Erős a német ipar decemberben, de a szolgáltatószektorban még nincs minden rendben

A francia után a német BMI-t is közzétette a Markit ma délelőtt. A feldolgozóipar és a szolgáltatószektor egyaránt túlteljesítette a várakozásokat, előbbi bőven a kritikus 50 pont felett állt decemberben.

Erős a német feldolgozóipar decemberben a beszerzésimenedzse-rindex (BMI) szerint. A mutató 58,6 ponton állt decemberben, ami felülmúlta az elemzői konszenzust: a várakozások szerint az előző havi 57,8 pont után decemberben 56,4 pont volt a várakozás, ehhez képest az 58,6 pont további javulást jelent a szektorban. A feldolgozóipar könnyen átvészelte a koronavírus őszi hullámát, a decemberi bővülés biztatónak tűnik.

A szolgáltatószektor is kezd magára találni: az index ugyan továbbra is 50 pont alatt állt decemberben, de felülmúlta az elemzői várakozásokat, 47,7 ponton állt a 44 pontos konszenzussal szemben. Az előző hónapban 46 ponton állt a BMI. A szolgáltatószektor jobban megszenvedte a koronavírus-járvány második hullámát a lezárások miatt, továbbra is 50 pont alatt áll az index - azaz nem mutat bővülést a szektorban. Németországban ugyanakkor érdemben nem javult a járványhelyzet, mától új intézkedések vannak érvényben. A boltzárak alighanem rontják majd a vállalatok helyzetét, így a szektor kilábalása is lassulhat.

A kompozit index 52,5 ponton állt decemberben az előző havi 51,7 pont után. A várakozás 50,4 ponton. A francia BMI-t is ma tette közzé a Markit, és hamarosan érkezik az eurózóna mutatója is.

