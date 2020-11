Koronavírus Magyarországon: nagyon csúnya halálozási adatok érkeztek

Több mint 3000-en haltak meg Magyarországon a 44. héten, ami 600-700-zal haladja meg az ilyenkor szokásos összesített halálozási számot. Azon a héten hivatalosan 394 fő hunyt el a koronavírus szövődményei miatt.

Nem meglepőek, azonban igazán szomorúak a magyarországi halálozási adatok. Egyre több hír érkezik arról, hogy kezdenek megtelni a hűtőkapacitások és nem tudják időben elszállítani a kórházakból az elhunytakat, miután a koronavírus-járvány jelentősen megnövelte a halálozásokat.

Ezt támasztják most alá a Központi Statisztikai Hivatal 44. hétről (okt. 26. - nov. 1.) megjelent adatai. Azon a héten 3027-en haltak meg Magyarországon. Ez 730 fővel magasabb, mint tavalyi ilyenkor, illetve 640-nel haladja meg az elmúlt öt év átlagát. Ekkor még a koronavírusban hivatalosan elhunytak heti száma 400 alatt volt.

Fontos kiemelni, hogy előzetes adatról van szó. Ahogy érkeznek be a friss adatok, a KSH visszamenőlegesen felfelé módosítja azokat: most a 43. heti adatot emelték meg 50 fővel, a megelőzőt pedig 25 fővel.

A heti elhunytak száma utoljára 2019. februárjában volt magasabb a mostaninál, akkor 3200 fő feletti számokat láthattunk, ami az influenza-járvánnyal függött össze. Most egyelőre nincs influenza-járvány, így a többlethalálozás a koronavírus-járvány eredménye.

Az elmúlt héten (47. hét) már több mint 700 áldozata volt a koronavírus-járványnak hazánkban. Ez jóval magasabb, mint a 44. hétről szóló adat időszakában látott alig 400 fő. Vagyis a heti összes elhunyt száma érdemben tovább emelkedhet majd, ahogy a KSH összegyűjti az adatokat az elmúlt hetekről is.

Az alábbi két grafikon mutatja be a koronavírusban elhunytak heti számát és az idei halálozási többletet/deficitet az előző évekhez képest:

Alapvetően a narancssárga vonal mentén kellene ingadoznia a többlethalálozást bemutató oszlopoknak is. Egyre alatta, egyszer felette, de alapvetően trend nélkül a vonal körül kellene mozognia, ha a koronavíruson (és a véletlenen) kívül nincs más mozgatórugója a járvány második hullámában az elhunytak számának az előző évekhez képest. Azonban látható, hogy az elmúlt hetekben a többlethalálozás rendre meghaladta a narancssárga vonalat. Erre kétféle magyarázat lehet:

nem minden koronavírusban elhunyt szerepel a hivatalos statisztikában (koronavírusban hal meg, de nincs pozitív tesztje, ezért nem kerül a koronavírusos elhunytak közé), a koronavírus annyi egészségügyi kapacitást elvesz, hogy nem marad elegendő a többi betegnek, így esetleg más betegségben (nem koronavírusban) halnak meg.

Nyilván ezek kombinációja is elképzelhető, illetve meghalhat valaki úgy is, hogy nem koronavírussal került kórházba, hanem más betegséggel, de közben elkapja a fertőzést; és lehetnek olyanok is, akik nem igazán mernek orvoshoz fordulni, tartva a járványtól. Mindezek nem meglepőek, hiszen rengeteg országban nagyobb a többlethalálozás ebben az időszakban, mint a koronavírusban hivatalosan elhunytak száma. A kutatók a fenti két tényezővel és azok kombinációjával magyarázzák a helyzetet.

Összességében elmondható, hogy a heti halálozási adatok alapján dinamikusan emelkedik az elhunytak száma Magyarországon, ahogy a koronavírus terjedése gyorsult. Nagy kérdés, hogy a többlethalálozás visszatér-e a koronavírusban hivatalosan elhunytak számának heti adatához, vagy tartósan meghaladja majd azt.

Nemcsak a 44. heti, hanem a teljes októberi adatok (heti bontás nélkül) is ma jelentek meg, erről itt írtunk:

