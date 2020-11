Koronavírus: rekordközeli elhunyt Magyarországon, csúcson a lélegeztetőgépen lévők száma

In English

5595 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 217 122 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 823 főre emelkedett - tájékoztat a kormányzati koronavírus-portál. 7734 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 666-an vannak lélegeztetőgépen.

Az új fertőzöttek száma elmarad ugyan a hétvégi magas adatoktól, de a nagy volatilitás és a bizonytalan számbavételi módszertan miatt ebből nem lehet biztosan a járvány enyhülésére következtetni.

Az elhunytak száma továbbra is csúcsközeli, ebben sajnos még egy ideig nem várhatunk változást a súlyos esetek alakulása alapján.

A lélegeztetőgépen lévők és a kórházi ápoltak száma új csúcsra futott. Utóbbi kapcsán Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában egy ennélk is magasabb számot közölt, a teszttel nem rendelkező, de kórházi ápolásra szoruló koronavírus-betegek további nagyjából 2000 fővel növelnék a statisztikát.

Az is egyre világosabban látszik, a tesztekről közölt statisztikánál valami nagyon nem stimmel: a 60 százalék feletti pozitivitási ráta nagyon extrémnek tűnik.

Hétvégén is írtunk arról, a kormányzati magyarázat szerint az emelkedő esetszám az országos gyorstesztelési akció eredménye. Csakhogy a napi tesztszámok egyáltalán nem növekednek, sőt, inkább csökkennek, az elmúlt 24 órában csupán alig 9 ezer tesztet végeztek el. Erre két magyarázat lehet: (1) a gyorstesztek emelkedésével párhuzamosan csökken a hagyományos tesztelés az országban, (2) a gyorstesztek nem szerepelnek a naponta elvégzett tesztek számában. Az utóbbinak adunk nagyobb esélyt, bár ha az a gyakorlat, hogy a pozitív tesztek bekerülnek a napi esetszámba, de az elvégzett gyorstesztek nem kerülnek be a napi tesztszámba, nagyon súlyos bizonyítványt állítana ki a magyar járványügyi statisztika minőségét illetően. Pedig erre utal az is, hogy a tesztek pozitivitási rátája abszurd szintre, immáron 62,5%-ra emelkedett.

Az új fertőzötteket összesítő területi tekintve az látszik, hogy Békés megyében durrant be a járvány az utóbbi egy hétben.

