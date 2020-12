Nem minden piacot dönt romba a koronavírus, a háziállat-szektor hatalmasat megy idén

A koronavírus-válság ugyan egy sor szektort pillanatok alatt romba döntött, azonban vannak nagy nyertesek is, ide tartozik a háziállat-szektor, amely soha nem látott bővülésen megy keresztül – írja a CNBC.

Az Egyesült Államokban a háziállat termékek szövetsége nevű szakmai szervezet úgy becsüli, idén 99 milliár dollárosra hízhat a piacuk, vagyis ennyit költenek házi kedvenceinkre az ételtől kezdve a kiegészítő termékekig. Az első járványhullám idején, márciusban az online állateledel-rendelés 77 százalékkal ugrott meg.

A háziállat-piac hatalmas bővülésen megy keresztül, ahogy a Fable prémium házikedvenc-kiegészítőket gyártó cég egyik alapítója, Sophie Bakalar elmondta a CNBC-nek, ők 2019-hez képest idén 12-szer nagyobb forgalmat bonyolítottak, és ez 3-szor nagyobb, mint amire eredetileg számítottak.

A hatalmas bővülést egyértelműen a koronavírus-járvány hajtotta, a home office-ba kényszerülő emberek sokkal több állatot fogadtak örökbe, és mivel okkal több időt töltenek otthon, a kedvenceikre többet is költenek. Azon is látszik, hogy az új háziállatot befogadók száma megnőtt, hogy nagyon sokan vesznek „belépő” termékeket, vagyis olyan tárgyakat, melyeket egy háziállat első befogadásakor szoktak vásárolni. Szerinte a növekedés hosszabb távon is fennmarad, hiszen az emberek jellemzően nem dobják ki a kedvencük akkor sem, ha visszatér az élet a normális kerékvágásba. Ahogy a tradicionális boltok bezártak, az online kereskedelmi forgalom is nagyon megugrott – jegyezte meg Bakalar.

Az amerikai házikedvenc-piac egyik nagy szereplője, a PetCo újra beadta tőzsdére lépési kérelmét a Nasdaqon, a vállalat idén 4 milliárd dolláros bevételt érhet el, , ez 10 százalékos emelkedésnek számít a tavalyihoz képest, várakozásaik szerint idén 4 százalékkal nő azoknak a háztartásoknak a száma, ahol háziállatot tartanak.

(CNBC)

A címlapkép forrása: Getty Images.