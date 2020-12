Koronavírus: már lehet regisztrálni az oltásra

Megnyílt a regisztráció lehetősége az interneten a koronavírus elleni védőoltásra - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hétfő este a Facebook-oldalán.

Dömötör Csaba közölte: a vakcinainfo.gov.hu weboldalon mindenki jelezheti az oltás iránti igényét.

A regisztrációval egyben mindenki értesülhet a járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról, és arról, hogy mikor kerül rá sor - tette hozzá.

Közlése szerint az oltások akkor indulhatnak, amikor rendelkezésre áll a magyar hatóságok által jóváhagyott biztonságos vakcina, a folyamat egy oltási terv alapján zajlik majd.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az oltások sorrendjét nem a regisztráció időpontja határozza meg, hanem a veszélyeztetettség mértéke, továbbá elsőbbség illeti meg a védekezésben résztvevőket is.

A tömeges oltás új szakaszt jelent majd a vírus elleni küzdelemben - fogalmazott az államtitkár.

Részlet a regisztrációs oldalról.

Segíthet a vakcina

A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Kis Zoltán közölte, a vakcinák soha nem nyújtanak százszázalékos védettséget, de a 90 százalék is nagyon jó eredménynek tekinthető.

A vírus azonban nem fog eltűnni, velünk marad, vagyis meg kell tanulni együtt élni vele

- tette hozzá. Annál is inkább - folytatta -, mert a koronavírus jellemzője, hogy az immunrendszerünk hajlamos elfeledkezni róla.

Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőzést többször is el lehet kapni, vagyis a vakcinát várhatóan azoknak is többször be kell majd adni, akik már átestek a fertőzésen - figyelmeztetett.

Arról is szólt, hogy a karácsonyi készülődés során különösen ügyeljünk a járványügyi szabályok betartására a bevásárlóközpontokban. Ezek ugyanis kritikus pontjai lehetnek a vírus terjedésének - mondta a szakember.

Címlapkép forrása: Getty Images