Ezért bocsátott ki zöld kötvényt Magyarország

Az elmúlt években a fenntartható befektetések és ezen belül a zöld kötvények állománya globális szinten dinamikusan bővült, különösen a japán piac fejlődése figyelemreméltó. Az Államadósság Kezelő Központ korábban is jelen volt a szamurájkötvények piacán, így ismerős terepen valósult meg a japán jenben denominált zöld kötvények kibocsátása 2020 szeptemberében. De mi is ez a zöld kötvény, mit kell tudni a piacáról és miért éri meg ilyen állampapír kibocsátása?

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Jelen tanulmány a japán zöld kötvénypiaccal, a zöld kötvények általános jellemzőivel, valamint a szamurájkötvények magyarországi kibocsátásával kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdéseket tárgyalja. Az elmúlt években a környezettudatosság növekedését a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő befektetések elterjedése kísérte. A szegmens legfontosabb terméke a zöld kötvény, melyet a kimondottan környezetbarát, a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő projektek finanszírozásához, illetve refinanszírozásához bocsátanak ki.

Az elmúlt években a zöld kötvénypiac dinamikus fejlődésének lehettünk tanúi globális szinten. A fejlődést jól mutatja Japán esete, ahol a zöld kötvénykibocsátások értéke az utóbbi években robbanásszerűen nőtt. A japán piac bővülése remek lehetőséget jelentett a szamurájkötvények piacán jól ismert szereplőnek számító Magyarország és Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) számára. 2020 szeptemberében az ÁKK szervezésében a magyar szuverén ismét megjelent a szamuráj piacon és a kibocsátott 4 sorozat közül a két hosszabb (7 és 10 éves) lejáratú zöld kötvény volt, ami a teljes kibocsátott mennyiség (62,7 milliárd jen) közel egyharmadát (összesen 20 milliárd jen) tette ki. Ezzel Magyarország lett az első szuverén kibocsátó, amely megjelent a zöld szamurájkötvény-piacon.

ESG befektetések

A zöld kötvényeket is magába foglaló szegmens angol rövidítése ESG (Environmental, Social, and Governance; Környezet - Társadalom - Kormányzás), és fenntartható befektetéseket ölel fel. A fenntartható befektetési szegmens állománya a 2012-es 13 261 milliárd dolláros értékről 2018-ra 30 683 milliárd dollárosra nőtt (1. ábra). Külön kiemelendő a japán állomány, amely 2012-től 2018-ig az ötszörösére növekedett. A Global Sustainable Investment Alliance egy nemzetközi szervezet, amely a világ fenntartható befektetésekkel foglalkozó szervezeteit tömöríti, és jelentéseiben kétéves gyakorisággal közöl adatokat az ESG befektetések állományának alakulásáról. 2016-tól Ázsia helyett Japán szerepel a jelentésekben, így az 1. ábrán ennek megfelelően ábrázoljuk az adatokat. Szintén dinamikusan növekszik az ESG ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) száma, amely 2019-re elérte a közel 200-at a 2009-es nulla körüli szintről [Henderson R. (2019): Europe leads the $31tn charge on sustainable investing].

Forrás: Global Sustainable Investment Alliance (2018): Global Sustainable Investment Review

Zöld kötvények

A fenntartható (ESG) befektetéseken belül a zöld kötvény olyan innovatív pénzügyi terméket takar, amely kimondottan a zöld beruházások támogatására szánt forrásokat juttatja célba. Ezáltal hozzájárul a Párizsi Egyezmény és az OECD klímacéljainak eléréséhez. Zöld kötvényt elsőként a Világbank bocsátott ki 2007-ben, azonban a piacot az IFC 2013-as kibocsátása robbantotta be igazán. Az egymilliárd dollár névértékű zöld kötvényeket egy órán belül megvásárolták a befektetők. A zöld kötvények piaca az elmúlt öt évben dinamikusan bővült, a kibocsátások összértéke 2019-ben globálisan átlépte a 250 milliárd dolláros szintet. A 2007 és 2019 közti kumulált zöld kötvénykibocsátások régiók közti megoszlását a 2. ábra mutatja be.

Forrás: Climate Bonds Initiative (2019): Green Bonds Global State of the Market

A zöld kötvények a kibocsátók és a befektetők számára egyaránt számos előnyt nyújtanak. Befektetői oldalról már említettük az ESG befektetések válságállóságát, valamint fontos megjegyeznünk a zöld kötvényekből származó kamatbevételek kedvező adóügyi elbírálását is, amivel számos ország törekszik ösztönözni a zöld projektek finanszírozását. Példaként említhetjük a People’s Bank of China-t, mely javaslatot tett a zöld kötvényekből származó kamatbevételek adómentességére, illetve a kamatbevételek társasági adóalap csökkentő tételként történő elszámolására. Az Európai Bizottság szintén javaslatot tett a zöld kötvények birtoklása után járó adókedvezmények bevezetésére.

Greenium

Kibocsátói oldalról a legfőbb előnyt az esetleges greenium jelenti. A zöld kötvénykibocsátások egy részében a kibocsátáskori hozam alacsonyabb, mint a nem zöld kötvények esetében. A nem zöld és zöld kötvények kibocsátáskori hozama közti különbséget nevezik greeniumnak (amennyiben a zöld kötvény hozama alacsonyabb a konvencionális kötvénynél). Kérdéses, hogy a greenium meglétét tekinthetjük-e szisztematikus jelenségnek. Az új kötvény sorozatokat rendszerint kibocsátási prémiummal, a másodpiacinál magasabb hozamszinten, a kibocsátó másodpiaci hozamgörbéje „felett” bocsátják ki. Ehhez képest a zöld kötvénykibocsátások egy részében az új kötvények kibocsátáskori hozama az adott kibocsátó meglévő kötvényei alapján származtatható hozamgörbéjén vagy az alatt helyezkedik el.

A Climate Bonds Initiative egy nemzetközi, befektetői fókuszú non-profit szervezet, mely évente állítja össze a globális zöld kötvénypiacokról szóló jelentését. A 2019-es jelentésben 21 vállalati és szuverén kibocsátó esetén vizsgálták, hogy a kibocsátott zöld kötvények hozama a kibocsátó hozamgörbéjén, az alatt, vagy afelett helyezkedett el.

A 2019-es évben 21 vizsgált kötvény közül 11 a hozamgörbe alatt, greeniummal került kibocsátásra.

Bár kibocsátói oldalról az eredmény ígéretes, a jelentés felhívja a figyelmet, hogy a 2018-as évben a vizsgált 19 eset közül csak három esetben történt greeniummal a kibocsátás, így aligha tekinthetjük szisztematikus jelenségnek. Az esetek meghatározó részében a greenium pusztán néhány bázispontot tett ki, így az óhatatlanul jelen lévő számításai és közelítési hibák miatt az eredményeket érdemes fenntartásokkal kezelni.

A japán zöld kötvénypiac

A külföldiek által japán jog alatt kibocsátott, jenben denominált kötvények piaca (szamurájkötvény-piac) körülbelül egyidős Japán tőkepiaci nyitásával. Az első szamuráj kötvényt 1970-ben bocsátotta ki az Ázsiai Fejlesztési Bank [ld. Nishi F., Vergus A. (2006): Asian bond issues in Tokyo: history, structure and prospects, BIS Papers, no. 30., part 13]. Az 1977-ben megalapuló eurojen piaccal egyidőben az Európai Fejlesztési Bank (EIB) bocsátotta ki az első eurojen kötvényt.

Az első japán zöld kötvényt a japán fejlesztési bank (Development Bank of Japan) bocsátotta ki 2014-ben [Japan Ministry of the Environment: History of the Development of the Green Bond in Japan]. 2015-ben került sor az első japán jenben japán denominált zöld kötvény kibocsátására.

Az elmúlt években a japán zöld kötvénypiac dinamikus növekedésének lehettünk tanúi. Japán a kumulált zöld kötvény kibocsátást tekintve (kb. 1 875,2 milliárd japán jen) a világ országai között a kilencedik helyet foglalja el. A 2019-es kibocsátások alapján Japán a hetedik helyezést éri el (786,7 milliárd japán jen). A kibocsátások értéke 2019-ben 70%-kal nőtt az előző évi értékekhez képest, legnagyobb részben pénzügyi vállalatokhoz köthetők. A beruházás célja szerint felosztva a zöld kötvények 38%-ban építőipari beruházásokat, 29%-ban energetikai beruházásokat, míg 25%-ban közlekedési beruházásokat finanszíroztak. A japán zöld kötvénypiac sajátossága, hogy a kötvények döntő többsége, 90%-a rendelkezik külső minősítéssel. A kötvények denominációja szintén változatos, 2019-ben a kötvénykibocsátások 53%-a jen, 29%-a euró, míg 16%-a dollár alapú volt.

A Japán tőkepiacon kibocsátott zöld kötvények népszerűségét jelzi, hogy 2019-ben a jegyzett mennyiség szempontjából európai tőzsdék (Luxemburg, London, Berlin, Frankfurt) állnak az élen, igaz, az összes kibocsátott mennyiség csupán 46%-a került a tőzsdére [pdf].

A legjellemzőbb kibocsátási futamidők az 5 és a 10 év, 2020 előtt az ennél hosszabb futamidő nem volt jellemző. A leghosszabb, 10 és 20 éves futamidejű kibocsátások jellemzően önkormányzatokhoz és állami vállalatokhoz (pl. Japan Housing Finance; Konan Ultra Power; Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency) köthetők.

A világ első szamuráj zöld kötvény kibocsátására 2018. november 29-én került sor. A Bank of China már korábban is bocsátott ki zöld kötvényeket a párizsi és a londoni fióktelepén keresztül, valamint társadalmi és fenntarthatósági kötvények kibocsátásában is szerzett már ekkorra gyakorlatot. (A három típus közötti különbséget az adja, hogy milyen beruházás finanszírozása érdekében kerül sor a kibocsátásra.)

A harmadik zöld kötvénykibocsátásra a tokiói fióktelep révén került sor. A kibocsátás elsődleges célja a Kuangtung tartományban levő, közel 60 km hosszúságú metróhálózatnak az elektromos metróvá alakítása volt. Emellett a kitűzött célok közt szerepelt a vízhálózat fejlesztése is. A két projekt megoszlásának aránya 96,37% és 3,63%.

A finanszírozás két kötvénysorozat együttes kibocsátásával valósult meg: egyrészt 30 milliárd jen értékben került kibocsátásra jen alapú kötvény (0,42%-os kuponnal), valamint 0,8 milliárd kínai renminbi alapú kötvény (4,35%-os kuponnal). A kibocsátott kötvények mindegyike három éves futamidejű és félévente fizet kamatot.

Zöldkötvény-kibocsátási útmutató

A japán Környezetvédelmi Minisztérium (Ministry of Environment) 2017-ben adta ki zöld kötvény kibocsátási útmutatót (Green Bond Guideline). Az útmutató célja, hogy információval szolgáljon a befektetők számára annak érdekében, hogy a Japánban kibocsátott zöld kötvények konzisztensek legyenek a nemzetközi standardokkal. A dokumentum információval szolgál a finanszírozás felhasználhatóságáról, tisztázza a külső véleményezéssel kapcsolatos kérdéseket, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek ismertetésén keresztül növeli a piaci átláthatóságot. Az útmutató hozzájárul ahhoz, hogy minél kisebb költség és adminisztrációs korlát mellett valósuljanak meg a zöld kötvénykibocsátások a fejlesztés alatt álló tokiói zöld kötvénypiacon. Az útmutató kibocsátásának szintén fontos célja, hogy megvédje a kötvénypiacot az ún. „zöldre-mosástól” (green-washing) vagyis a zöldnek feltüntetett, de számottevő környezeti előnnyel nem járó beruházások zöld kötvénnyel való finanszírozásától.

Pilot program

A program keretében a zöld kötvények kibocsátását tervező vállalatok jelentkezhetnek a környezetvédelmi minisztériumnál. A hivatal segítséget nyújt a vállalatoknak, hogy a Green Bond Guidelines-szal összhangban történjen a kibocsátás. Az állami segítségnyújtás elsősorban a kibocsátás technikai részleteivel kapcsolatos.

A zöld kötvények kibocsátásának pénzügyi támogatása

A program keretében az állam bizonyos költségek után támogatást biztosít a vállalatoknak, amennyiben azok a költségek zöld kötvény kibocsátása miatt merültek fel. A támogatás a külső véleményezés, illetve konzultáció díja után igényelhető. A fő támogatott szereplők:

zöld kötvény tanácsadói vállalat, a zöld kötvények strukturálásáért felelős ügynök, külső véleményező cég.

A három szereplő közösen állítja össze a zöld kötvény kibocsátását támogató tervet.

Az állam a zöld kötvény tanácsadói vállalat konzultációs díja, valamint a külső véleményező cég által felszámított véleményezési díj után ad támogatást. A támogatás mértékét a felmerült költség alapján számítják, felső korláttal. A felső határ a felmerült költségek 90%-a, illetve 40 millió japán jen (az alacsonyabb a kettő közül). A felső határ az évek múlásával folyamatosan csökken. Amennyiben nem történik meg a zöld kötvény kibocsátása három éven belül, vagy a kibocsátás nem felel meg a kritériumoknak, úgy a kapott támogatást vissza kell fizetni.

A minisztérium regisztrációs felületet is biztosít azoknak a vállalatoknak, akik a fentebb említett programokban részt kívánnak venni.

Tőzsde

A tokiói tőzsde 2019 márciusában létrehozott pro-bond piacán (vagyis a csak minősített befektetők számára elérhető piacon) egy platformot, amely elkülönítetten kezeli a zöld- és társadalmi célú kötvényeket. Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára, hogy az értékpapírokhoz köthető információkat direkt módon, a tőzsde weboldalán tegyék közzé.

Tokiói zöld kötvény program

Tokió önkormányzata 2017 és 2019 között bocsátott ki zöld kötvényeket. A kötvények nagyobb részben az Olimpiai játékok miatt felmerülő fejlesztési költségeket fedezték, kisebb részt LED közúti világítás és passzív házak támogatása volt a megjelölt cél.

A tokiói önkormányzat kötvénykibocsátási politikáját 2016-ban adták ki. A dokumentummal a szabályozó szándéka, hogy az ENSZ által 2030-ra kitűzött célok, illetve a Párizsi Egyezmény céljainak elérését támogató pénzügyi alapot hozzon létre.

Az előírás öt nagy területre koncentrál. Elsőként új, környezettudatos eszközök (mint az okos város) asszertív támogatása. Másodsorban egy olyan folyamat elindítása, ami a helyi pénzalapok támogatásával hozzájárul a helyi környezet támogatásához, valamint a zöld kötvény piacának élénkítéséhez azáltal, hogy a város Japán első önkormányzati zöld kötvénykibocsátását bonyolítja le. Emellett a befektetéseken keresztül a lakosságot arra ösztönzi, hogy a tokiói környezettudatos projekteket jobban magukénak érezzék. Ugyanígy a vállalatok ösztönzése a környezettudatosság és fenntarthatóság fejlesztésére. Végül, de nem utolsó sorban pedig a város befektetői bázisának sokrétűbbé tétele.

A zöld kötvények „kísérleti” verziója környezeti támogató kötvény (Environmental Supporter Bonds) néven került kibocsátásra 2016-ban. Ezzel szemben a 2017-ben kibocsátott kötvények más projekteket támogattak, kétszer akkora összegben kerültek kibocsátásra és rendelkeztek független szakértői véleménnyel – külsős igazolással –, valamint a befektetők szélesebb körét érték el. Az így kibocsátott kötvények nem csupán a hazai irányelveknek, de a nemzetközi zöld kötvény standardnak is megfelelnek. A kibocsátás elsődleges célközönsége fenntarthatósági célokat támogató tokiói magánbefektetők voltak. Elkülönítve került értékesítésre a magán- és intézményi befektetők között, a magánbefektetőknek lehetőséget nyújtva a folyamatos későbbi vásárlásra. Egy-egy kibocsátáskor a jegyzési periódus októbertől decemberig tartott.

A kibocsátások nagy többségére japán jenben került sor 5 és 30 éves futamidőre, de 5 éves futamidőn 2017, illetve 2018 decemberében ausztrál és amerikai dollárban is bocsátottak ki kötvényt (117 millió AUD és 89 millió USD névértéken).

2. táblázat: A Tokyo Metropolitan Government (TMG) zöld kötvénykibocsátásai Kibocsátás dátuma Kupon (%) Kibocsátott mennyiség (milliárd jen) Futamidő (év) Kibocsátáskori hozam (%) S&P hitelminősítés (kibocsátó) TMG 2017.10.31 0,02 5,00 5 0,02 A+ TMG 2017.11.01 0,98 5,00 30 0,98 A+ TMG 2018.10.30 0,02 5,00 5 0,02 A+ TMG 2018.10.31 1,00 5,00 30 1,00 A+ TMG 2019.10.30 0,00 5,00 5 0,00 A+ TMG 2019.10.30 0,48 5,00 30 0,48 A+ Forrás: Bloomberg

Japán-magyar gazdasági kapcsolatok

A japán-magyar gazdasági kapcsolatok a rendszerváltás óta erősek. A japán Suzuki autógyártó 1991-ben az elsők között valósított meg jelentős működőtőke-befektetést Magyarországon az esztergomi Suzuki gyár beindításával. Az évek során sok japán vállalat (Alpine, Bridgestone, Denso, Ibiden, Takata) követte a Suzuki példáját, hozzájárulva a magyar gazdaság és a hazai exportszektor fejlődéséhez, versenyképességéhez, teljesítményéhez.

Forrás: KSH

A Magyarországon befektetett japán tőkeállomány kb. 4,8 milliárd euróra becsülhető. Közelítőleg 170 japán cég van jelen Magyarországon, az általuk foglalkoztatott munkaerő 34 ezer főre rúg. 2019-ben a magyar kivitel 0,6%-át, a behozatal 1,4%-át (Európán kívül mindkét arány az első hatban van) a Japánnal folytatott külkereskedelem eredményezte. 2018 végéig a nettó működőtőke-állomány 1,4%-a érkezett Japánból, ami az USA-t és Dél-Koreát leszámítva a legmagasabb a nem európai országok közt (3. ábra).

Magyar szamurájkötvények

Hazánk a ’80-as évek óta van jelen a szamurájkötvények piacán. A kötvénykibocsátásokat eleinte az MNB, majd a magyar állam nevében eljáró Államadósság Kezelő Központ valósította meg. A rendszeres kibocsátásoknak és a több évtizedes piaci jelenlétnek köszönhetően a japán befektetők számára jól ismert, bejáratott brand Magyarország (4. ábra).

2020 szeptemberben az ÁKK sikerrel bocsátott ki jenben denominált szamurájkötvényeket, összesen 62,7 milliárd jen (kb. 178 milliárd forint) értékben. Ebből 20 milliárd jen zöld szamuráj-kötvény volt. Ezzel Magyarország lett az első szuverén, amely zöld kötvényeket bocsátott ki Japánban. A zöld sorozatokból befolyó összeget a kibocsátó a központi költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani a szuverén Zöld Kötvény Keretprogramjával összhangban. Magyarország az EU célkitűzéseivel összhangban támogatja a klímasemlegesség elérését 2050-es céldátummal. A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát kiemelten támogatja a Zöld Kötvény Keretprogram, mely a tőkepiacokon keresztül biztosítja a megvalósítandó zöld projektek finanszírozását. Emellett a program lehetővé teszi, hogy a zöld kötvények iránt érdeklődő nemzetközi befektetők számára magyar zöld értékpapírok is rendelkezésre álljanak, ami hozzájárul a befektetői kör diverzifikálásához is.

Forrás: ÁKK

A kibocsátás révén az ÁKK három fontos célkitűzése teljesült. Egyrészt az ügylettel teljesült az ÁKK aktuális 2020. évi 4 milliárd euró összegű nemzetközi devizakötvény kibocsátási terve. Emellett a 2018-ban kibocsátott 3 éves futamidejű jen kötvényhez képest további, hosszabb futamidejű sorozatok kerültek kibocsátásra, mely támogatja az adósságkezelés futamidő növelésére vonatkozó stratégiai célját.

A japán jenben denominált zöld kötvény kibocsátásával az ÁKK a már meglévő befektetői kapcsolatok megerősítése, ápolása mellett új befektetőket is meg tud szólítani. Ezzel a magyar állam tovább tudja szélesíteni befektetői bázisát. Az újonnan elért befektetők a japán jenben denominált zöldkötvény-vásárlások mellett forintpiacon is megjelenhetnek állampapír-piaci kereslettel, lejjebb szorítva az állam finanszírozási költségét.

Konklúzió

Az elmúlt években a fenntartható befektetések és ezen belül a zöld kötvények állománya globális szinten dinamikusan bővült. A környezettudatos befektetési attitűdön túl a fenntartható befektetések válságállósága, valamint az egyes kormányok által biztosított számos támogatási forma egyaránt hozzájárult az ESG-befektetések elterjedéséhez. Kibocsátói oldalról előnyt jelenthet, hogy a zöld kötvényeket a hagyományos kötvényeknél sok esetben alacsonyabb hozammal bocsátják ki. A hozamkülönbség (greenium) azonban közel sem nevezhető általánosnak, csupán az esetek egy részében figyelhető meg és jellemzően csupán néhány bázispontot tesz ki.

Japán kiváló példával szolgál a zöld kötvények állományának bővülésére. 2012-től 2018-ig a japán zöld kötvényállomány az ötszörösére növekedett. A kumulált kibocsátás tekintetében Japán a kilencedik helyet foglalja el a világ országai között. Ebben szerepet játszott, hogy számos állami tulajdonban lévő vállalat élt a zöld kötvénykibocsátás lehetőségével, valamint az állam számos formában támogatja ezt a finanszírozási formát. A közvetlen anyagi támogatáson túl a Zöld Kötvénykibocsátási Útmutató publikálása, valamint az állami pilot program is segítette a vállalati szektort a zöld kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban felmerülő adminisztrációs terhek csökkentésében. A program sikerességét jelzi, hogy számos európai tőzsdén kereskednek a japán zöld kötvényekkel.

A zöld kötvénypiac globális bővülése lehetőséget teremtett Magyarország számára a nemzeti klímastratégia által szükségesnek ítélt beruházások finanszírozásához és refinanszírozáshoz. Az Államadósság Kezelő Központ korábban is jelen volt a szamurájkötvények piacán, így ismerős terepen valósult meg a japán jenben denominált zöld kötvények kibocsátása 2020 szeptemberében. Ezzel a devizakötvény-kibocsátási terv teljesítésén túl bővült a magyar állampapírokat vásárló befektetői bázis, valamint a hosszú lejáratú jen kötvények kibocsátásával növekedett az államadósság átlagos futamideje is. A kibocsátással Magyarország az első olyan szuverénné vált, mely zöld kötvényt bocsátott ki a japán piacon.

A Magyar Nemzeti Bank Zöld Programjával kívánja elősegíteni a klímaváltozáshoz és más környezeti problémákhoz kapcsolódó kockázatok csökkentését, a magyarországi zöld gazdaság finanszírozásának bővítését. Az Európai Központi Bank a zöld kötvényvásárlási programján keresztül támogatja a fenntartható finanszírozás ezen formáját, ami a közeljövőben a vállalati kibocsátások jelentős növekedését eredményezheti. A környezetvédelemre egyre nagyobb hangsúlyt fektető nemzetközi együttműködés a szuveréneket is ösztönözheti, hogy a klímastratégiájuk keretében megvalósított zöld beruházásokat zöld kötvények kibocsátásával finanszírozzák. A 2020 során végrehajtott euró és jen alapú zöld kötvénykibocsátásokkal Magyarország is nagy lépést tett a zöld finanszírozás fellendítésének irányába. Közép- és hosszútávú stratégiai céljai között szerepel a zöld kötvények piacának bővítése nemzetközi viszonylatban a befektetői bázis diverzifikálása érdekében, illetve fontolgatja a hazai piacon is forintban denominált zöld kötvények kibocsátásának lehetőségét.

A szerzők az Államadósság Kezelő Központ munkatársai.