Operatív törzs: jövő héten dönt a kormány a karácsonyi járványügyi intézkedésekről

Az elmúlt napon jellemző volt az elhunytakra, hogy a középkorú és idős populációból kerültek ki. Továbbra is az idősekre és a krónikus betegekre kell legjobban vigyáznunk - mondta Müller. Az elmúlt napon 4% volt azon elhunytak aránya, akinél nem volt semmilyen alapbetegség, tehát maga a koronavírus a halálok - mondta.

A kórházban ápoltak száma tovább növekszik, de nem olyan gyorsan, mint az elmúlt héten. Továbbra is az a cél, hogy a járványgörbét minden lehetséges módon ellaposítsuk, és enyhítsük azt a terhelést, ami az egészségügyi intézményekre terelődik. 78 kórházban, azaz minden aktív kórházban kezelnek már koronavírus-beteget, és a terhelést is egyenlővé tesszük - mondta Müller. "Minden nap követjük, hogy hány beteg, hány kórházi ágy van, és az ellátó személyzet összetételét is követjük" - mondta. Alacsony mértékben fertőződnek meg az egészségügyi dolgozók, de ők is bárhonnan elkaphatják ezt - tette hozzá. Folyamatosan követjük, hogy az ellátó személyzetre épp mekkora terhelés hárul, mert "ágyunk és lélegeztetőgépünk van, de a kiváló szakembereink fáradnak."