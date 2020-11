Sztrájkra készülnek a makói gumigyár dolgozói, a szakszervezet hamarosan a lebonyolítás részleteiről egyeztet a munkáltatóval, a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. helyi vezetőivel. A cégvezetés megtiltotta a belső levelezési rendszer „kommunikációra való” használatát, s ezzel határozottan akadályozza a munkavállalók elektronikus úton történő tájékoztatását, egyebek között a készülődő demonstrációról is. Mindezt éppen most, amikor a járvány miatt kerülni kell a személyes találkozásokat – olvasható a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség közleményében.

A közlemény szerint a cégvezetés nyáron egyoldalúan felmondta a kollektív szerződést, s így kontroll nélküli mértékben emelheti a túlmunkát, amely jelentősen rontja a munkakörülményeket. A tavasszal jelentősen megváltozott feltételek miatt sok munkavállaló távozott a cégtől, az ott maradtakat viszont most „agyonhajszolja” a cégvezetés, hogy teljesíthesse az időközben megsokasodott megrendelést - írja a szakszervezet.

A szakszervezet mostanáig hiába várta, valóra váltja-e a körülmények javítására is tett kecsegtető ígéreteit a cégvezetés, ezért a közelmúltban felmérte a munkavállalók hajlandóságát egy komoly figyelemfelkeltő akcióra. "Az írásos nyilatkozatokból kiderült: a nagy többség bármikor kész egy látványos és főként hatásos tiltakozásra. A szakszervezet most úgy döntött, a már korábban megalakult sztrájkbizottság egyeztetést kezdeményez a vezetőséggel a munkabeszüntetés részleteiről" – írta közleményben a helyi érdekvédőket, a Makói Gumiipari Szakszervezetet is képviselő Gumiipari Szakszervezeti Szövetség.

Radics Gábor elnök szerint egyáltalán nem véletlen, s főleg nem meglepő, hogy a cégvezetés a sztrájkegyeztetés hírére szinte azonnal körlevélben közölte a szakszervezeti vezetőkkel és az üzemi tanács tagjaival, hogy a már húsz éve működő belső levelezési rendszert ezentúl nem használhatják a dolgozók tájékoztatására, „mivel annak célja és funkciója nem összeegyeztethető a vállalat belső kommunikációs tevékenységével, illetve gyakorlatával”.

Igaz, a levélben leszögezik, hogy a tisztségviselők a saját – vélhetően egyébként azt is ellenőrzött – csatornáikon, a faliújságon, ill. személyesen továbbra is elérhetik a munkavállalókat. "A XXI. században a faliújság, mint korszerű hírközlési csatorna az ajánlata egy világhírű cég kis helyi vezetőjének" – jegyzi meg az elnök. Radics szerint

erősen aggályos az is, hogy a cégvezetés éppen a járvány idején kényszeríti a tagjaikkal való személyes kapcsolattartásra a szakszervezeti vezetőket.

