Koronavírus: nem hozott új intézkedést a kormány, a jövő héten tárgyalnak újra erről

Olyan helyzet nem állhat elő, hogy 2021-ben ne érkezzen uniós forrás Magyarországra, még a 2014-21-es időszakra is lesz több százmilliárd forintos támogatás, illetve 500 milliárd forintnyi agrártámogatás is érkezhet. Emellett az uniós források egy része elérhető a bázisalapú finanszírozással is.

Magyarország finanszírozása biztosított, ha a nemzetközi pénzpiacokról 2023-ig nem veszünk fel egy fillért sem, akkor is

- mondja Gulyás.