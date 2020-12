Orbán Viktor a koronavírusról: ebben az ügyben a kormányt semmilyen felelősség nem terheli

Orbán Viktor miniszterelnök a frakcióknak adott viszonválaszában a hazai koronavírus-járványt, a járvány elleni védekezést is érintette, több lényeges szempontból is.

Gurmai Zita MSZP-s politikus azt kérdezte a kormányfőtől, hogy hogyan, milyen intézkedésekkel igykeszik a kormány biztosítani az emberek nyugalmát az ünnepek közeledtével a mostani járványhelyzetben, tekintettel arra, hogy az ellenzéki képviselő érvelése szerint Orbán Viktor "teljes felhatalmazást kapott, ezért Ön a felelős".

Orbán Viktor válaszát azzal kezdte a Telex beszámolója szerint, hogy a védekezéssel kapcsolatos összes döntést az Operatív Törzs hozza, a védekezéssel kapcsolatos összes szakmai döntést pedig a megfelelő szakemberek hozzák meg. Az elmúlt három hétben a kormányfő szerint Európában az egyik legtöbbet tesztelő ország vagyunk. Emlékeztett: a kormány tesztelte az orvosokat, egészségügyi személyzetet, a tanárokat, valamint a közigazgatásban dolgozókat is.

"Nem azért betegszenek meg az emberek, és nem azért fordul válságosra az állapotuk, mert az orvosok, vagy az áplónők ne végeznék el a munkájukat. Önök folyamatosan azt a benyomást keltik, hogy a magyar egészségügyi dolgozók tehetnének arról, hogy betegek vannak, és nem tudnak mindenkit meggyógyítani. Ez tiszteletlenség azoknak a munkájával szemben, akik egész nap mást sem tesznek, mint megpróbálják megmenteni ezeknek a megbetegedett embereknek az életét" - fejtette ki Orbán Viktor.

Hiába próbálja támadni a kormányt, ebben az ügyben semmilyen felelősség nem terheli

- jelentette ki a kormányfő ezzel egyértelműen eltolva a halálozási számokkal kapcsolatos felelősségét a kormáynak.

"Nekünk egy dolgunk van: legyen elegendő lélgeztetőgép, legyen elegendő orvos és ápolónő, legyenek a betegeket befogadni képes kórházak és minél hamarabb legyen vakcina. Ez a kormány felelőssége, és ennek eleget is teszünk" - folytatta érvelését.

Érdekes a kormányfő érvelése. Válaszának elején kiemeli, hogy nem azért fordul válságosra a fertőzött betegek állapota, mert az egészségügyi személyzet ne tenne meg minden tőle telhetőt, közben viszont válaszának második részében egyértelműen elhárítja a felelősséget a kormányról. Felvetődik ebben a helyzetben a kérdés: akkor ki viseli a felelősséget a járvány súlyosbodásáért (a legutolsó adatok szerint kiugró volt november első felében a járvány okozta többlethalálozás és épp akkoriban érkeztek a hírek az egyre jobban túlcsorduló egészségügyi ellátórendszeről).

Az is kifejezetten érdekes, hogy az ellenzéki politikus felvetésében és kérdésében nem is említette meg az orvosokat és ápolókat, őket Orbán Viktor hozta be a válaszában.

Ez akár üzenetértékű is lehet, főleg annak fényében, hogy határozottan azt is mondta, hogy a kormányt ebben az ügyben semmilyen felelősség nem terheli. A kormányfő tehát eltolni igyekszik a kormánytól a felelősséget, miközben a korlátozó intézkedések meghozataláról az Operatív Törzs dönt (ahol a kormány miniszterei és más kormányzati emberek vesznek részt), és ennek megfelelően hirdeti ki az intézkedéseket a kormány. Ennek kapcsán felvethető lenne az a felelősség is, hogy a döntéshozók időben meghozták- e és megfelelőek, elegendőek voltak-e a koronavírus-járvány megfékezése érdekében tett korlátozó intézkedések és hogy azt az emberek betartották-e.

1000 milliárd forint felett a járványügyi védekezés költsége

Orbán Viktor beszámolt arról, hogy a járványügyi védekezésre 1014 milliárd forintot költöttek, munkahelyvédelemre pedig 2991 milliárd forintot. Csaknem 4,5 millió ember dolgozik Magyarországon, 64 ezerrel kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, és programokat indítanak, amelyek visszaadják majd nekik a munkahelyüket - közölte. Hozzáfűzte: tíz évvel ezelőtt 800 ezerrel kevesebben dolgoztak.

Emlékeztetett: a járvány és annak gazdasági következményei ellenére megkezdik a 13. havi nyugdíj visszaépítését, ez egy szimbólum is, hogy "a gazdasági válság után Magyarország olyan emelkedő pályára áll, amely lehetővé teszi, hogy mindent, mindent, amit a szocialista kormányok elvettek az emberektől, a polgári kormány visszaadhassa".

Orbán Viktor egy másik kérdésre úgy válaszolt, ha valaki beteg lesz, táppénzre megy, a fizetése 60 százalékát kapja meg, és ha munka közben fertőződött meg, egy eljárásban megkaphatja a hiányzó 40 százalékot.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. december 14-én. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt