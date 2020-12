Gulyás Gergely: heteken belül tetőzhet a járvány Magyarországon

Közel vagyunk a járvány csúcsához, de nem jelenthetjük ki, hogy túlvagyunk rajta. A karácsonyi ünnepekre speciális szabályokat kell hozni, ezekről is tárgyalt tegnap a kormány, de legkésőbb a jövő héten ezekről is dönteni kell. Vagyis ha maradnak is a korlátozások december 11. után, akkor is enyhébb szabályokra lesz szükség karácsonykor, hogy a családok tudjanak találkozni - mondja Gulyás Gergely.