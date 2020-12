Számháború helyett hiteles cselekvést a klímavédelemben!

Az eheti brüsszeli állam- és kormányfői csúcs napirendjén kiemelt téma az Európai Unió 2030-as klímavállalásainak kérdése. Az Európai Parlament még a Bizottság terveit is kevésnek tartja és 60 százalékos csökkentést tartana irányadónak. Az uniós intézmények közötti szokványos számháború helyett egy ilyen stratégiai döntés meghozatala előtt érdemes azt is alaposan megvizsgálni, hogy a javasolt ambícióemelés pontosan milyen további tagállami intézkedéseket tesz szükségessé, illetve azok milyen hatással lesznek a lakosság és a vállalatok mindennapjaira - fejti ki cikkében Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára.

Az eheti brüsszeli állam- és kormányfői csúcs napirendjén kiemelt téma az Európai Unió 2030-as klímavállalásainak kérdése. A vita apropóját az adja, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint a 2050-es klímasemlegességi célkitűzés teljesítése érdekében az 1990-es bázisévhez képest 2030-ig legalább 55%-kal kellene csökkenteni az Európai Unióban az üvegházhatású gázok kibocsátását. A jelenleg hatályos célszám 40%, az Európai Parlament azonban még a Bizottság terveit is kevésnek tartja és 60%-os csökkentést tartana irányadónak.

Az uniós intézmények közötti szokványos számháború helyett egy ilyen stratégiai döntés meghozatala előtt érdemes azt is alaposan megvizsgálni, hogy a javasolt ambícióemelés pontosan milyen további tagállami intézkedéseket tesz szükségessé, illetve azok milyen hatással lesznek a lakosság és a vállalatok mindennapjaira. Éppen ezért azt az álláspontot, hogy a célok definiálása mellett szükséges az oda vezető utat is rögzíteni, nem klíma-szkeptikus hozzáállásnak, hanem a józan és felelős gondolkodás megnyilvánulásának érdemes tekinteni.

Az Európai Unió energia- és klímastratégiájának lényege, hogy egyszerre fenntartható, biztonságos és megfizethető energia-ellátást biztosítson az uniós háztartások és vállalkozások részére. Amennyiben a három fenti szempont – fenntarthatóság, megfizethetőség és ellátás-biztonság - közül az egyiket szeretné az EU hangsúlyosabbá tenni (mint jelen esetben a fenntarthatósági ambíciók emelése), akkor az könnyen a másik kettő rovására mehet, amennyiben nem tesszük meg a szükséges óvintézkedéseket. Például ha Magyarországon egyik napról a másikra bezárnánk minden hagyományos erőművet és helyette csak megújuló energiaforrásból termelnénk, akkor a hazai villamos energia rendszerben jelentős ellátás-biztonsági problémák lépnének fel. Egy ilyen döntés az energia árára is komoly hatást gyakorolna: ha éppen nem fúj a szél vagy nem süt a nap, akkor drágán kellene áramot importálni hazánkba a szomszédos országokból. Vagyis egy ilyen döntés esetén elengedhetetlen, hogy alapos hatáselemzések készüljenek az energia megfizethetősége, a gazdaság versenyképessége, illetve az ellátásbiztonság szavatolása szempontjából, hiszen azok alapján szükséges a kormányzatoknak további intézkedéseket foganatosítaniuk. Az Európai Bizottság sajnos annak ellenére, hogy javasolja az ambíciószint emelését, nem készített ilyen tagállami szintű hatástanulmányokat, pedig a hatások pontos ismerete nagyban segítené az állam- és kormányfőket a felelős döntéshozásban.

A fenti szempontokat figyelembe véve a magyar kormányzat alapvetően nyitottan áll az uniós klímavédelmi ambíciószint emeléséhez, azonban a célszám megállapítása magától még nem garantálja az átütő eredményt; a kapcsolódó keretrendszert is tisztázni kell. Az állam- és kormányfőknek azt is meg kell vitatnia, hogy az új célkitűzést milyen konkrét lépésekkel lehet elérni. Magyarország jó alapokkal indul, ugyanis európai összehasonlításban klímabajnoknak tekinthető, mivel kiemelkedő kibocsátás-csökkentési eredményeket mondhat magáénak. 1990 óta mostanáig 33%-al csökkentette üvegházhatású gáz-kibocsátását, így azon 12 tagállam között van, amelyek túlteljesítik az uniós átlagot. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy mindeközben a gazdaságunk rendkívüli mértékben növekedett. A magyarországi egy főre jutó kibocsátás terén (6,6t CO2 egyenérték/fő) is az európai átlag alatt vagyunk (8,7t CO2e/fő) a 2018. évi becsült adatok alapján. Az EU átlagot 13 ország egy főre eső kibocsátása haladja meg; az első helyen Luxemburg áll (20t CO2/fő). Magyarország elkötelezettségét mutatja az is, hogy az uniós tagállamok közül elsőként ratifikálta a Párizsi Megállapodást, illetve idén törvénybe foglalta a 2050-es klímasemlegességi célt. Érdemes viszont aláhúzni, hogy pár, magát zöld országnak kikiáltó tagállam nem tud ilyen jó eredményeket felmutatni. Ausztria, Spanyolország vagy Portugália például nem hogy csökkentették volna, hanem 1990-hez képest még növelték is a kibocsátásukat. Ennek ellenére ezek a tagállamok hangoztatják most a leginkább, hogy ne 40%-os kibocsátás-csökkentés legyen a cél, hanem még több, legalább 55%.

Amennyiben tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé váljon, akkor nem lehet hiteles módon úgy emelni a 2030-as kibocsátás-csökkentési ambíciószintet, hogy még 2020-ban is vannak olyan tagállamok, amelyek továbbra is jelentősen túlteljesítik a három évtizeddel ezelőtti kibocsátási szintjüket. Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy a már eddig is jelentős eredményeket elért Magyarország nem akarná teljesíteni az 55%-os kibocsátás-csökkentést. Az uniós klímasemlegességi elköteleződés komolysága kérdőjeleződik meg, ha megengedjük, hogy egyes tagállamok potyautasként viselkedjenek, ezzel ugyanis a jól teljesítő tagállamokra aránytalan terhek hárulhatnak. A fenti probléma orvoslására a magyar kormányzat a korábbiakban azt javasolta, hogy tagállami szinten legalább a mostani 40%-os kibocsátás-csökkentést kelljen elérni annak érdekében, hogy az 55%-ra történő ambíciószint-emelés hiteles legyen. Ezt a javaslatot a tagállamok nem támogatták, azonban a tagállamok teljesítése közötti nagyobb konvergencia elérése továbbra is kiemelt részét képezi a magyar álláspontnak.

Tekintettel arra, hogy az uniós tagállamok elkövetkező évtizedének mindennapjait meghatározó döntés lesz napirenden az eheti csúcson, fontos, hogy az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács számára kijelölje azokat az alapelveket, amelyeket figyelembe kell venni a részletszabályok későbbi kidolgozásánál. Az Európai Tanácsban az egyhangúság követelményére nem a célkitűzések megvalósítását esetlegesen meghiúsító eszközként kell tekinteni, hanem annak zálogaként, hogy a célkitűzések ne üres célszámok maradjanak, hanem a tagállamok ténylegesen meg is valósítsák a közösen elfogadott célokat. Magyar szempontból ezek az alapelvek a következők:

A részletszabályok későbbi kialakításakor kulcsfontosságú azt figyelembe venni, hogy a megemelt uniós klímaambíciók következtében ne ugorjanak meg a magyarországi lakossági energiaárak. Ennek szavatolása érdekében a kelet-közép-európai régió több országával együttesen nem támogatjuk egységes uniós karbon ár bevezetését minden szektorra, így a lakosságra nézve is, hiszen az a kelet-közép-európai háztartások rezsiköltségeket jelentős mértékben megemelhetné.

A teljes klímasemlegesség eléréséhez minden karbon-semleges technológiára szükség van. Ennek jegyében biztosítani kell a technológiasemlegesség elvének érvényesülését, beleértve a nukleáris energia alkalmazásának lehetőségét is. Az atomenergia egyes tagállamokban betöltött szerepe kapcsán a héten nem várható érdemi vita az állam- és kormányfők között, hiszen 2019 decemberében a 2050-es klímasemlegességi cél rögzítésekor már megegyeztek a következő szövegben: „az Európai Tanács elismeri, hogy gondoskodni kell az energiabiztonságról, és tiszteletben kell tartani a tagállamok azon jogát, hogy maguk döntsenek energiaszerkezetükről és a legmegfelelőbb technológiák kiválasztásáról. Néhány tagállam jelezte, hogy nemzeti energiaszerkezetének egyik elemeként nukleáris energiát használ.”

A további technológiák közül a földgáz szerepét fontos átmeneti megoldásként elismerni, hiszen a kelet-közép-európai régióban a széntüzelés kiváltása révén a klímasemlegességhez vezető úton jelentős kibocsátás-csökkentést lehet elérni, valamint a földgáz az energiaellátás biztonságának szavatolásában is kritikus fontossággal bír.

A 2030-as klímacél emelése esetén az uniós finanszírozásnak tekintettel kell lennie arra, hogy a kelet-közép-európai régió GDP-arányosan magasabb beruházási igényekkel szembesül a klímasemlegességhez vezető sikeres átmenet során. Ezért a Modernizációs Alap méretének növelése, amelynek célja e tagállamok célzott támogatása, hatékony és méltányos megoldás lenne a probléma orvoslására.

Mindezek fényében a klímavédelmi viták során a kormányzat a hiteles előrehaladás jegyében józan megfontolások alapján, a régió többi országával szoros együttműködésben kívánja képviselni a magyar érdekeket. Az Európai Unió üvegházhatású gázkibocsátása a globális kibocsátás 10%-át sem éri el, azonban az EU vállalt célja, hogy a világgazdaság más nagy szereplőit és nagy szennyezőit a „példamutatás erejével” szorítsa rá a csökkentésre. A példamutatásnak azonban a hitelesség az alapja, amelyet súlyosan rombol, ha egyes uniós tagállamok kivonják magukat a közös erőfeszítés alól. Az EU akkor teheti a legtöbbet a globális kibocsátás csökkentéséért, ha hitelesen cselekszik és kiszámíthatóan végrehajtja a kitűzött céljait 2030-ig. Ebben Magyarország megbízható partner lesz.

