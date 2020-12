Millió dolláros fizetések, robbanás a villamosenergia-kereskedés piacán

A következő évtizedben várhatóan egyre nagyobb szerepet fog kapni a megújuló energiaforrások használata, különösen a nap- és szélenergia, de nagy hangsúly lesz az elektromobilitáson is. Ennek pedig számtalan közvetlen és közvetett következménye lesz a piaci szereplőkre is, és ez nem csak az olajipart érinti, hanem többek között a villamosenergia-termelését és kereskedését is. Utóbbi piaca a következő tíz évben akár megduplázódhat, így sok lehetőséget rejt magában. Számos nagy cég tervezi bővíteni az áramkereskedéssel kapcsolatos részlegét, és nem sajnálnak akár 2-3 millió dolláros aláírási bónuszt sem kifizetni a legjobban képzett szakembereknek.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Élre törnek a megújuló energiák

A mostani érdeklődés a villamosenergia-kereskedés irányában nem véletlen egyébként, hiszen a következő évtized leginkább bővülő szektora a nap- és szélenergia lesz, vagyis a megújulók térhódítása lesz a tendencia. Ennek az összetett folyamatnak több mozgatórugója is van, többek között fontos a politikai támogatás, de az is, hogy komoly költségcsökkenés zajlott le az elmúlt években és a technológiák is hatékonyabbak lettek. A Nemzetközi Energiaügynökség nem régen kiadott megújuló energiákkal kapcsolatos kiadványa alapján:

2025-re a megújuló energiák aránya a teljes áramtermelési mixben elérheti a 33 százalékot, ami meghaladja a széntüzelésű források mennyiségét.

Ez látható az alábbi ábrán is, amely a teljes telepített kapacitások mértékének várható alakulását mutatja 2019-2025 között az IEA becslései alapján:

Forrás: Nemzetközi Energiaügynökség (IEA)

Tekintve pedig, hogy a következő években a fókusz a megújuló energiaforrásokon lesz, az elektromobilitáson és hasonló területeken, így mindezek következményeként a villamosenergia-kereskedésen is nagyobb lesz a hangsúly. Ez nem lesz másként Európában sem, ahol a jelenlegi 430 milliárd eurós villamosenergia-kereskedési piac a Bloomberg becslései szerint megduplázódhat a következő 10 évben.

Paul Mead, korábbi Enron trader szerint:

Azok a vállalatok, amelyek megszerzik a megfelelő embereket és kihasználják az olcsó finanszírozási forrásokat, azok szépen szakíthatnak a következő években.

Hangsúlyos lesz a villamosenergia-kereskedés

A legtöbb nagy energiapari szereplő már el is kezdte a felkészülést az átmenetre, ha más nem, legalább papíron vagy költségcsökkentések formájában.

A BP például 10 ezer munkatársától válik meg az olajkereslet összeomlása miatt, de azt tervezi, hogy a villamosenergia-kereskedéssel foglalkozó részlegét kibővíti. A tervek szerint az áramkereskedés volumenét 40 százalékkal növelnék évente 350 terawattórára . Viszonyításképpen ez az Egyesült Királyság éves áramfogyasztásánál valamivel nagyobb mennyiség. Bernard Looney vezérigazgató szerint a megújuló energiás projektek 5-6 százalékos hozamot biztosítanak, és a traderek átlagosan 2 százalékkal voltak képesek megemelni a vállalati megtérülést.

például 10 ezer munkatársától válik meg az olajkereslet összeomlása miatt, de azt tervezi, hogy a villamosenergia-kereskedéssel foglalkozó részlegét kibővíti. A tervek szerint . Viszonyításképpen ez az Egyesült Királyság éves áramfogyasztásánál valamivel nagyobb mennyiség. Bernard Looney vezérigazgató szerint a megújuló energiás projektek 5-6 százalékos hozamot biztosítanak, és a traderek átlagosan 2 százalékkal voltak képesek megemelni a vállalati megtérülést. A Shell is hasonló változásokon megy keresztül, amelynek eredményeképpen több ezer alkalmazottól válik meg, de a villamosenergia-termelés náluk is prioritást kap a stratégiában. Még 2018-ban vásárolt meg a vállalat egy brit villamosenergia-szolgáltatót, és komoly tőkebefektetéseket tervez ezen a területen a következő évtizedben. Ennek első lépéseként rövid távon villamosenergiával kereskedő tradereket vesz fel, akik az európai piacra fókuszálnak, de jövőre vagy később várhatóan bővítik a lefedett piacokat.

is hasonló változásokon megy keresztül, amelynek eredményeképpen több ezer alkalmazottól válik meg, de a villamosenergia-termelés náluk is prioritást kap a stratégiában. Még 2018-ban vásárolt meg a vállalat egy brit villamosenergia-szolgáltatót, és komoly tőkebefektetéseket tervez ezen a területen a következő évtizedben. Ennek első lépéseként rövid távon villamosenergiával kereskedő tradereket vesz fel, akik az európai piacra fókuszálnak, de jövőre vagy később várhatóan bővítik a lefedett piacokat. Aztán ott van például a holland Vitol Group is, amelyik a világ legnagyobb független olajkereskedője. A társaság CEO-ja, Russell Hardy még szeptemberben erősítette meg, hogy cégük növelni szeretné a villamosenergia-kereskedéssel foglalkozó részleget. Mindez pedig része egy átfogóbb stratégiának, amelynek a keretében a villamosenergia és a megújulók felé mozdulnának el. A Vitol 200 millió erőforrást különített el még 2018-ban, hogy szélerőműparkokba fektessenek bele, de vannak érdekeltségeik a napenergia vagy a hidrogén területén is.

Az olajkereskedés még a 70-es években kezdődött el igazán, míg a villamosenergia-kereskedés beindulása csak mintegy két évtizeddel később indult el. Előbb a britek és az északi országok kezdték el a kereskedést, majd a most legnagyobb európai piacnak számító Németország követte őket. Azóta pedig rengeteget fejlődött a rendszer.

Tavaly nagyjából 8 744 terawattóra (TWh) cserélt kezet az európai villamosenergia-kereskedés piacán a Prospex Research adatai alapján.

Ez a mennyiség 2030-ra akár elérheti a 16000 terawattórát is a Bloomberg árutőzsdei szakértője szerint. Ez azt jelenti, hogy az áramkereskedési piac forgalmának értéke elérheti a 630 milliárd eurót is.

Nem csak a piac fejlődéséről van szó azonban, hanem a megújulókkal kapcsolatos politikai támogatás is fontos szerepet játszik abban, hogy ennyire megnőtt az érdeklődés a villamosenergia-kereskedéssel kapcsolatban. Boris Johnson, brit miniszterelnök még november folyamán jelentett be egy 10 pontos környezetvédelmi tervet, amelynek részeként a britek klímasemlegessé válnának 2050-re, illetve 2030 után már nem lehetne értékesíteni benzines és dízeles autókat. Korábban pedig az Európai Unió is előállt már a saját zöld stratégiájával, amelynek keretében Európa lenne a világ első karbonsemleges kontinense 2050-re.

Milliókat kereső traderek, komplex piac

A legtöbb nagy energiapiaci szereplő tehát már elkezdett elmozdulni a megújuló energiás befektetések felé, és ez az, ami felkavarhatja az állóvizet a villamosenergia-kereskedés piacán is. Az elektromos áram ugyanis egy meglehetősen volatilis termék, amelynek ármozgásaiból a traderek megpróbálnak profitot termelni. Különösen igaz lehet ez például a szél- és napenergia által termelt erőforrásokra, amelyeknek a kibocsátása több tényezőtől is függ.

A villamosenergia-kereskedőket alapvetően az különbözteti meg az olajjal, fémmel és mezőgazdasági termékekkel kereskedőktől, hogy nagyobb mennyiségű adathalommal kell foglalkozniuk, beleértve azt, hogy mely erőművek üzemelnek, hogyan alakul a várható időjárás, a teljes áramtermelési mix alakulása és így tovább.

Az iparági szereplők általában matematikai, pénzügyi vagy közgazdasági háttérrel rendelkeznek, ugyanakkor egyre nagyobb az igény olyanokra, akik programozási ismeretekkel is rendelkeznek, mint például a Python.

Dánia második legnagyobb városában, Aarhusban például, amely a rövidtávú kereskedés egy nagyobb központjává nőtte ki magát, a vállalatok már az egyetemről viszik el a hallgatókat és képzik ki őket az áramkereskedésre. A svájci Axpo közműcég vezető energiapiaci elemzője szerint:

A villamosenergia-kereskedés piaca annyira komplex, hogy az értelmezéséhez nagy rendszerek kiépítése szükséges. Nagyon kód- és adatintenzív, a kialakítása időbe telik.

Egy példaként arra, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a kereskedés, azt az idei szeptember 15-e mutatja, ami egy szélcsendes nap volt. A britek hálózati felelőse figyelmeztetést adott ki, hogy a kínálat mértéke csökken, a szélerőműparkok termelése harmadára esett vissza néhány órán belül. Erre reakcióként a brit árak a 10-szeresére emelkedtek, a német árak a 20-szorosukra. Olajtüzelésű erőművek voltak szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő kínálat biztosítva legyen.

A dán MFT Energy A/S COO-ja szerint:

A szélenergia egyike azon tényezőknek, ami igazán meg tudja mozgatni a piacokat bármikor.

Az áramkereskedők többségének egyébként hatszámjegyű a fizetése. A legjobbak esetében pedig nem ritka, hogy 2-3 millió dolláros aláírási bónuszt kapjanak váltás esetén.

Ez még mindig elmarad a legjobb olajkereskedők fizetésétől, ugyanakkor várhatóan ez a különbség csökkenni fog a következő években azzal párhuzamosan, hogy a megújuló energiák térhódítása folytatódik.

(Bloomberg)

Címlapkép: George Rose/Getty Images