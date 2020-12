Koronavírus Magyarországon: új csúcson a halálozás és csúcsközelben a fertőzés

6635 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 231 844 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5324 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 67 033 fő, az aktív fertőzöttek száma 159 487. Az aktív fertőzöttek 20%-a, az elhunytak 23%-a, a gyógyultak 25%-a budapesti. 7693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt 24 órában 6635 új koronavírus-esetet regisztráltak, ez a második legtöbb napi adat a járvány kitörése óta. Bár a magyar járványügyi statisztika adatainak értelmezése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, a friss szám mégis kellemetlen meglepetés, hiszen egy hónappal a lezárások után még mindig nem látható a járvány lassulása.

A járványgörbe alapján még mindig gyorsul a járvány Magyarországon. Amennyiben a mai szám nem tartalmaz a szokásosnál nagyobb torzítást, és a tesztelés gyakorlata közel hasonló, mint november közepén volt, akkor a korlátozások eddig nem hozták meg a tőlük várt eredményeket. Ez azért is furcsa, mert a nemzetközi tapasztalatok szerint a hasonló szigorúsággal élő országok (pl. csehek, lengyelek, osztrákok, belgák, hollandok) járványgörbéi éles fordulattal reagáltak az intézkedésekre. Ugyanakkor továbbra sem zárható ki, hogy a járványügyi statisztika idősorába még mindig inkonzisztenciát visz az országos gyorsteszt program, de sajnos erről a napi közlemény nem tesz említést. Az operatív törzs egyik múlt heti tájékoztatóján annyit közöltek, hogy a veszélyeztetett csooportok országos gyorstesztprogramja, illetve a mobil szűrőállomások tesztjei még hozhatnak megugrást az adatokba.

A 182 halálos áldozat új napi csúcsot jelent, sajnos egyelőre itt sem látszik a járvány enyhülése. A tegnap megjelent halálozási statisztika szerint november elején egy hét alatt 40%-kal több haláleset volt, mint a megelőző években ugyanebben az időszakban. Sajnos a mostani adat is megerősíti, hogy ennél még magasabb számok jöhetnek a következő hetekre vonatkozóan.

Az adatok inkonzisztenciájára jellemző, hogy a súlyos esetek száma biztatóbban alakul. A kórházban, illetve lélegeztetőgépen kezeltek száma az utóbbi napokban stagnálni kezdett. A természetes folyamat az lenne, ha először a regisztrált új eseteknél, majd a súlyos eseteknél, végül pedig a haláleseteknél látnánk a járvány enyhülését, néhány hetes csúszásokkal. Az ellentmondás feloldásához egy kedvező értelmezés, hogy a fertőzésszámok emelkedése nem passzol a sorba, a sok gyorsteszt miatt. Eszerint a járvány mégis csak enyhülőben van Magyarországon, amit a súlyos esetek száma már jelez, és ez talán azt is elhozhatja, hogy hamarosan a halálozásban is mérséklődést látunk majd. (Természetesen az adatok közötti inkonisztencia feloldására vannak kevésbé derűlátó értelmezések is, de a kevés biztos információ ismeretében jó esélyt látunk rá, hogy mégis csak erről lehet szó.)

Címlapkép: Getty Images