Milyen koronavírus-vakcina és mikor lehet elérhető Magyarországon?

Jelenleg a világon mindenhol megváltóként várják a koronavírus elleni vakcina elkészülését, hogy végre lazítani lehessen a korlátozásokon és a gazdaság is elkezdhessen talpra állni. Ez most globálisan a legnagyobb versenyfutás, amiben az Egyesült Királyság vezet, ahol a héten már elkezdték beadni az oltásokat. De milyen vakcinára van esélye Magyarországnak? És mikor kezdődhetnek meg itthon is az oltások?

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Milyen vakcina jöhet most szóba?

A koronavírus-járvány tavaszi kitörésekor a károk minimalizálása mellett szinte azonnal beindult az orvostudomány, elkezdték felpörgetni azokat a kutatásokat, melyek a vírus elleni oltás kifejlesztését szolgálták. Ezek már tavaly novemberben megkezdődtek, amikor Kínában megjelent az addig ismeretlen vírus, igazán sürgős azonban márciusban lett a dolog, amikor világjárvánnyá fajult.

Egy-egy ilyen vakcina kifejlesztése nem ritkán tíz évbe telik, most azonban nem volt ennyi idejük a gyógyszerészeknek és biológusoknak, egy év alatt sikerült eredményt felmutatni.

Ennek oka nem az, hogy kevésbé körültekintőek a tesztek, inkább az, hogy fejlődött a technológia és korábban soha nem tapasztalt politikai-pénzügyi támogatás áll a fejlesztők rendelkezésére.

Részben a profit, részben pedig a presztízs miatt minden komolyabb gyógyszercég és kutatóintézet beszállt a vakcináért folyó hajszába, ennek köszönhetően ma több mint száz fejlesztés van folyamatban. Ezek persze különböző fázisban vannak, 51 potenciális ellenszer jutott eddig el a klinikai tesztelési fázisba az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint. Az emberek nagy többsége persze ezekről a vakcinákról eddig nem is hallott, egyelőre azok kerültek be a hírekbe, melyek a célegyenesben vannak a fejlesztést tekintve, eljutottak már az utolsó, úgynevezett harmadik fázisú klinikai vizsgálatokig:

Pfizer-BioNTech: ez tart a legelőrébb, a britek már oltanak vele.

AstraZeneca-Oxford University: szintén átesett a 30 ezer fős klinikai teszten, engedélyt egyelőre nem kapott.

CanSinoBIO: a kínai fejlesztésű vakcinát 40 ezer emberen tesztelték, egyelőre az engedélyezési eljárás sem indult el.

Sinopharm: szintén kínai fejlesztés 48 ezer klinikai teszttel a háta mögött. Kínában és néhány ázsiai országban már engedélyt kapott.

CoronaVac: a harmadik kínai fejlesztésű oltóanyag, egyelőre csak „otthon” kapott engedélyt.

Szputnyik V: az orosz fejlesztésű vakcina, melyet egyelőre Oroszország hagyott jóvá.

Moderna: egyelőre az USA mellett az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban zajlik az engedélyeztetés.

Johnson & Johnson: a legnagyobb, 60 ezres mintán tesztelt hatóanyag, melyre egyelőre nem kértek még engedélyt, így el sem indult az ezzel kapcsolatos eljárás.

Novavax: 15 ezer emberen tesztelték az Egyesült Királyságban, az engedélyezésre szintén várni kell még.

A listából látszik, hogy kínálatból nem lesz hiány, jó esetben néhány hónapon belül a fenti oltóanyagok mindegyike elérhető lehet. Az, hogy már átestek a harmadik fázisú teszteken, azt jelenti, hogy nagy mintán hatásosnak bizonyultak, ha az engedélyezéssel nem lesz semmi probléma, akkor hamarosan megkezdődhet a tömeggyártásuk.

Melyik oltóanyag juthat el Európába?

A globális versenyben mindenki igyekszik biztosítani maga számára a szükséges mennyiségű vakcinát, folyamatosak ezek a tárgyalások a gyártókkal. Az Európai Unió ezeket a tárgyalásokat összehangoltan bonyolítja le, vagyis nem csak az egyes tagállamok alkudoznak, hanem az Európai Bizottság írja alá a szerződéseket, majd osztja szét egyenlően. A testület erre a célra még tavasszal létrehozott egy 16 milliárd eurós pénzügyi alapot. Eddig hat céggel írtak alá szerződés:

Az Európai Bizottság eddigi szerződései vakcinára Gyártó Vakcina darabszám (millió) További opció (millió) AstraZeneca 300 100 Sanofi-GSK 300 0 Johnson & Johnson 200 200 Pfizer-BioNTech 200 100 CureVac 225 180 Moderna 80 80 Forrás: Európai Bizottság, Portfolio

A táblázatból látszik, hogy a 450 millió lakosú Európai Unió már több mint 1,2 milliárd darab oltóanyagra kötött szerződést, és még további hasonló megállapodások várhatók. Az egyes szerződések értékét üzleti titokra hivatkozva nem árulta el a Bizottság, így legfeljebb közelítő adataink lehetnek, hiszen azt például lehet tudni, hogy az USA 1,64 milliárd eurót fizet a Pfizernek 100 millió vakcináért. Annak több oka is van, hogy a szükséges mennyiség többszörösét rendelte már meg a Bizottság:

A vakcinák jelentős részét nem elég egyszer beadni, többszörös oltás után nyújt csak védettséget.

A Bizottság szorgalmazza, hogy a világ gazdagabb országai akár ingyenesen biztosítsanak oltóanyagot az elmaradottabb térségek, elsősorban Afrika és Ázsia számára szolidaritásból.

Egyelőre senki nem tudja, meddig nyújtanak védettséget az egyes oltások, szakemberek szerint a jövőben felértékelődhetnek a vakcinakészletek, így most mindenki igyekszik minél nagyobb mennyiséget lekötni.

Az EU célja egyébként az, hogy amellett, hogy biztonságos oltások érkezzenek, minél többféle vakcina álljon rendelkezésre. A vakcina stratégia szerint, amint rendelkezésre állnak az oltóanyagok, azokból

minden tagállam egyenlő arányban részesül majd.

Azt az Európai Bizottság is kiemelte, hogy a gyártás kezdeti fázisában csak korlátozott számban állhat rendelkezésre a hatóanyag, ezért kell minden tagállamnak oltási tervet készítenie, vagyis meghatároznia, kik kapnak először belőle. Ezzel kapcsolatban csak ajánlásokat tesznek: elsődleges az egészségügyi dolgozók, a krónikus betegek és a 60 év felettiek beoltása. Magyarországon egyelőre annyit lehet tudni erről a tervről, hogy elsőként az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók juthatnak majd vakcinához.

Persze az még kevés a tömeges oltáshoz, hogy aláírják a keretszerződéseket a gyártókkal, a következő hónapok legfontosabb kérdése az lesz, milyen gyorsan tudnak majd nagy mennyiséget gyártani az egyes készítményekből. Jelenleg ugyanis mindegyik célegyenesben lévő oltásra több milliárdos előrendeléseket adtak le világszerte, a gyártók pedig bármennyire is igyekeznek, képtelenek ekkora mennyiséget rövid határidővel előállítani, hiszen a gyártósorok kapacitása véges, és nem a koronavírus-járványra tervezték őket. Emellett külön problémát jelenthet néhány vakcina esetében a szállítás és a raktározás, a Pfizer-BioNTech készítmény kapcsán például többször elhangzott, hogy mínusz 70 fokon kell tárolni, ami Magyarországon például nehezen megoldható jelenleg.

Egyelőre senki nem tudja, mikor kezdődhetnek a tömeges oltások

A mostani helyzetben mindenki csak találgat, mikor lehet először tömegesen oltani majd a vakcinákkal, hiszen ahogy láttuk, sok a bizonytalansági tényező. Az optimista várakozások arról szóltak, hogy december-január körül elindulhatnak az oltások, a briteknél ez meg is valósult már, de milliós számban várhatóan csak hónapok múlva lehet majd elkezdeni beadni a hatóanyagokat.

A WHO is csak annyit állapított meg, hogy 2021 elejére, közepére várják a szállítást nagy tételben, nagyjából az most az alap várakozás, hogy talán akkor indulhatnak be a tömeges oltások. Októberben azonban az Európai Unió egyik név nélkül nyilatkozó diplomatája például arról beszélt, hogy

várhatóan 2021 végéig nem lesz elég vakcina minden európai beoltására.

Ezt támasztja alá az is, hogy a végső fázisban lévő vakcinák gyártó korábban azt becsülték, hogy a jövő év végéig a világ teljes lakosságának harmadára elegendő oltóanyagot tudnak majd gyártani. A Nature orvosi szaklap egybegyűjtötte, hogy az egyes gyártók mennyit tudnak majd előállítani 2021 végéig:

Az ábrán is látszik, hogy a jövő évi teljes kapacitások a legtöbb cég esetében le vannak kötve az előrendelésekkel. Európa és a nyugati világ persze elsőbbséget élvez, hiszen már megkötötte a szerződéseket, elsősorban a szegényebb afrikai és ázsiai országok azok, ahová csak 2022-ben juthat majd el az oltóanyag, amikor már az összes fenti szállítást teljesítették. Az amerikai Duke Global Health Innovation Center becslései szerint lesznek a világnak olyan szegletei is, ahová majd csak 2023-ban vagy 2024-ben jut el a vakcina.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök november végén az Európai Parlamentben azt mondta, hogy az év vége előtt beolthatják az első uniós állampolgárt valamelyik vakcinával. Eddig a Pfizer mellett a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagával kapcsolatban nyújtottak be a gyártók hivatalos dokumentációt az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), vagyis jó eséllyel a három közül kerül majd ki az első alkalmazható oltás. Az ügynökség igazgatója azt mondta, hogy abban bíznak, hogy karácsony előtt mindhárom gyártó készítményét engedélyezhetik.

Magyarországon a kormány a fenti nyugati oltóanyagok mellett számol az orosz, a kínai és az izraeli vakcinával is. Ezekről azonban lényegesen kevesebb az információ egyelőre. Az orosz Szputyik-V oltóanyagot például elvileg már engedélyezték az országon belül, ehhez képest meglepetésre a napokban arról nyilatkozott Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, hogy a kormány egyelőre mérlegeli, beszálljon-e 3-5 ezer fős magyar mintával a tesztelésbe. Ez pedig arra utal, hogy még a harmadik tesztfázis sem zárult le teljesen, így elképzelhető, hogy belátható időn belül nem érkezik belőle Magyarországra. Hasonló a helyzet a kínai vakcinákkal is: egyelőre csak a kínai hatóságok engedélyezték, beláthatatlan, mikor kezdhetnek belőle exportálni is. Az orosz hatóságok szerint egyébként a Szputyikból évi 500 millió darabot tudnának gyártani Oroszországon kívülre.

Az Európai Unió és az USA egyelőre szkeptikus az orosz és kínai vakcinákkal kapcsolatban, de a vészhelyzetre való tekintettel

Magyarország alkalmazhatja, ha az országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi intézet (OGYÉI) itthon jóváhagyja.

Az oroszok már szállítottak mintát Magyarországra, vagyis az engedélyezési folyamat elkezdődhetett, kérdés, ennek mikor lesz eredménye. Ha előbb jutunk tömegesen vakcinához az oroszoktól vagy a kínaiaktól, akkor elsősorban azokkal olthatnak Magyarországon, de erre most kisebb az esély. Az EU-s szerződéseken keresztül is kaphatunk kisebb tételben nyugati oltóanyagokat, de azok várhatóan csak szűk körnek lesznek elegendők első lépésben, ez akár napokon belül is megtörténhet, hiszen a brit hatóság már jóváhagyta a Pfizer és a BioNTech termékét és az EMA-nál is bent vannak engedélyezési kérelmek több nyugati gyártótól.

Így most nagyobb esély mutatkozik arra, hogy elsőként valamelyik nyugat-európai vagy amerikai vakcinát tudják itthon is bevetni, az persze még kérdéses, melyikből tudnak először nagyobb mennyiséget szállítani később.

Címlapkép: Getty Images