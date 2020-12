Győzelmet arattak a koronavírus felett, és most ők húzzák a világgazdaságot

A tavalyi év végén és az idei év elején még mindenki Kínára figyelt, ahol – jelenlegi tudásunk szerint – először jelentkezett a tömeges koronavírus fertőzés. Akkoriban még az volt a mondás, milyen jó, hogy ők előrébb járnak, legalább látjuk, mi vár a nyugati világra és tanulhatunk a kínai döntéshozók járványkezelési lépéseiből vagy épp ballépéseiből. Aztán az első hullám elmúlt, és az Egyesült Államok meg az európai országok hátradőltek és kinyitották Pandora szelencéjét azzal, hogy a nyári hónapokban jelentősen lazítottak a járványügyi szabályokon. Most pedig mindenki nagyon erőlködik, hogy visszatömködje a szellemet a palackba. Útközben egészen egyszerűen elfelejtettünk Kínára odafigyelni.

Talán soha nem fogjuk megtudni, hogy gazdasági szempontból melyik út volt a jobb, hacsak egyszer be nem bizonyosodik a multiverzum létezése. Vajon jó döntés volt a jelentős lazítás és így a W-alakú kilábalás? A tartósan szigorúbb hozzáállás jobb lett volna? Utóbbival lehet, hogy hosszabb egybefüggő sokkot generálunk, de talán kevesebb lenne mára a bizonytalanság is. Hogy melyik a károsabb, azt ennyi információból lehetetlen eldönteni. Viszont érdemes rápillantani a kínai helyzetre, mert mostanra valahogy mindenki elfeledkezett róluk, pedig ők húzzák jelenleg a globális gazdaságot, és nélkülük még annyira se tudna a nyugati világ gazdasága, vagy inkább külkereskedelme jól teljesíteni.

Kína a világ húzóereje

Hiszen a harmadik negyedéves részletes GDP adatokból kiderült, hogy a kilábalást Magyarországon a nettó export húzta. Ha nagyvonalúan eltekintünk a kormányzati kiadások pozitív szerepétől, akkor az egész Európai Unióban vagy épp az Euróövezetben is a nettó export év/év teljesítménye volt a legnagyobb pozitív (vagyis inkább legkevésbé negatív) hatással a harmadik negyedévre. Ha egy kicsit bővítünk az időhorizonton, akkor mit látunk?

Az IMF és az OECD legfrissebb előrejelzései alapján csupán egyetlen egy ország számíthat 2020-ban gazdasági növekedésre. Gondolom mindenki kitalálta melyik országról van szó: Kínáról.

Az IMF 1,9 százalékos gazdasági növekedéssel számol, míg az OECD 1,8 százalékot jósol. Eközben a világ egészére sorrendben 4,4 és 4,2 százalékos recesszió az előrejelzés. Az ING a globális gazdaság 4,1 százalékos visszaesése mellett Kína 1,7 százalékot kitevő GDP-növekedésével számol. Ráadásul míg a globális előrejelzések nyár óta általánosságban romlottak, addig a Kínára vonatkozó prognózisok felfelé módosultak.

Persze most lehetne azt mondani, hogy Kína korábban kezdte a válságot, eltérő az időbeli lefutás. Ez addig jogos, amíg negyedéveket vetünk össze, de 2020 egészét vizsgálva már nem igazán helytálló a dolog. Sőt, lehet hallani olyan hangokat is, hogy igazából Kína felelős a globális recesszióért, mivel mindent ott gyártanak és a termelési láncok megszakadása okozta a tavaszi nagy fennakadást. Ez is részben igaz, de akkor mondjuk el azt is, hogy ez a második hullámban nem történt meg. Úgy lesz a világ nagy gazdaságaiban W-alakú kilábalás, hogy az ipar köszöni szépen, jól van. Nem voltak gyárbezárások, nem alakult ki szakadás a termelési láncokban, nem volt hiány a nyersanyagokból és félkész termékekből. Kína képes volt fenntartani a globális kereskedelem vérkeringését.

Kína fenntartotta a szigort

De mégis mi változott akkor az első és a második hullám között? Mi okozza ezt a különbséget? A válaszom az, hogy Kínában nem sok minden változott, és pont ez a lényeg. Ahogyan a cikk elején írtam, míg a világ nagy része lazított, Kína az első hullám után is fenntartotta a szigort. A nagy gazdaságok úgy voltak vele, hogy ha jön is egy második hullám, akkor majd beavatkoznak, hogy ellaposítsák a járványgörbéket. Kína ezzel szemben – mint nagyon sok más esetben, sokszor akár elítélhető módon – ellentmondást nem tűrően véghez vitte a tervét:

nem engedik, hogy legyen bármilyen hullám, nem ellaposítani akarták a járványgörbét, hanem megengedni sem akarták, hogy legyen mit ellaposítani.

Globálisan a járványgörbe az év eleje óta folyamatosan exponenciálisan emelkedik. Az Európai Unióban és az USA-ban ősz óta vált meredekebbé a görbe, de Kínában tavasz óta ezekhez a példákhoz képest elhanyagolható mértékű a növekedés. A nyilvánosan elérhető adatok alapján március vége óta mára az EU-ban a regisztrált esetek száma 31 százalékkal nőtt, az USA-ban közel 80 százalékos az emelkedés és a világ egészében is közel 78 százalék ez a szám. Kínában 1,14 százalékos a növekmény. Persze érdemes fenntartásokkal kezelni a kínai statisztikákat. Cukierman (2020) becslése szerint az USA és Kína között meglévő esetszám differencia a valóságban nagyjából egyharmadával kisebb lehet, de még így is figyelemreméltó marad a különbség.

Tömeges tesztelés, izolálás, korlátozás

Az ilyen mértékű differencia oka, hogy Kína mindvégig életben tartotta, illetve most is alkalmazza a tavasszal meghozott szigorú kontrollintézkedéseket. Ebbe beletartozik többek között a tömeges tesztelés és a folyamatos kontaktkutatás. Annak az első jelére, hogy gócpont alakulhat ki, a területet izolálják és szigorú lokális lezárásokat rendelnek el. Sőt, még azok számára is karantént írnak elő, akik bármilyen enyhe koronavírusra utaló tünetet produkálnak. Továbbra is számos korlátozás van életben a beutazás tekintetében: csak kínai nemzetiségűek és a külföldiek szűk csoportja (jellemzően diplomaták) számára engedélyezett a belépés és nekik is minden esetben, kivétel nélkül kötelező a kéthetes karantén egy erre kijelölt hotelben.

Mindezen drákóinak tűnő intézkedések ellenére Kína gazdasági teljesítménye már elérte a válság előtti szintet.

Szabályok betartása és betartatása

Mindebből az következik – legalábbis számomra –, hogy a Covid-19 magas fertőzőképessége és az oltás rendelkezésre állásának eddigi hiánya miatt a betegség terjedésének mérséklése és a gazdasági károk enyhítése nagy mértékben múlik a társadalmi távolságtartási szabályokon, azok milyenségén és betartásán, betartatásán. Az egyének szintjén tehát a szabálykövetés szigorú betartása a társadalom számára pozitív externáliát teremt, míg részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyása káros, nem szándékolt eredménnyel jár más gazdasági szereplőkre nézve.

Ha az egyének szintjéről feljebb lépünk, és a döntéshozók szemével vizsgálódunk, akkor jól látható, hogy a klasszikus demokráciákban a jogokat korlátozó szabályok betartatása jóval nehézkesebb és nagyobb politikai kockázattal is jár. Ezzel szemben a tekintélyelvű rendszerekben sokkal nagyobb mértékben támaszkodhat a politikai döntéshozó az állampolgárok önkéntes (?) együttműködésére és a szigorú végrehajtási eljárásokra.

Nem szükséges a kínai berendezkedés

Félreértés ne essék, továbbra is úgy gondolom, hogy az az ár, amit egy ilyen rezsimben a társadalomnak békeidőben meg kell fizetnie, jóval túlmutat azon a nyereségen, ami a világjárvány során egy sokkal hatékonyabban vezérelhető és irányítható társadalom révén elérhető.

Ugyanakkor a fenti példa is rámutat arra, hogy a tényleges társadalmi együttműködés egy ilyen helyzetben rendkívül fontos és kifizetődő. Ehhez pedig nem feltétlenül szükséges a kínai berendezkedés. Ahogyan Tworek (2020) is kiemeli, a kulcs a kommunikáció, és a ma már rendelkezésre álló technológia megfelelő felhasználása, amit a tajvani és a dél-koreai példák jól mutatnak.

Ezekben az országokban a korábbi járványok indukálta fejlesztések, döntéshozatali mechanizmusok is hozzájárultak a sikerhez. Ahhoz, hogy ott se alakuljon ki második hullám. A korábbi lokális járványok során megtanult leckék a nyitottságról, a bizalomról és az átláthatóságról most igazán hasznosnak bizonyultak. Az okos ember más kárán (és példáján) tanul, a buta a sajátján. Jó lenne most okosnak lenni.

