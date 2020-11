Kik azok, akik még ma is vagyonokat keresnek Magyarország egykori vesszőfutásán?

Már szinte kezdtük elfelejteni, de a magyar állam újabb devizakötvény-kibocsátásai újra ráirányíottták a figyelmet, hogy az államadósságunk ötöde még mindig devizaadósság formájában áll fent. Ma már igen alacsony kamaton lehet eladósodni dollárban vagy euróban, de nem volt ez mindig így. Még mindig több mint 8 milliárd dollárnyi magas kamatozású magyar dollárkötvény van a piacon, melyeket 2011 és 2014 között bocsátott ki Magyarország. Ezek éves kuponja 5,4-7,6 százalékos, vagyis a mostani hozamkörnyezetben vonzó befektetési lehetőséget kínálnak, a magyar költségvetésnek pedig hatalmas terhet jelentenek. Van olyan papír, ami után még több mint húsz évig kell kifizetni ezt a magas kamatot. De kiknél vannak ezek a kötvények?

Bőven van még a 8-10 éve felvállalt teherből

Az utóbbi években elsősorban az eurókötvények felé mozdult el Magyarország a piacon, amikor éppen devizára volt szüksége, mivel euróban most lényegesen olcsóbb volt eladósodni. Legutóbb néhány hete például tíz évre 0,5%-os, harminc évre pedig 1,5%-os kuponnal tudott eladni kötvényeket az ÁKK jelentős érdeklődés mellett. De már tavasszal is 1-2%-os kupon mellett vitték el a magyar eurókötvényeket, még a dedikált zöld kötvényt is.

Ma már elképzelhetetlen, hogy 5-8%-on bocsásson ki devizakötvényt Magyarország, pedig nem kell sokat visszalapozni ahhoz, hogy ilyen papírokat találjunk. 2011 és 2014 között többször is ki kellett lépnünk a piacra dollárkötvénnyel, melyek egy része még ma sem járt le.

Persze a magasabb hozamra is van magyarázat: akkoriban „teljesen más világ volt”, a globális kamatkörnyezet ugyan már alacsony volt a pénzügyi válság után, de az eurózóna épp adósságválsággal küszködött, és Magyarország piaci megítélése is lényegesen rosszabb volt. Azóta az idei koronavírus-válságig fegyelmezett költségvetési politika, erőteljes gazdasági növekedés és csökkenő adósságráta jellemezte a magyar gazdaságot, ami a hitelminősítők értékelésében is megjelent.

A fenti táblázatból látszik, hogy a magas kamatozású dollárkötvények jelentős részétől a következő néhány évben megszabadulhatunk, egy papír már jövő márciusban lejár, részben ennek törlesztésére fordíthatja Magyarország a nemrég bevont euró forrást. Ezt követően 2023-ban kettő, 2024-ben pedig további egy ilyen papír jár majd le. Viszont van olyan is, mely után egészen 2041-ig fizethetjük az extrém magas, 7,625%-os kupont évente.

Ami nekik jó befektetés, az nekünk teher

Ha valaki a kibocsátáskor lejegyezte ezeket a kötvényeket, az nagyon jó üzletet kötött, a mai világban az 5-8%-os dollárhozam egészen kiemelkedőnek számít. Azt persze nem tudjuk, kik voltak a papírok első befektetői, vagyis kiknek adta el annak idején az adósságkezelő. Sokáig az amerikai Franklin Templeton volt a dolláros papírjaink legnagyobb befektetője. Ők épp a legrizikósabb időkben kezdték el látványosan vásárolni a magyar állampíprokat, nem véletlenül emlegettük őket „Magyarország megmentőjeként”.. A csúcson a 10 milliárd dollárt is meghaladta teljes magyar pozíciójuk deviza- és forintkötvényekben. Aztán ezt az utóbbi években elég hirtelen leépítették, vagyis a másodpiacon értékesítették a papírokat.

Aki tőlük megvette a kötvényeket, az persze már nem járt olyan jól, hiszen számolhat ugyan a fenti kuponnal a névértékre vetítve, viszont a kötvények árfolyama nagyon megugrott részben éppen amiatt, mert jó befektetésnek számítottak.

Jól látható, hogy jelenleg csak a legrövidebb, jövő márciusban lejáró papírt lehet megkapni 100 százalék körüli árfolyamon, a 2041-es kötvényért viszont majdnem a névérték dupláját kell fizetni a másodpiacon.

Ami persze a befektetőknek hatalmas üzlet, az a legtöbb esetben a kötvényt kibocsátó országnak – jelen esetben Magyarországnak – hatalmas teher, hiszen a magas kamatot évről évre ki kell fizetni. Az aktuális piaci árfolyamok alapján így néz most ki az egyes dollárkötvényeink éves kamatterhe:

Csak ezek után a kötvények után évente nagyjából félmilliárd dollárnyi kamatot kell fizetnie az országnak, ez mai árfolyamon 150 milliárd forint. Ha ugyanezt a mennyiséget (8,3 milliárd dollár) ma kellene 1% körüli euróhozam mellett megfinanszírozni, akkor a 6,9 milliárd eurós mennyiség kamatköltsége 69 millió euró, vagyis mintegy 25 milliárd forint lenne.

Vagyis csak ezeken a dollárkötvényeken évente mintegy 125 milliárd forintos extra kamatterhünk van a mai viszonyokhoz képest.

Nem véletlen, hogy az elmúlt években többször is vásárolt vissza a dollárkötvényekből az ÁKK, ezzel a jövőbeli kamatfizetéstől mentesülünk. De akkor miért nem lehet az összeset visszavásárolni? Egyszerűen azért nem, mert a piaci árfolyamot kellene fizetni értük, az pedig ahogy láttuk jóval magasabb a névértéknél, 110% feletti visszavásárlás esetében a megtakarítás jóval kisebb, hiszen igaz ugyan, hogy nem kell fizetni a jövőben kamatot, viszont a névértéknél lényegesen többet kell adni a papírért. Nem véletlen, hogy éppen a 2041-es kötvényből van még a teljes mennyiség a piacon 180%-os árfolyam mellett. A jövő márciusban lejáró 1,6 milliárd dollárnyi papír pedig mostanra annyira berövidült, hogy nehezen találni olyan befektetőt, aki hajlandó lenne eladni.

Kik kaszálnak most ezeken a drága magyar dollárkötvényeken?

Említettük, hogy az első tulajdonosokról nehéz információt kapni, arról viszont a Reutersnek vannak adatai, hogy jelenleg kik lehetnek a dollárkötvények legnagyobb befektetői. Igyekeztünk az összes sorozat esetében összegyűjteni a rendelkezésre álló adatokat. Ezek nem adnak teljes képet, hiszen a legtöbb papír esetében csak a teljes mennyiség felét-negyedét tudja követni a hírügynökség is, viszont támpontként jók lehetnek arra, hogy megnézzük, kik állnak a dollárkötvényeink mögött.

Számításaink szerint mintegy 150 olyan befektető van, akinek legalább egymillió dolláros magyar kötvényállománya van, de még 10 millió dollár felett is vannak 45-en a Reuters adatai szerint. A legnagyobb, százmillió dollár feletti tulajdonosok pedig az alábbiak:

De mit érdemes tudni róluk? Az amerikai Vanguardnak 600 millió dollárnyi (mintegy 180 milliárd forint) magyar kötvénye van, mind az öt papírban rendelkeznek befektetéssel. Az amerikai befektetési vállalat összesen 6200 milliárd dollárnyi eszközt kezel, a világ egyik legnagyobb alapkezelője. A céget 1975-ben alapította John C. Bogle, aki 1999-ben vonult nyugdíjba a vállalat éléről.

Januárban egyszer írtunk már arról, hogy új szereplőként tajvani befektetők jelentek meg a magyar dollárkötvények piacán. Ez látszik most is, hiszen a hat darab százmillió dollár feletti szereplőből három tajvani. A két távol-keleti cégről kevés információ elérhető, pedig a KGI például 2001 óta létezik, jelenleg a China Development Financial leányvállalata. A Cathay pedig saját honlapja szerint Tajvan legnagyobb alapkezelője 21,4 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal. A 2000-ben alapított cég 2015 óta ETF-eket is kínál a befektetőknek, vannak dedikáltan intézményi szereplőknek szóló termékeik. Hozzájuk csatlakozott most 200 millió dollár feletti pozícióval a Yuanta Securities, mely egy tajvani befektetési bank, a Yuanta Financial Holdings cégcsoport leányvállalata.

A Mason Street Advisors egy amerikai befektetési vállalkozás, melynek Milwaukee-ban van a központja, önállóan már nem működnek, a Northwestern Mutual felvásárolta őket, így most az ő alapjaikat forgalmazzák. A BlackRockot kevés embernek kell bemutatni, a New York-i székhelyű befektetési vállalkozás csoportszinten az ötödik helyen állna a listánkban, hiszen a brit alapkezelőjük mellett amerikai cégüknek is vannak befektetései magyar dollárkötvényekben, így összesen több mint 240 millió dollár felett rendelkeznek.

Január óta egyébként éppen a BlackRock volt, amelyik jelentősen leépítette pozícióit, hiszen az év elején még félmilliárd dollár felett jártak. A másik nagyobb kiszálló a JP Morgan volt, velük ellentétben a Cathay jelentősen növelte befektetéseit, a Yuanta pedig új beszálló több mint 200 millió dolláros pozíciójával.

Címlapkép: Getty Images