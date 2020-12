Nagy Márton: A válság akkor ér véget, amikor beoltják a lakosságot koronavírus ellen

A koronavírus elleni vakcina után gyorsan normalizálódhat az aktivitás, a gazdasági válság akkor ér majd véget, amikor beoltják a lakosságot - mondta Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai főtanácsadó a Mandinernek adott interjújában. Nagy szerint viszont a második hullám és az azzal érkező korlátozások miatt csak 2021 második negyedévében kezdődhet meg az újraindulás. Idén 6%-os visszaesésre, jövőre 4%-os növekedésre számít.

Az interjúban elmondta, hogy a gazdaságpolitika számára most a gyors helyreállási képesség megőrzése a legfontosabb, akár átmeneti egyensúlyromlás árán is. A második hullámban rövid távon gyors, célzott lépésekre van szükség szerinte – példaként a hotelek bevételkiesésének megtérítését, a bezárt üzleteknél a bértámogatást és a járulékok törlését, az ételkiszállítás áfájának csökkentését említette. Elmondása szerint a moratóriumot, a kedvezményes hitel- és garanciaprogramokat, a beruházás-támogatást meg kell őrizni, de emellett új programokra is szükség van: fel kell pörgetni a vállalati beruházási és otthonteremtési programokat, valamint csökkenteni kell a vállalatok adóját. Hosszabb távon viszont újra a strukturális kérdésekkel kell foglalkoznunk, ami javítja a versenyképességünket.

Folytatnunk kell a felzárkózást, 2030-ra meg kell közelítenünk az EU fejlettségi szintjét

- mondta Nagy. Ehhez fenn kell maradnia a 2-3 százalékpontos növekedési többletnek az EU-hoz képest, ezt a konvergenciasebességet minél hamarabb el kell érnünk.

Elmondta továbbá, hogy az egészségügyi és gazdasági védekezés miatt a GDP-arányos költségvetési hiány elérheti a 9%-ot, az államadósság pedig a 80%-ot. A jegybankmérleg az eszközvásárlási és vállalatfinanszírozási programok miatt elérheti a GDP 40%-át is, nem veszélyeztetve az árstabilitást, mint elsődleges célt – mondta. A monetáris és fiskális politika ösztönzőereje a jövő évben is fennmarad, de kisebb mértékben.

Arra a kérdésre, hogy a rövidített munkaidőtámogatást miért nem hosszabbította meg a kormány, Nagy Márton úgy felelt, hogy a feldolgozóipari gyárak ősszel nem álltak le, mert már felkészültek a második hullámra, a csökkentett munkaidős támogatás kifutásával a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya újra 10%-hoz közelít, így szerinte most elegendőek a célzott programok, amelyek a bezárásra kötelezett üzleteket segítik.

Elmondása szerint a kormány egy hetes késéssel látja a munkaerőpiaci adatokat, és eddig nem érzékeltek érezhető romlást: novemberig a foglalkoztatottság csak kis mértékben csökkent, főként a közfoglalkoztatottak és külföldön dolgozók számának csökkenése miatt, valamint voltak olyan vállalkozók, amelyek átmenetileg inaktívvá váltak. Viszont egyre több a kölcsönzött munkaerő, és a munkanélküliség is mérséklődik.

A következő hónapok eseményei pedig attól függnek majd Nagy Márton szerint, hogy a vakcina milyen gyorsan érkezik meg Magyarországra.

Mivel ezt az év elejére várják a vállalatok, így átmenetinek gondolják az aktivitás csökkenését, így inkább a béremelések visszafogásával kompenzálják a kieső bevételeket – azaz jövőre kisebb béremelkedésre számíthatunk.

A beruházásokról szólva elmondta, hogy a 28-29%-os beruházási ráta az egyik legmagasabb érték volt a világon, ami a gazdasági növekedés 60%-áért felelt. A válság idején ez szükségszerűen visszaesett, amit megállítani most sem lehet, de a futó projektekkel (beruházás-ösztönzés, vállalati hitelprogramok) tompíthatjuk. Az állami beruházás viszont a legerősebb gazdaságpolitikai eszköz, mert nagyságát és ütemezését a kormány szabja meg. Jövőre a kormány 3000 milliárd forintos (főleg építőipari) beruházást tervez, ami 500 milliárd forinttal haladja meg az idei volument. Nagy Márton szerint ez ösztönözni fogja a magánberuházásokat is. A lakossági beruházásokat pedig az otthonteremtési program fogja aktivizálni, aminek következtében szerinte jövőre ötezerrel több új lakás épülhet, mint idén, és 50-75 ezer lakás felújítása kezdődhet meg.

Nagy Márton szerint az állami és lakossági beruházások jövőre akár 2%-kal is növelhetik a GDP-t, ami a 4%-os növekedés felét adhatja.

Elmondása szerint azért az építőiparra koncentrál a kormány, mert ez a szektor szenvedi el idén a legnagyobb visszaesést, és a szerződésállomány kedvezőtlen jövőről árulkodik. Az ide áramló beruházások mellett egyéb átalakításokra is szükség van: kifehérítésre, hatékonyság-növelésre és megfelelő iparpolitikára. Nagy Márton beszélt az adócsökkentésről is, szerinte az iparűzési adó mérséklése helyes irány, mert pénzt hagy a vállalatok zsebében.