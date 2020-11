Átalakult a munkavégzés - Így változott meg az élet 2020-ban

A koronavírus-járvány az egész életünket felforgatta, hatásai azonnal begyűrűztek a munka világába is. Összeszedtük, hogyan változott meg – szinte egyik napról a másikra – az élet 2020-ban, és szakértő segítségével jártuk körbe, milyen új kihívások vártak idén a munkaadókra és munkavállalókra egyaránt.

Átalakuló munkahelyek

Egy idén júniusban, közel 800 cég részvételével készült felmérés szerint a tavaszi veszélyhelyzet idején a magyarországi cégek 33 százalékánál az alkalmazottak heti 5 napot dolgoztak otthonról, 16 százalékuknál 3-4 napos, 7 százalékuknál pedig 1-2 napos távoli munkavégzést rendeltek el. A járvány elfogadottá tette az otthoni munkavégzést, már készül a Munka Törvénykönyvének ezzel kapcsolatos módosítása is. Ugyanakkor az iroda sem tűnik el, az is életünk része marad, és jó eséllyel a jövőben egymást kiegészítve folyik majd az otthoni és az irodai munka: a munkahelyek "hibriddé" válnak.

Vagyis a cégeknek és a munkavállalóknak is olyan körülményeket kell teremteniük, hogy a távoli munkavégzés is zökkenőmentes legyen, ehhez azonban újra kell gondolni a folyamatokat, lépéseket kell tenni a digitalizáció felé.

A jó hír, hogy a pandémia felgyorsította a digitalizációs törekvéseket, sok vállalat alig pár hónap alatt éveket ugrott előre.

Korszerű, gördülékeny munkavégzés távolról

A távoli munkavégzéshez szorosan kapcsolódik az, hogy a cégeknek meg kell, illetve meg kellett szervezni, hogy mindenki távolról is épp olyan hatékonyan tudjon dolgozni, mint az irodából. Ehhez korántsem elég egy laptop és egy stabil internetkapcsolat, munkaköröktől függően szükség lehet különböző kisméretű, kompakt nyomtatókra, szkennerekre, amelyek integrálhatók a vállalat rendszerébe.

Egy-egy ilyen eszköz beszerzésével csökkenthető az adminisztrációra fordított idő és a manuális munkavégzés a dokumentumrögzítési és tárolási munkafolyamatok korszerűsítésével, intelligens automatizálás által.

A ma elérhető irodai eszközök fel vannak készítve az online módra, a biztonsági rések minimalizálására vagy kiiktatására, épp ezért megbízhatóak, biztonságosak, nem meglepő tehát, hogy idén megnőtt a kereslet ezen termékek iránt. Az idei évben a vállalatok jelentős figyelmet fordítottak a felhőalapú infrastruktúra fejlesztésére is, hiszen az egyszerűen telepíthető és beszerezhető felhőalapú megoldások jelentősen csökkenthetik a vállalatok kitettségét a járványügyi intézkedések idején.

Már arra is van mód, hogy akár a nyomtatáskezelést felhőalapú megoldásokkal vezéreljük

– mondta a Portfolio-nak Winkler Zsolt, a Canon Hungária Kft. marketingvezetője, hozzátéve, az üzleti megoldásokat tekintve vannak gyorsan telepíthető, egyszerűbb, és vannak komplex ügyféligényt kiszolgáló, személyre szabott rendszerek, amelyeknek kiépítése az adott vállalattól és a jelenlegi rendszerektől is függ.

"A legszükségesebb megoldásokat pár hét, egy hónap alatt le lehet vezényelni, ez nem azt jelenti, hogy addig sem működik a rendszer, működik, azonban a finomhangolásokra idő kell. Tapasztalatunk szerint általában egy-egy rendszer újragondolásával kezdik a cégek, és aztán menet közben újabb és újabb igények merülnek fel, szépen, lassan, lépésenként lehet teljes digitalizációt megvalósítani” – hangsúlyozta a szakember.

Teret kapnak a személyre szabott megoldások

Az új körülmények új eszközöket kívánnak tehát, és míg korábban ki volt építve az irodai infrastruktúra, addig a hibrid vagy távoli munkavégzésre be kell rendezkedni, a lehető legrövidebb idő alatt.

„Egy dolog megtervezni a megoldást és megint más annak megvalósítása és a szolgáltatása. A Canon például ebben tud hatékony segítséget nyújtani, megkönnyítve a vállalatok dolgát, gyakorlatilag bármilyen üzleti környezetbe képesek telepíteni és integrálni az egyedi megoldásokat, a mindennapi tevékenységek lehető legkisebb megzavarásával” – mondta Winkler Zsolt, hozzátéve, az általuk biztosított rendszerek a digitális fejlődés során bővíthetők és testre szabhatók.

Gördülékeny információáramlás, kapcsolattartás a kollégákkal, ügyfelekkel

A konyhai csevejeket talán soha nem értékelték annyira a munkavállalók, mint most, amikor épp ezek hiányát érzik. A home office egyik hátulütője, hogy a többség csak a közvetlen kollégákkal tartja rendszeresen a kapcsolatot, az irodai kommunikáció így pár személyre korlátozódik, ez azonban gátolhatja a megfelelő információáramlást. A technológiai fejlesztés azonban megoldást tud nyújtani erre a problémára. Sőt, az online találkozók bizonyos mértékig még akár hatékonyabbak is lehetnek a személyes jelenlétnél: egy 1152, videós konferenciahívást gyakran használó részvételével készült felmérés szerint azonban az online kommunikáció is lehet hatékony: a válaszadók 71 százaléka számolt be arról, hogy erősödtek az ügyfélkapcsolatok, 60 százalék szerint pedig az értékesítési folyamatokra is jótékony hatással volt az online kapcsolattartás.

Ahhoz persze, hogy ez így legen, elengedhetetlen az ügyfél-kommunikáció fejlesztése megfelelő szoftverekkel.

Felértékelődött a biztonság kérdése

Az otthoni munkavégzés következménye, hogy vannak, akik akár a saját számítógépükről dolgoznak, és arról érik el a vállalati rendszert és a munkájukhoz szükséges adatokat. Ez azonban információbiztonsági és adatvédelmi szempontból is kockázatos lehet. Egy vállalat számára

fenyegetést jelenthet, ha a dolgozó például otthonról nem biztonságos, vagyis jelszóval ellátott wifi hálózatra csatlakozik, vagy ha a munkavállaló multifaktoros azonosítási folyamat nélkül csatlakozik a vállalati rendszerekhez, vagy akár a nem megfelelően védett (megfelelő vírusirtó szoftvert nem használó, megfelelő titkosítási megoldások nélkül működő) eszközöket használ.

Épp ezért célszerű azoknak a cégeknek, amelyek eddig még nem tették meg, kialakítani egy távmunkára vonatkozó eljárásrendet, meghatározni az információbiztonságra vonatkozó követelményeket.

A cikk megjelenését a Canon Hungária Kft. támogatta.

Címlapkép: Getty Images