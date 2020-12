Indulnak az izgalmak: sorra sütik el fegyvereiket a jegybankok

Izgalmasnak ígérkezik az év vége, hiszen néhány napon belül az Európai Központi Bank (EKB), a Fed és az MNB is kamatdöntő ülést tart. Ráadásul a háromból legalább két döntés érdekesnek is ígérkezik, hiszen az EKB szinte biztosan további lazítás felé mozdul majd, és akár az MNB is változtathat a monetáris kondíciókon. A kamat változtatása mellett mindhárom esetben jönnek a friss makrogazdasági előrejelzések, vagyis a válságból való kilábalást is értékelik majd a jegybankok.

Az EKB kezdi a tűzijátékot

Csütörtökön tartja idei utolsó kamatdöntő ülését az EKB kormányzótanácsa, ez önmagában nem lenne még hírértékű alig két nappal az esemény előtt. Azonban az eurózóna jegybankja már október legvégén belengette, hogy számíthatunk lazításra az év végén. Akkor nem változtattak a kondíciókon, vagyis maradt az 1350 milliárd eurós eszközvásárlás (PEPP), amit a válság miatt vezettek be, illetve a korábbi eszközvásárlási program (APP) havi 20 milliárdos keretösszege és a 120 milliárdos extra program. A kamat változtatása pedig már évek óta nem téma, az irányadónak tekinthető egynapos betéti ráta 2014 óta mínusz 0,5%-on áll, és többször leszögezték, hogy nem is akarják ennél mélyebbre vágni. Egy újabb kamatcsökkentés ugyanis nem lenne hatékony, a kormányzótanács több tagja is azon a véleményen van, hogy az EKB elérte a nulla kamatkorlátját.

Éppen ezért inkább az eddigi eszköztár finomhangolására és a lazító lépések kibővítésére lehet számítani. Megnövelhetik például a járvány miatt bevezetett eszközvásárlások 1350 milliárdos keretösszegét, illetve kitolhatják a program lezárását. De miért van szükség egyáltalán lazításra?

Egyre több az olyan vélemény, melyek szerint a válságból való kilábalás lassabb lesz majd, mint abban eddig reménykedtünk, vagyis a 2021-es és 2022-es előrejelzést ronthatja a jegybank stábja. Ráadásul az infláció sem élénkül. A csütörtöki ülés talán legérdekesebb része az lehet, hogy másfél hónapja az EKB közleményében utalt arra, hogy a devizapiaci mozgásokat is figyelemmel kísérik.

Ebből akár azt is ki lehet olvasni, hogy az euró idei több mint 8%-os erősödése nincs ínyére a jegybanknak.

Kérdés, mit tud tenni a deviza erősödése ellen az EKB, az utóbbi hetek egyre fokozódó szárnyalása után könnyen lehet, hogy kimondottan laza lesz a hangvétel és a vártnál is nagyobb az élénkítés. Néhány elemző szerint éppen ezért nem zárható ki akár az irányadó kamat további csökkentése sem. Az ING Bank számításai szerint az euró jelenlegi szintje egymagában 0,1 százalékponttal rontja a GDP- és inflációs kilátásokat.

Az ING szerint az kétségtelen, hogy az eurózóna gazdaságának friss ösztönzésre van szüksége a járvány második hullámának kellős közepén, illetve erősíteni kell a 2021-es kilábalást. Ugyanakkor a jelenlegi válságban nem a monetáris, hanem a fiskális politika az első számú szereplő. Ebben a helyzetben szerintük két célja lehet:

Elegendő olcsó likviditás biztosítása addig, amíg a vakcina megérkezik, hogy a kilábalás folytatódjon.

Egy új adósságválság elkerülése azzal, hogy megakadályozza a kötvényhozamok elszállását.

A fenti célok, illetve az utóbbi hetek jegybanki nyilatkozatai alapján valami ilyesmi csomagra lehet számítani csütörtökön:

A PEPP program keretének megemelése akár 500 milliárd euróval.

Az APP eszközvásárlási program havi összegének megduplázása 20-ról 40 milliárdra.

A bankoknak nyújtott olcsó hitel (TLTRO) futamidejének kitolása 6-12 hónapra.

A bankok likvid eszközeinek minél erősebb megóvása a negatív betéti kamattól.

A válság során leminősített vállalati kötvények vásárlása is szóba kerülhet.

Összességében az elemzők szerint az EKB célja a jelenlegi laza monetáris kondíciók fenntartása lehet, nem pedig a további lazítás. Emellett Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatóján hangsúlyozhatja, hogy a mostani az utolsó kör a lazításban.

A Fed végre szólhat valamit az új elnökről

Néhány nappal az EKB után december 16-án tartja utolsó idei kamatdöntő ülését a Fed Nyíltpiaci Bizottsága is. Az amerikai jegybank legutóbb november elején, közvetlenül az elnökválasztás után döntött a kamatról, akkor a várakozásoknak megfelelően nem változtattak a kondíciókon, illetve a kommunikáció sem hozott újdonságot. Feltűnő volt, hogy a Fed közleménye és Jerome Powell elnök sem ejtett szót az akkor még bizonytalan kimenetelű elnökválasztásról, valószínűleg nem akartak bekavarni a jogi csatározásba.

Azóta eldőlt, hogy Joe Biden nyerte az elnökválasztást, januárban őt iktathatják majd be elnöknek. Donald Trump ugyan kitart amellett, hogy bíróságon támadja meg az eredményt, de egyre kisebb az esély arra, hogy változzon a kimenetel.

Ráadásul novemberben nem készült friss gazdasági előrejelzés, így viszonylag kényelmes helyzetben volt a Fed. Most viszont jön a friss makrogazdasági prognózis és az úgynevezett dot-plot, ami a döntéshozók kamatvárakozásait tartalmazza. Ezek ismeretében pedig már elkerülhetetlen lesz, hogy szóba hozzák az új elnök gazdaságpolitikáját, illetve annak hatását a kamatpolitikára. Rövidtávon a második járványhullám okozta válság elleni mentőcsomag van a kongresszus asztalán, egyelőre arról kellene megállapodni, de középtávon további kihívást jelent, hogy koronavírus megakaszthatja a gazdaság 2021-es kilábalását.

Ebben a környezetben a Fed valószínűleg nem változtat a kamatokon és az eszköztáron, a kommunikációban pedig az lehet a legerősebb üzenet, hogy a romló gazdasági kilátások miatt készek a szükséges ideig fenntartani a laza kondíciókat. Vagyis az eddig tervezettnél tovább maradhat laza az amerikai kamatpolitika, de további intézkedésekre már nem számítunk.Erre utal az is, hogy a nyáron a jegybank gyakorlatilag elengedte a 2%-os inflációs célt, bejelentették, hogy a jövőben rugalmasabban kezelik majd annak teljesülését.

Az MNB is megmozdulhat

A két nagy globális jegybank között tartja kamatdöntő ülését az MNB Monetáris Tanácsa, mely december 15-én határoz a kamatokról. Ekkor jelennek meg a friss negyedéves gazdasági előrejelzés fő számai is a GDP-vel és az inflációval kapcsolatban. A monetáris politikát illetően nem várunk döntést kedden, esetleg a közlemény hangvételében lehet változás.

Ha lép az MNB valamelyik irányba, akkor azt inkább csütörtökön teheti meg az egyhetes betéti tenderen. Az infláció utóbbi hónapokban látott csökkenése (ma jön a novemberi adat), illetve a forint stabilitása és erősödése után megnyílhat a tér a jegybank számára a lazítás felé, vagyis, ha a következő egy hétben nem változik jelentősen a hangulat, akkor

a szeptember végi kamatemelést „visszacsinálhatja” az MNB, és 0,6%-ra csökkentheti az irányadó eszköz kamatát.

Ehhez elsősorban az kellene, hogy az uniós költségvetési vita kedvező eredménnyel záruljon le, amire egyre kisebb az esély. Ha a héten a brüsszeli csúcsig nem lesz megállapodás, akkor az lehet a kérdés, mennyire viseli ez meg a forintot. Az elemzők szerint komolyabb kilengéseket is hozhat a magyar vétó. Éppen ezért a csúcstalálkozó után az is lehet, hogy kivár januárig az MNB, hogy a piaci feszültség enyhüljön kicsit.

Az egyértelműen látszik, hogy a magyar növekedési kilátások is romlanak, várhatóan az MNB friss előrejelzése is visszafogottabb lesz majd a szeptemberinél. Emellett az infláció is visszaesett a nyári közel 4%-ról 3% környékére, vagyis akár lehet is tere a lazításnak.

A legnagyobb kérdés most az MNB számára talán a forint árfolyama lehet, ha a magyar deviza a brüsszeli viták közepette 365 környékére gyengül vissza, akkor megint új történelmi mélypont fenyegethet, és óvatosabb lehet a jegybank.

