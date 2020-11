Megjött a szombat reggeli koronavírus-jelentés: új csúcson a halálozások száma Magyarországon

6268 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 204 708 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 152 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 516 főre emelkedett. Egy nap alatt még sosem volt ennyi elhunyt Magyarországon a koronavírus miatt. A gyógyultak száma 54 021 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 146 171 fő. Az aktív fertőzöttek 20%-a, az elhunytak 24%-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. 7536 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 644-en vannak lélegeztetőgépen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A 6268 új fertőzött nem jelent új rekordot, ugyanakkor lényegesen magasabb, mint a múlt hét közepén látott, 4000 körüli esetszámok. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint számíthatunk arra, hogy a következő napokban ugrásokat látunk majd az esetszámokban, mert immár a gyanús eseteken is elvégeznek antigénteszteket, azaz a tesztelések száma nő, így nő az esetszám is. Így tehát egyelőre lehetetlen megmondani, hogy most milyen szakaszban van épp a járvány, ehhez újabb napoknak kell eltelnie.

Az elhunytak száma viszont sajnálatos módon megugrott az előző naphoz képest, ennyi emberéletet még egyik korábbi napon sem követelt a járvány. Ez nem a lassulásra utal, ugyanakkor el kell mondani, hogy a járvány lassulása csak néhány hét késéssel érezteti a hatását az elhunytak számán, így nem következtethetünk azonnal arra, hogy a több haláleset miatt ismét begyorsult a járványterjedés. Emellett további okai is lehetnek a magasabb halálozásnak: például az, ha a fertőzöttek átlagéletkora megnőtt (ezt nem tudjuk pontosan). A korlátozó intézkedéseknek azonban hamarosan már éreztetnie kéne a hatását a csökkenő esetszámokban, és így a halálozásokban is.

Mind a kórházban ápoltak, mind a lélegeztetettek száma csökkent az előző 24 órában, ennek azonban sajnos a magas halálozás is az egyik oka lehet. A kórházban kezeltek számából szintén következtethetünk a járványterjedés aktuális helyzetére, és azt látjuk most, hogy bár az őszi hetek meredek trendje egyértelműen megtört az előző néhány héten, trendszerű csökkenést nem látunk.

Az elmúlt 24 órában nem végeztek el kiugróan sok tesztet, a 21 562 új teszt csaknem teljes mértékben megfelel az elmúlt 7 nap mozgóátlagának. Így - mivel az esetszám magas volt - a tesztek pozitivitási aránya ismét megugrott, azaz a volatilitás az elvégzett teszteken belüli pozitív eredmények görbéjén kitartott. Ez sem segít minket abban, hogy meg tudjuk becsülni a járványterjedés valós alakulását.

A beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható - írják a koronavírus-tájékoztató portálon.

Megyei bontás

A legtöbb új esetet az elmúlt 24 órában Budapesten regisztrálták, 778-at. Ezt követi Pest megye 618 új esettel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is sok új fertőzött volt (503), de 400 fölött volt a napi új fertőzöttek száma Bács-Kiskun és Békés megyékben is. A legkevesebb új beteget Nógrád megyében találták, mindössze 89-et, de 200 alatti új eset volt Komárom-Esztergom, Baranya és Tolna megyékben is.

Az elmúlt 7 napon szintén Budapesten volt a legtöbb új fertőzött (5 295), Pest megyében 4271, Borsodban 2506 új beteg volt egy hét alatt. Ezt követi Bács-Kiskun megye 2171 új esettel. A legkevesebb új beteget Nógrád megyében találták egy hét alatt (677), de 1000 alatti új eset volt Fejér, Heves, Tolna, Baranya, Somogy és Zala megyékben. A többi megyében 1000 és 2000 közt volt a heti új fertőzöttek száma.

Lakosságarányosan Békés és Vas megye a legfertőzöttebb, ami az egy hét alatt megtalált 100 ezer főre eső betegeket illeti. Előbbi megyében 559, utóbbiban 557 új beteg jutott 100 ezer főre. Csongrád-Csanád a harmadik legfertőzöttebb megye 461, negyedik Bács-Kiskun 431 új beteggel egy hét alatt, 100 ezer főre vetítve. Budapesten 302, Pest megyében 334 új beteg jut egy hét alatt 100 ezer főre. Lakosságarányosan Fejér megye a legkevésbé fertőzött, 235 fővel.

Címlapkép: Getty Images