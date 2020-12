Tovább marad velünk a kijárási tilalom - Gyorsértékelés

Fontos döntést hozott meg az operatív törzs hétfőn a járvány kordában tartása érdekében, ugyanis fenmaradnak a korlátozó intézkedések. Egyedül a karácsonyi estére hagyta nyitva a lehetőséget a miniszterelnök a mai bejelentésével, ami szintén logikus lépésnek tűnik.

Alaposan meglepődhettek Orbán Viktor mai bejelentésein azok, akik a megelőző napok kormányzati kommunikációjából indultak ki. Az elmúlt hetek üzenetei ugyanis azt sugallták, hogy a kormány azért van döntési helyzetben, mert mérlegelni kívánja a karácsony ideje alatti korlátozások enyhítésének lehetőségét. Sőt, bizonyos megszólalások, üzenetek alapján inkább az lehetett az érzésünk, hogy csak a lazítás mértéke a kérdéses.Orbán Viktor mai bejelentése azt sugallja, hogy a kormány jóval óvatosabbá vált a járvány hazai helyzetét illetően, és sokkal inkább azért szólalt most meg, mert december 10-ig amúgy is el kellett dönteni, hogy a 30 napos korlátozás végével mi történjen az országban. Így aztán a várt lazításból szigorítás, a határidők kitolása lett. Az egyetlen érdemi lazító lehetőségtől, a karácsonyi néhány napos "félrenézéstől", pedig elugrott a kormány.

És bár ez most meglepő lehet, valójában sokkal inkább érthető ez a döntés, mint a megelőző napok kommunikációja.

A mai döntések lényege, ugyanis, hogy január 11-ig érvényben marad a kijárási tilalom és más szigorú intézkedések, vagyis este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom marad. A szilveszter estéje ez alól nem lehet kivétel. December 24-e estéről pedig december 21-én döntenek.

A szigor fenntartása valószínűleg azok számára nem meglepő, akik követik a Portfolio cikkeiben a hazai járványügyi helyzetet. Legutóbb vasárnapi összefoglaló cikkünkben mutattuk be, hogy Magyarországon továbbra is igen dinamikusan terjed a járvány: ha talán már nincs is felszálló ágban a járványgörbe, egyelőre az biztos, hogy erős leszálló ágról még nem beszélhetünk.

Az is valószínűsíthető, hogy a kormány felmérte, mekkora támogatottsága van a lakosság körében a lazításnak. Ezek szerint az elmúlt napok, hetek járványügyi adatai még nem győzték meg az embereket, hogy indokolt lenne a szigor oldása.

Az is logikus lépés, hogy a december 24-ét érintő döntést elhalasztották, mert karácsonyhoz közeledve sokkal megalapozottabb döntést tudnak hozni.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a járvány elleni küzdelem sikeressége (vagyis a terjedésének lassítása) érdekében fontos és előremutató döntést hozott a kormány, és egyúttal egy kiskaput is hagyott magának december 24-ére vonatkozóan. Ez utóbbi pedig azért fontos, mert a karácsonyi ünnepekhez közeledve mind járványügyi, mind politikai szempontból a kormány időt adott magának ahhoz, hogy az ideális döntést hozhassa meg.

Orbán Viktor videós bejelentése itt is visszanézhető:

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (az első sorban, j-b) az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 30-án. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd