Az adót felfüggeszteni nem kell félnetek jó lesz - avagy a farkas megeszi a kismalacokat?

Nem gondolom, hogy a javaslattevőnek egy éjszakai álmából felébredve hirtelen jutott eszében ez az egész. Hallani olyan véleményt, hogy a javaslatra egyik magyarázat talán az, hogy egyes nagyobb cégek a veszélyhelyzet ürügyén most láthattak megfelelő alkalmat ezt elővenni. De lehet, hogy azoknak van igazuk, aki úgy gondolják, ez egy teljesen máshonnan érkezett felvetésre előkerült „önálló” javaslat. Akármelyik – vagy egyik sem – igaz, elfogadhatósági tesztnek valószínűleg megfelelőnek bizonyulhat.

Úgy tűnik, hogy a helyi iparűzési adó két évre történő felfüggesztésének a javaslata csak az önkormányzatok kedélyét borzolta, bár nem sokan szólaltak meg ebben nyilvánosan. A vállalkozók néhány esetet kivéve jellemzően csendben maradtak. Hallgatásukat érteni vélem: ha egy erős lobbierővel rendelkező javasol számukra kedvezőt, akkor ellene szólni botorság lenne, mellette érvelni, nyilvánosan örülni pedig a települési beágyazódásuk miatt akár (személyes) veszélyeket is rejthet. Azt is csak kevesen és halkan jegyezték meg, hogy a kamara talán előbb az évi 5 ezer forintos kötelező kamarai hozzájárulást engedhette volna el, ami sok milliárd forint.

Tapasztalatom szerint tény, hogy az iparűzési adó jelenlegi rendszerét a vállalkozások nem tartják jónak. De mik is lehetnek ennek főbb okai?

Mivel ez egy olyan adó, amelyet az árbevétel alapján kell megállapítani, minden esetben fizetni kell akármennyi a cég nyeresége, így akkor is, ha veszteséges. És igazságtalan is, mert a vállalkozások profilja alapján eltérő szabályok szerint kell megállapítani: azoknál a vállalkozásoknál, ahol nincs vagy alacsony az anyagköltség, valamint nincs eladásra beszerzett áru, közvetített szolgáltatás, stb., azok nagyobb mértékben lehetnek adóztatottak. További érv ellene, hogy ez lényegében egy forgalmi adó, és már van egy forgalmi adó, az ÁFA, így az árbevételt kétszeresen adóztatják. Vannak más érvek is ellene, de itt és most ebbe nem megyek bele.

Az önkormányzatok morgolódása vagy hangosabb megnyilvánulásai is érthetők. Ki szeretné, ha az eddig megszokott pénzügyi forrásait csökkentenék egy tollvonással? Még ha most csak két évre is. A népmesében farkas is először csak az egyik hátulsó lábát akarta bedugni a házba. De ez a „mese” itt a továbbiak már más is lehet: mivel már több láb – gépjárműadó elvétele, ingyenes parkolás, és továbbiak – is bent van, és a „kismalacoknak” nincs zsákja, így a „farkas” nem végezné abban forró vízzel leöntve, hanem a házba kerülve megenné a sok és különböző színű „kismalacot”. Csakhogy ez nagyon megfekheti a gyomrát.

Ha nem kellő körültekintéssel lépnek, és nincs megfelelő ellenszer a kieső önkormányzati bevételek pótlására, normatív – vagy más szabályozott és „köbe vésett” korrekt – visszaosztására, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Márpedig, ha vannak is ilyen anyagok, számítások, azok eddig nem kerültek nyilvánosságra, így nem lehet megnyugodni.

Lehet, hogy a vállalkozásoknál a visszahagyott pénzből megvalósuló beruházások majd a jövőben meghozhatják a növekedést. Nőhet az áfa és profit, és ez lesz az a központi forrás, amelyből az önkormányzatoknak a fedezetet kötelező feladataik (egy részének) ellátására biztosítják. Sokaknál, ahol ez a visszahagyott pénz csekély, így elsősorban is a kisvállalkozásoknál, beruházást ez nem igen generálna. Nagy valószínűséggel jövedelemként (elsősorban a tulajdonosoknak osztalékként) kerülne kifizetésre.

Persze ebből adókat és járulékokat kell fizetni, így beszedhetnék a mostani ipaűzési adó közel felét. Ha a kifizetett jövedelemtöbblet belföldi fogyasztásra fordítódik, és nem külföldön költik el, akkor a nagyobb forgalom növelheti az áfát, a befolyó profitadót. Közép, illetve hosszabb távon meglehet ugyanaz az adóbevétel, mint most az iparűzési adóból. De mi lesz addig? Nem tudom. De tudja-e más, mások? Nem vagyok biztos ebben, és inkább gondolom azt, hogy nem, mert ez egy ad hoc (teszt?) ötlet volt. Persze tévedhetek is. A médiahír annyi, hogy „vizsgálják” a felvetést.

Úgy vélem, hogy az ipaűzési adónak már a neve sem jó, de a rendszere biztosan rossz. Soha nem volt jó, és nem véletlenül emlegették sokan „iparüldözési adóként”.

Már réges-régen megérett arra, hogy széleskörű egyeztetések és előkészítés után más lépjen a helyébe, amely nem diszkriminál vállalkozások között, nem adóztatja ugyanazt kétszer, ugyanakkor az önkormányzatoknak is átláthatóan biztosítja a feladatellátásuk (egy részéhez) a forrást.

Persze tudom, nem lehet, hogy a kecske is jó lakjon és a káposzta is megmaradjon, olyan viszont talán igen, ahol a farkas nem eszi meg a kismalacot, de az sem önt rá forró vizet, és mindenki békésen teszi a maga dolgát.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images

