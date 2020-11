Hétvégére már többet tudunk a második hullám gazdasági hatásairól - de a lényeg csak azután jön

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mozgalmas hét áll előttünk, Magyarországon az ipari termelési statisztikák mellett érkeznek kereseti és kamatstatisztikák is, valamint a KSH közzéteszi a GDP felülvizsgált becslését is. A világgazdaságból szintén kereseti és munkanélküliségi statisztikák érkeznek, valamint beszélni fog az EKB és a Fed elnöke is. A héten természetesen tovább követjük a jogállamisági és a Brexittel kapcsolatos vitákat, amelyek a jövő heti csúcson végleg lezárulhatnak.