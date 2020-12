Fontos üzenetet küldött Biden a pénzügyminiszter kiválasztásával: semmi nem lesz a baloldali fordulatból

Janet Yellen volt jegybankelnök személyében Bidennek sikerült olyan személyt jelölnie a pénzügyminiszteri posztra, aki mérsékelt baloldalisága ellenére nemcsak a piaci körökben kedvelt, de még a republikánusok számára is elfogadható. Yellen akadémiai múltja során a munkanélküliséget helyezte a gazdaságpolitika fókuszába, jegybankelnökként viszont kifezetten pragmatikus szemléletet vallott. A trumpi adócsökkentéseket elvetette, ennek ellenére kiállt a támogató fiskális politika mellett a koronavírus-válságban, ez pedig nagyon fontos üzenet a gazdasági szereplőknek. Font süzenet maga a kinevezés is, Biden ugyanis egy rugalmasságot mutató, pragmatikus, hozzáértő embert ültetett a pénzügyminiszteri székbe, akitől távol állnak a szélsőgés beavatkozások és a radikális reformok. Ez arra utal, hogy a beígért baloldali fordulat vélhetően az első ciklusban nem valósul meg (ennek más akadályai is vannak). De az is biztos, hogy a jelenlegi laza adózási és szabályozási környezet hosszú távon nem marad fenn - a pénzügyi szektor és a befektetők mégis örülnek Yellennek.

A New York-i születésű Janet Yallen az első nő, aki betölti majd a pénzügyminiszteri tisztséget. A most 74 éves Yellen akadémia múlttal rendelkezik, közgazdász szakmai körökben is elismert szaktekintélynek számít, férje a Nobel-díjas közgazdász, George Akerlof. Yellen a Clinton-kormány idején az elnök gazdaságpolitikai tanácsadó testületének feje volt, 2014 és 2018 között pedig az amerikai jegybank elnöki pozícióját töltötte be – ő volt a Fed első női vezetője.

Jegybankelnöki tisztségére Donald Trump nem jelölte újra, amelynek főleg politikai, nem pedig szakmai okai voltak, Yellen munkáját ugyanis Fed-elnökként nem sok kritika érte a szakma részéről. Elnöki mandátuma lejárta után a jogszabályok szerint lett volna lehetősége a Fed monetáris döntéshozó szervének, a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) tagjának maradni, ő azonban távozott, és a Brookings Institution nevű kutatóintézetnél helyezkedett el.

Szakmai pragmatizmus jellemzi

Janet Yellen a monetáris politika szakértőjének számít, és ha csak a korábbi pénzügyminiszterek szakmai életútját tekintjük példának, akkor az ő kinevezése nem illik a képbe. Ennek ellenére szakmai szempontból is több ok szólt mellette. Korábbi publikációi során a munkanélküliséget helyezte vizsgálata középpontjába, Yellen számára a mutató az egyik legfőbb gazdaságpolitikai indikátor. A Fed kettős mandátumáról (teljes foglalkoztatottság elérése is árstabilitás) is gyakran úgy foglalt állást, hogy az inflációs célokat háttérbe kell szorítani a munkaerőpiaci szempontok mellett. Yellen tehát a monetáris politikában is fontosnak tartotta a reálgazdasági szempontokat (nem volt "inflation nutter"), így a költségvetési politika irányítójaként nem kell tartani az ezzel kapcsolatos érzéketlenségtől.

Yellennek lesz is dolga, a magas munkanélküliség alighanem teljes első ciklusa idején rányomja majd a bélyegét a Biden-adminisztráció gazdaságpolitikájára, biztosra vehetjük, hogy munkája során kiemelt figyelmet fordít majd a munkanélküliség leszorítására. Korábbi állításaiban nem is a kiugró, alkalmi munkanélküliségben látta a nagy problémát, hanem a tartós munkanélküliségben – és bár a koronavírus-válság papíron gyors lefutású jelenség, de kockázatként felmerül, hogy néhány területen a tartósabb hatások a munkaerőpiacra is kihatnak. A pénzügyminiszter-jelölt egyben az alacsony béreket is problémának látta korábban, így összességében fontos szerepet játszanak nála a szociálpolitikai szempontok és a társadalmi egyenlőtlenség.

Pénzügyminiszterként több eszköze is lesz ezek orvoslására.

Számolhatunk vele, hogy Yellen idején az adórendszer progresszívebbé válik, a szociális kiadások (elsősorban a munkanélküli segély) nőhetnek, és nem kizárt, hogy az amerikai szövetségi kormányzat meghonosítja az Európában bevált rövidített munkaidő-támogatást is (persze ez sok dolog függvénye, de erről később).

Yellen hasonlóan következetesen állást foglalt a pénzügyi rendszert érintő szabályok fenntartása mellett, és alapvetően is szabályozáspárti döntéshozóról beszélünk. Itt azonban nem kell jelentős korlátozásokra gondolni, az Obama-kormány idején elfogadott szigorúbb felügyeleti szabályokat például tökéletesen elegendőnek tartotta arra, hogy egy újabb eredetű pénzügyi válságot megakadályozzanak. A laza szabályozáspolitikát viszont teljes mértékben elvetette, a Mnuchin-féle pénzügyi reformot hevesen kritizálta (még olyan kijelentést is elejtett 2018-ban, hogy a szabályozatlan pénzügyi piacok egy újabb pénzügyi válság felé sodorják az Egyesült Államokat). Mivel ebben a kérdésben Yellen következetes volt, viszonylag tisztán előrejelezhető, hogy a Trump-kabinet szabályozási könnyítéseinek eltörlésére, és az Obama-kormány idején elfogadott, szigorúbb felügyelet visszaállítására tesz majd kísérletet a pénzügyi szektorban. Pénzügyminiszterként erre lehetősége is lesz.

Janet Yellennek tehát kiforrt gazdaságpolitikai elképzelései vannak, amelyek ráadásul egy irányba mutatnak a válsághelyzet felvetette problémákkal, de nem is ez a legfontosabb, amit a következő pénzügyminiszterrel kapcsolatban ki kell emelni, a legfőbb jellemzője ugyanis a szakmai pragmatizmus. Azon túl, hogy vannak víziói, Yellen munkája során általában a szükséges problémákra azok természete szerint kívánt válaszolni, nem pedig a saját irányvonalához próbálta illeszteni a gazdaságpolitikát. Ez a fajta rugalmasság mindenképp elvárható egy pénzügyminisztertől, főleg amikor ilyen nagy válsággal kell szembenéznie.

Fed-elnökként a normalizáció híve volt

Yellen pragmatizmusa Fed-elnöksége idején vált nyilvánvalóvá. Az amerikai jegybank első embereként korábbi állításai miatt laza monetáris politikára lehetett számítani, Janet Yellen ugyanis rendszeresen állást foglalt a teljes foglalkoztatottság mellett, és explicite az inflációs szempontok elé helyezte azt. Fed-elnökként viszont nem láthattunk hangsúlyeltolódást a monetáris politikában a laza, inflációt gerjesztő intézkedések felé. Épp ellenkezőleg, Janet Yellen idejéhez volt köthető a fokozatos kamatemelési ciklus, amikor a gazdaság állapota javult.

Mindemellett természetesen a foglalkoztatottsági adatok is javultak, így a jegybanknak volt tere normalizálni a kamatokat (amiről ne gondoljuk, hogy magától értetődő, Európa például elmulasztotta mindezt – igaz, ott a bőség évei is alacsony növekedést hoztak). Yellen mindezt azzal indokolta, hogy a gazdaságnak sikerült elérnie a teljes foglalkoztatás közeli állapotot, azaz megnyílt a tér a kamatkondíciók szigorítására.

Yellen pragmatizmusának másik ékes példája, hogy bár korábban sokszor az infláció elengedését szorgalmazta, Mnuchin 2017-es adócsökkentéseit szintén kritizálta, azok ugyanis szerinte túl nagy inflációt okoznak. Pénzügyminiszterként is arra számíthatunk tőle, hogy az aktuális problémákra kezelésre leginkább alkalmas módszert keresi majd ahelyett, hogy a politikáját előzetes prekoncepciók közé erőltetné. Ez nyilvánvalóan nehezebbé teszi az előzetes következtetést a pénzügyminiszter lépéseivel kapcsolatban, a szakszerűséggel párosuló rugalmasság viszont az egyik legfontosabb jellemző, amellyel a gazdaságpolitikai döntéshozóknak rendelkeznie kell.

Szinte mindenki örül neki

Nem véletlen, hogy Yellen kinevezését a befektetők és a szakma pozitívan fogadta. Annak ellenére, hogy hosszabb távon alapvetően a pénzügyi felügyelet szigorítását és az adórendszer progresszívebbé tételét, valamint a magas jövedelműek és a vállalatok adójának emelését várhatjuk tőle, mégis kitörő örömmel fogadták a befektetők a volt jegybankár jelölését. Az Aixos arra hívja fel a figyelmet, hogy az S&P 500 indexben volt egy Yellen-pillanat is, amikor kiderült, hogy Biden őt jelölheti a pozícióra.

Ez is a fenti következetességnek és pragmatizmusnak köszönhető. Tudjuk ugyanis, hogy Yellen a pénzügyi felügyelet szigorításának irányába mozdul majd el, de megnyilvánulásai és korábbi pragmatizmusa ellenére az is biztos, hogy a szektor jövedelmezőségét rontó reformokra nem számíthatunk, az Obama-kormány idején elfogadott szabályok (amelyek kialakításában neki is nagy szerepe volt) pedig valóban előmozdították a pénzügyi rendszer stabilitását. Ian Katz, a Capital Alpha Partners vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár Yellen nem a klasszikus szabadpiac híve, egészen biztosan nem fogja egy-egy megnyilvánulásával felkelteni a befektetők aggodalmát.

Természetesen a jelölésével kapcsolatos pozitív fogadtatás eredhet megkönnyebbülésből is (a szakmai képességei általános elismerésén túl, természetesen), a demokraták balra tolódása és Biden baloldali programja ugyanis kezdetben megrémítette a piacokat, Yellen személyében pedig a baloldali demokratához képest kifejezetten konzervatív szemléletű közgazdász veszi át az amerikai fiskális politika irányítását, aki érti a piacok nyelvét, és elveti a radikális és gyors megoldásokat.

A kor pedig pont egy hasonló személyt kíván meg, a politikai megosztottság ugyanis jelentős az Egyesült Államokban, nemcsak a pártok között, de a pártokon belül is. Janet Yellen széles körben kedvelt: legszorosabban a centrista demokratához kötődik, de munkaerőpiaci és szabályozáspárti szemlélete miatt kedvelt a baloldali demokraták körében is, miközben a centrista republikánusok számára is elfogadható. Utóbbi rendkívül fontos szempont, a Szenátusban ugyanis minden bizonnyal republikánus többség lesz (ez januárban derül ki), és így Yellennek a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit a Szenátuson is át kell vinnie – ilyen helyzetben jól jön a jobboldallal ápolt jó viszonya.

Az elemzők emellett azt várják tőle, hogy szorosan együttműködik majd a Feddel, a válságkezelés hatékonysága szempontjából ez szintén nagyon fontos. A Fed jelenlegi elnökével, Jerome Powellel nem teljesen egyezik a monetáris politikáról alkotott elképzelésük (főleg a szabályozások területén, azok megszüntetését Powell ugyanis egyik fő vívmányának tartja, de a dollár árfolyamáról is másképp gondolkodnak), a fentiek miatt mégis azt látjuk reálisnak, hogy Yellen és Powell szorosan együttműködnek majd. Ezt megkönnyíti, hogy a két jegybankárnak jó a személyes kapcsolata, Powell már akkora az FOMC tagja volt, amikor Yellen vezette a testületet.

Yellent emellett támogatják a szakszervezetek is, ami munkaerőpiaci elképzelései miatt egyáltalán nem meglepő. A leendő pénzügyminiszter elfogadottsága tehát rendkívül nagy.

Személyének fontos szerepe lehet a mentőcsomag kialakításakor

Az amerikai gazdaság sem lábalt még ki a válságból, Yellen így első éveiben erre kell majd választ adnia. A majdani pénzügyminiszter szemléletéből az következik, hogy a felmerülő problémákat rugalmasabb kezeli majd – aligha számíthatunk tőle tehát első körben adóemelésekre. Ez következik nyilatkozataiból is: alapvetően fiskálisan konzervatív döntéshozóként ő is kijelentette, hogy az elszálló deficit és államadósság probléma, de jelen helyzetben nem kell ezzel foglalkozni, elég lesz majd a válság után.

Ez arra enged következtetni, hogy Yellen a pillanatnyi demokrata állásponttal azonosul, amely szerint a kormányzatnak fiskális ösztönzéssel és alacsony adókkal kell segítenie a gazdaságot, a jegybank monetáris segítségével karöltve. Ez igazi megkönnyebbülés lehet majd Powelléknek, akik a republikánus pénzügyi kormányzattól rendszeres ellenállásba ütköztek, amikor a kisvállalatoknak nyújtott segélyprogramokat akarták végrehajtani. Yellentől tehát egy célzott, nagy összegű mentőcsomag elkészítésére számíthatunk.

A kérdés csak ennek az elfogadása, erre ugyanis a republikánus többségű Szenátusnak is áldását kell adnia, akik eddig hallani sem akartak több ezermilliárdos mentőcsomagról, és ellenzéki pártként még kevésbé akarnak majd. Itt is kulcsfontosságú lehet Yellen személye, aki jó kapcsolatot ápol a republikánusokkal, és akinek szaktekintélye meggyőző erejű lehet a válságkezelésben. Naivitás lenne azt gondolni, hogy így a demokraták saját elképzeléseiknek megfelelő csomagot tudnak elfogadtatni, de Yellennel lényegesen jobb helyzetben vannak, mint egy olyan miniszterrel, aki a republikánusok számára nem elfogadható.

Jól kiegészítik egymást Bidennel

Természetesen a válságkezelési üzemmód átmeneti állapot, békeidőben pedig a Biden-adminisztrációnak lehetősége nyílhat majd megvalósítani nagyszabású terveit, amelynek fő kivitelezője Janet Yellen lesz. Bidennek hatalmas tervei voltak:

1700 milliárd dollárt ígért klímavédelmi célokra, infrastruktúra-fejlesztésre,

300 milliárd dollárból kutatás-fejlesztési programot ígért,

400 milliárdos állami vásárlást hajtott volna végre,

750 milliárdért kiterjesztette volna az egészségbiztosítást.

Ezek mellett egyéb szociális reform-javaslatai is voltak (például a rövidített munkaidő támogatásának bevezetése, amelyek 10 év alatt szintén több százmilliárd dollárba kerültek volna). Bevételi oldalon a vagyonosok adóterheinek növelése, az adókedvezmények megszüntetése, a társasági adó emelése, és a jövedelmi adó progresszívebbé tétele a demokraták (vitatott pontosságú) számításai szerint 4000 milliárd dolláros bevételt eredményeztek volna az államkasszának. Bár a munkaügyi és szociális reformok terén Yellen biztosan partner lenne, az már más kérdés, hogy a fiskálisan konzervatív, a radikális beavatkozásokat korábban elvető közgazdász mennyire szívesen vezényelné le az állam szerepvállalását ilyen mértékben növelő gazdaságpolitikai programot.

Yellen kinevezése is azt mutatja tehát, hogy Biden gazdaságpolitikai ígéretei inkább politikai ígeretek, semmint konkrét cselekvési tervek voltak.

Az sem utolsó szempont természetesen, hogy a Szenátust a republikánusok uralják majd, akik vélhetően akadályt képeznek majd a 2017-es adócsökkentések megszüntetése előtt. Yellennek így a következő szenátusi választásokig (2022) nem is kell óriási reformokban gondolkodnia, erre a válság amúgy sem engedne teret.

Yellen egyébként nem pártolja a Trump-féle túlfűtött gazdaságpolitikát, a teljes foglalkoztatottság elérése után jegybankelnökként is a kamatkondíciók óvatos normalizálása mellett döntött. Alighanem erre számíthatunk tőle pénzügyminiszterként is: a támogató fiskális kondíciók addig maradnak fenn, míg a foglalkoztatottság meg nem közelíti a válság előtti szintet (ez akár a kormány teljes első ciklusát felölelheti). Yellen korábbi álláspontja szerint az évi 2-3% közötti GDP-növekedés kielégítő mértékű, ha teljes foglalkoztatottsággal párosul.

Kínával és a klímaváltozással kapcsolatban viszont a leendő pénzügyminiszter egyetért Bidennel, ő maga is a káros kínai kereskedelmi gyakorlat elleni fellépésre sürget. A klímaváltozás terén még radikálisabb is leendő főnökénél, ő ugyanis karbonadóval sújtaná a szennyező vállalatokat, amelyet Biden a kampányában nem vállalt fel.

Összességében azt várjuk, hogy Janet Yellennel az amerikai gazdaságpolitika rövid távon a koronavírusban látott konvencionális eszközök fenntartja majd – esetleg kiterjeszti, hosszú távon pedig a magasabb állami újraelosztás és az egyenlőtlenség felszámolásának irányába mozdulhat el, de egyáltalán nem olyan mértékben, ahogy azt a Biden-program a választások előtt ígérte. Alighanem egy kifejezetten hétköznapi demokrata gazdaságpolitikai irányítást várhatunk a következő 4 évben.

Címlapkép: Getty Images