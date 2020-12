Karácsony előtt maszkban, 19 óráig a boltban: és ez még csak a fele

Május óta maszkban vásárolunk. A járványügyi szakemberek előrejelzéseit latolgatva pedig a felénél tarthatunk a maszkos vásárlási időszaknak. Keserves matek, de mire lefut a koronavírus járvány nagyja, és sokak oltása megkezdődhet, akkor talán eldobhatjuk a maszkot, közben elérkezve a következő esztendő májusáig. A karácsonyi ajándékvásárlás pedig éppen a közepére esik ennek a tizenkét hónapnak, ameddig takargatnunk kell magunkat.

A mérleg serpenyőjét a pehelykönnyű maszk nem kevesek számára rettentő mélyre húzza, kétségbe ejtve a mutató kilengését lesőket. Egy évtizeddel ezelőtt jobbára csak a pénztárcánkra kellett ügyelnünk, amikor kifelé kecmeregtünk a gazdaságot lehúzó akkori válságból. Most egyszerre kell hadakozni a koronavírus és a járvány okozta gazdasági válság ellen. A kilábalás pedig akár 2-3 évig is elhúzódhat. Érthető, hogy a kormányzati döntések előtt tovább tart a fejtörés és a boltos is kétszer megnyalja a ceruzája hegyét, mielőtt ráír egy számot az árcédulára.

December elején a családokat leginkább izgató kérdés az egészségünk óvását követően az, vajon hogyan készülhetünk a karácsonyi ünnepekre. Felbukkannak persze olyanok, akik fordítva gondolkodnak a hétköznapokról is, nem törődve kellő figyelemmel a járványveszéllyel (sajnos, ezért szükségesek a rendőrség ellenőrzései is). Egy ruházati kereskedő tegnap például azt kérdezte, miért zárják be otthonukba a családokat, miért marad el a szalagavató, miért kell a home office és a digitális oktatás, hiszen így nem rohangálnak ruhát venni a vásárlók, mivel elvannak otthon a tavalyi mackónadrágban is, ő pedig már tönkrement.

De előtte azt is megkérdezte, hogy ő, egy egyszerű kkv miért nem kaphat támogatást az alkalmazottai megtartásáért.

Fejleszteni nem tud, mert annak is örül, ha nem kell egy rossz lakatot kicserélnie a bejáratnál, de fél attól, hogy napokon belül elfogy minden tartaléka. Vevője pedig alig. És az igaz, hogy a támogatások skálája szűkebb az igényeknél, például boltra szabott nincs.

Az ünnepi bevásárlás és másik oldalról sok boltos végső kilátásait alapjaiban határozza meg az a mindenkit izgató kérdés, vajon hogyan dönt a kormány a koronavírus járvány hazai helyzete nyomán a december 11-ét követő időszak védekezési szabályairól. A legutóbbi döntéssor ugyanis, melynek része a 20 órától induló kijárási korlátozás, a 19 órai boltzár és a 65 év felettiek kétórás vásárlási idősávja is, a vonatkozó kormányrendelet alapján december 11-ig alkalmazható (a hatálya azért több). A kormány persze elszakadhat ettől a menetrendtől, korábban is változtathat a szabályokon, mint ahogyan az már előfordult eddig is, hiszen például a kétórás vásárlási idősávot is hirtelenjében szúrta közbe. És közben elhangzott a miniszterelnök talányos mondata is, mely szerint

Szeretnénk, ha mindenki korlátozás nélkül tudna találkozni karácsonykor.

A kereskedők kérdése: talán a boltban is? A járványügyi szakemberek napjainkban viszont éppen a tömeges plázalátogatásoktól óvnak, de így egy kisebb tolongás bármely bolt pénztáránál is veszélyes lehet. Nem valószínű, hogy ez a veszély 2-3 hét alatt sokat enyhülne, megint csak a járványügyi szakemberek állásfoglalásaiból kiindulva.

Kérdés ugyanakkor az is, hogy ha várható, márpedig várható decemberben a nagyobb sorállás a járványhónapokban szokásosnál (mert valamennyi ünnepi étekféleséget és ajándékot minden körülmények között vásárolnak a családok), akkor elégséges-e a 19 óráig tartó nyitvatartás. Hiszen ha hosszabb lehetne valamilyen módon a vásárlási lehetőség, akkor rövidebb a sor.

Napjainkban ugyanakkor ott tartunk, hogy éppen a karácsonyi ünnepek tájékán tetőzhet a koronavírus második hulláma nálunk.

Így jelentősebb könnyítés a boltos szabályokban ebből kiindulva nehezen képzelhető el. Reményre az adhat okot, ha a legfrissebb előrejelzések már kedvező irányokat is előrevetítenének a járvány terén.

Egy kedves vásárló azért rótt meg, mert elmondtam, hogy a 65 év felettiek nem élnek nagyobb arányban az idősávos vásárlási lehetőségükkel. És így kizárólag rajtuk múlhat, vajon hogyan alakul a járványhelyzet, az esetleges szabályváltozás a boltos látogatások terepéről kiindulva.

A járványügyi szakemberek pedig világosan elmondták, hogy a további kormányzati döntések az ő javaslataik attól is függnek, így a csúcs magassága is, mennyit járunk a boltba, lófrálunk-e a plázában, viseljük-e a maszkot, betartjuk-e a járvány elleni védekezést segítő intelmeket éppen az egyébként legforgalmasabb ünnepi bevásárlási időszakban.

A maszkviselési fegyelem rengeteget javult (persze, elvétve akad, aki még mindig csak akkor veszi fel, ha jön a riadólánc, hogy ellenőrzés van), a 19 órás zárást keményen betartják a boltosok, az idősáv kihasználtsága viszont döcögős az eddigi tapasztalatok szerint.

Az is számít, hogy a korlátozások közepette a munkahelyen, az iskolák egy részén és a szabadidős sétahelyeken kívül kizárólag boltba járhatunk rendszeresen (hiszen minden más – vendéglő, mozi, színház, szórakozóhely, edzőterem – zárva van). Egy biztos, nem lesz vitamentes a kormányülés.

Kérdés végül, hogy így milyen kasszaeredményekkel zárhatja az évet a boltos világ és vajon milyen bevásárlóvilág következik utána.

Az eddig napvilágot látott statisztika szerint az első három negyedévben tartotta magát a bolti kiskereskedelem az előző év szintjén, miközben a gazdaság teljesítménye 5,6%-kal, a beruházások pedig 8,6%-kal estek. Az október borúsabb képet rejteget a kirakatok világáról, a november viszont valamivel jobbat az előző évihez mérve. Mindez annak a számlájára írható, hogy a családok a mindennapi megélhetéshez nélkülözhetetlen napi cikkekből valamelyest többet, egyes iparcikk féleségekből ugyanakkor kevesebbet vásároltak a korábbiaknál.

Ráadásul a boltok száma ugyan csökkent, de nem nagyobb mértékben a korábbi évek átlagánál, a foglalkoztatottak száma pedig megközelítette a járvány előtti szintet.

A statisztika rideg átlaga mögött ugyanakkor súlyos üzleti drámák is meghúzódnak. Az első félév spájzolásos márciusának második felét, az áprilisi mélypontot és a nyári kilábalást túlélő boltosok között számos olyan akadt, akik éppen az egyébként szokásos nagy karácsonyi roham időszaka előtt kényszerült a törülközőt bedobni, a redőnyt lehúzni. A statisztika is jelzi, hogy egyes iparcikkes szakboltok képtelenek voltak kikapaszkodni a gödörből. A boltos világ legnagyobb vesztesei a ruházati kereskedők voltak, de a könyv, játék, vagy éppen egyes műszaki termékek piacain sem találta meg minden bolt a kilábaláshoz vezető utat.

A december így egy hatalmas kérdőjel, amikor esélyt a bukdácsolók számára a túléléshez az kínálna, ha a legalább 19 óráig tartó bevásárlási lehetőség megmaradna. A webáruház kényelmes, biztonságos, de részesedése az élelmiszerek, iparcikkek vásárlásához mérve akkor, amikor az iparcikkes boltok áprilisban zárva voltak, 10%-ról 15-16%-ra ugrott (és az előző évi áprilishoz képest megkétszereződött, 110 milliárd forint feletti havi értékkel). De hát megfordítva az arányokat, a családok pénzük döntő részét így is a hagyományos üzletekben költötték el. Ez várható decemberben is: kiugrás a weben, de nagy turkálás a hagyományos boltban, ha felhúzhatja a redőnyt.

A koronavírus járvány hosszabb távon is hat majd a boltos világra. Az már kirajzolódott eddig is, hogy a webáruházi csatorna tovább erősödik. A hagyományos boltoknak is ugyanakkor váltaniuk kell, hiszen azért például az egyéves maszkviselet sem múlik el nyomtalanul. A gyorsabb áthaladást segítő digitális technikák, például az önkiszolgáló kasszák terjedése felgyorsul. És könnyen lehet, hogy kevesebb lesz a csemegepult, a hentespult, hiszen a gyárban gyorsabb és egyszerűbb biztonságosan becsomagolni. A kirakatok egyre nagyobb része is a netre költözhet, nem feltétlenül webáruház formájában, hiszen a vásárló turkálási, vadászszenvedélye a boltok hagyományos falai között azért megmarad. És a bolt egy közösségi tér is.

