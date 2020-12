Koronavírus: nagyon jó hír érkezett vasárnap!

Negatív koronavírusteszt belépés előtt, kötelező karantén, rövidített munkaidő, kijárási tilalom - ezeket az újabb korlátozó intézkedéseket vetették fel a nyugat-balkáni ország járványkezeléssel megbízott válságstábjai a napokban annak érdekében, hogy a karácsonyi ünnepek előtt - főként a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások miatt - ne nőjön jelentősen a fertőzöttek száma az egyes országokban.

Konkrét szigorítást még sehol nem vezettek be, de Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője többször is a szilveszteri mulatságok elhalasztását kérte, illetve megemlítette, hogy az országba belépőket kötelezni kellene a negatív teszt felmutatása. Szombaton a boszniai egészségügyi szakértők is azt kérték, hogy ne csak a távoli országokból érkezőktől kérjenek tesztet, hanem a környező országokból belépőktől is.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma vasárnapra Szerbiában 5679-cel 261 437-re, Koszovóban 524-gyel 46 118-ra, Észak-Macedóniában 982-vel 73 031-re, Montenegróban 402-vel 40 948-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 763-mal 100 260-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 48-cal 2275-re, Koszovóban 12-vel 1186-ra, Észak-Macedóniában 19-cel 2096-ra, Montenegróban kilenccel 578-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 41-gyel 3252-re nőtt.

(MTI)