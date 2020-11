Operatív törzs: változik a járványgörbe

Változik a járványgörbe. A 47. héten a 46-al szemben 7%-kal kevesebb pozitív személyt regisztráltunk. Ez 2177 főt jelent. Közülük 54%-ban képviseltek a nők - mondta. Minden erőnkkel a járvány lassításán vagyunk. Keddtől életbe lépett az idősek vásárlási sávja. Ez tulajdonképpen egy védett idősáv, amikor a meghatározott üzletekbe csak a 65 év felettiek léphetnek be - magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy más idősávban mások is és az idősek is beléphetnek.

Más üzlettípusok esetében nincs idősáv - húzta alá.