Koronavírus Magyarországon: Müller Cecília elmagyarázta a fura esetszámok okát - további megugrás jöhet

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a hajlamosító tényezők közül kiemelkedik továbbra is az időskor és a krónikus betegségek, de a dohányzók körében is magasabb a kockázat. Ez nem meglepő szerinte, mert ezek károsítják a légutakat és tüdőszöveteket. Elmondása szerint továbbá a szövődményesek között sokkal magasabb a dohányzók aránya, és a passzív dohányzástól is óvjuk magunkat - erre is jó a maszkviselés szerinte.

További kockázati tényező a kóros mértékű elhízás, és ehhez jellemzően társbetegségek is járnak: magas vérnyomás, cukorbetegség, szív-érrendszeri betegség. Ezek bevonzzák egymást, és így a személy sérülékenyebbé válik a szövődményekkel szemben.

Figyelni kell továbbá a beltéri levegőminőségre. Ha nem cseréljük a beltéri levegőt, akkor ott feldúsulhatnak a kórokozók, és a fertőződés lehetősége sokkal magasabb. Fontos, hogy hogyan szellőztetünk: nem kihűteni kell a lakást, hanem hatásosnak kell lenni. Rövid idejű, gyors kereszthuzattal kell szellőztetnünk. Erre télen más kórokozók miatt is gondolni kell.