az esetek többségében inkább

a vegyes munkavégzés lesz a leghatékonyabb megoldás.

A személyes jelenlét inspirál, segíti a kreativitást, az emberek igénylik is a társas kapcsolatokat. A tartós home office helyett ezért olyan rugalmas megoldásokat kell találnunk, ami figyelembe veszi a dolgozók igényeit, minimalizálja az egészségügyi kockázatokat és jól szolgálja a munkavégzés hatékonyságát és minőségét is.

