A Dunaferr vezetése azt ígéri, hogy karnyújtásnyira van az új befektető

„Nem titok, azon dolgozunk, hogy megjelenjen egy iparági nagy játékos, egy olyan szereplő, amely az átmeneti időszakban kisegíti a krízisből a Dunaferrt. Az sem titok, hogy napokon belül eredményt érhetünk el ezen a téren, és olyan céget találunk, amely szó szerint átmenti a vállalatot a válságon” – jelezte a dunaujvaros.com portálnak szerda este adott, ma megjelent interjúban Evgeny Tankhilevich legfőbb- általános vezérigazgató-helyettes. Csütörtökön az általa a munkavállalóknak küldött tájékoztatóból az is kiderült, hogy „a Vnyesekonom Bank támogatását élvező szakmai befektető már konkrét intézkedéseket készített elő a DUNAFERR megsegítésére”, illetve az is, hogy a cégbírósági vonalon is fontos fejlemények történtek. Evgeny Tankhilevich szerint még szilveszter előtt megérkezhet a befektető és utána szerinte 2-3 hét alatt úgy felpöröghet a most 50% alatti termelési kapacitás, hogy a dolgok elindulnak a rendeződés útján, mert maga a cég nem veszteséges.

A dunaujvaros.com portálnak adott interjú főbb üzenetei:

Arra a felvetésre, hogy ő ki is pontosan és mi is a titulusa (mert cégbírósági harc indult személyi fronton), úgy reagált, hogy „A titulusom legfőbb- általános vezérigazgató-helyettes…. Az SZMSZ és a vonatkozó törvények szerint teljes felhatalmazásom van, az osztályok vagy közvetlenül nekem jelentenek, vagy – ha másnak – az én felhatalmazásommal. Bárki állítsa is az ellenkezőjét, mindenki előtt vállalom, hogy a jelenleg hatályos törvényeknek megfelelően működik a vállalatcsoport.”

A cég anyagi helyzetét firtató kérdések válaszaiból kiderült, hogy „50 százalék alatti szinten megyünk” jelenleg, azaz a lehetséges kapacitása kevesebb, mint felén üzemel a vasmű, noha „jelenleg fantasztikusan pörög (a piac – a szerk.), nagy, pontosabban nagy lenne az igény a Dunaferr termékeire. Ha most csak 70 százalékon mennénk, minden financiális gondunk megoldódna, mindenkit ki tudnánk fizetni.”

Állítása szerint „Az alapprobléma az, hogy a krízis miatt – amióta a Taruta-csoport „feltűnt a radaron” – a hitelezőink, partnereink egészen egyszerűen megrettentek.” Emiatt úgy írta le a mostani helyzetet, miszerint „nagyon komoly válságban, meggyőződésem szerint az elmúlt évek, évtizedek legkritikusabb szakaszában van a cégcsoport… és ezt a válsághelyzetet a lehető leghamarabb fel kell számolnunk”. Szerinte a médiában is megjelenő belharcok miatt „Most ott tartunk, hogy a hitelezőink befagyasztották a hitelt, azonnali fizetésre álltak át – miközben nincs mozgótőke. Arra sem jut most pénz, hogy visszakapaszkodjunk az előbb említett 70 százalékos termelési volumen környékére.”

Elismerte, hogy nagyon rossz volt a cég külső és belső kommunikációja, mert inkább a cég megmentésével foglalkoztak. „A Dunaferr reputációja jó, a kommunikáció viszont alapvetően elhibázott és pocsék volt – ezt is be kell látnunk, be kell ismernünk” – fogalmazott. Leszögezte: „A célunk az, hogy megmentsük a céget, megmentsük a gyárat. Szeretnék hangsúlyozni egy nagyon fontos, ám az utóbbi időben rendre elsikkadó tényezőt: a Dunaferr nem vesztes cég. Nem a legjobb, de mértékadó, fontos szereplő az acélpiacon. Fontos, hogy működjön – személyes meggyőződésem, hogy hamarosan kaphat egy esélyt a talpra állásra.”

Eztán jött a bevezetőben is jelzett rész, miszerint a válságból az jelentheti majd a kiutat, hogy megjelenik egy külső befektető, „egy nagy iparági játékos”, és azt kérte: „higgyük el, bízzunk benne, hogy stratégiai partner áll a küszöbön”. Úgy fogalmazott: addig az az azonnali feladat, hogy „üzemeljen a kohó, pöfögjenek a kémények. Mutassuk meg, hogy élünk, működünk”.

Szerinte amint ez a külső befektető megérkezik, gyorsan rendeződni tudnak majd a dolgok. A befektető beszállásától kezdve „az a feladat, hogy a lehető leggyorsabban a lehető legmagasabb kapacitással üzemeljünk. Ha ez megy, mindenki a pénzéhez jut: a hitelezők, a megrendelők, a partnerek, a munkavállalók és a részvényesek is.” Arra a kérdésre, hogy a befektető beszállása után mennyi idő múlva rendeződhet a helyzet, azt mondta: „Ez merész válasz lesz, de vállalom: két-három hét alatt. Nagyon jó eszközeink és nagyon felkészült szakembereink vannak – sokadszor ismétlem, de nem tudom elégszer mondani: a Dunaferr nem vesztes cég.”

A leendő befektető kapcsán jelezte: „bár a leendő partner komoly garanciákat kér, de nem pénzt akar, hanem az átlátható működés alapjainak biztosítását”, és azt is hangsúlyozta: „azt is tudom, hogy senkinek sem érdeke a vasmű bedőlése”. Külön kiemelte: „A város önkormányzata a szó legszorosabb értelmében példát mutatott azzal, hogy ebben a kritikus szituációban a pártok felett álló, a pártszimpátiákat mellőző, egybehangzó döntéssel állt ki a Dunaferr megmentése mellett.”

A csütörtökön reggel megjelent interjú után délelőtt kiadott az ISD Dunaferr Zrt. egy közleményt is az oldalán, amely több soron pontosította, illetve megerősítette Evgeny Tankhilevich szavait. A munkavállalókhoz címzett összegzés szerint nincs ok a bizonytalanságra, hiszen folyamatban van Leonid Frumkin, Alexander Zavyalov, továbbá Iuliia Kasperskaia-Birman igazgatósági tagok visszajegyzése a cégjegyzékbe, amely ügyet a fő tulajdonos Vnyesekonom Bank is támogatja. Az igazgatóság valódi tagjai gondoskodni fognak a cégcsoport közgyűlési határozatainak jogszerű előkészítéséről, a közgyűlés jogszerű megszervezéséről – az irányadó szabályoknak megfelelően – mutat rá a közlemény.

A munkavállalóknak szóló összegzés szerint a Székesfehérvári Törvényszék a mai napon felfüggesztette a Tetyana Taruta által hozott jogtalan határozatokat, mellyel az ukrán vonal igazgatósági tagokat és felügyelőbizottsági tagokat próbált megválasztani. A magyar bíróság tehát néhány napon belül már fel is függesztette Tetyana Taruta döntéseit, azok nem hajthatóak végre. Még ennél is fontosabb fejlemény a közleményből, hogy "a Vnyesekonom Bank támogatását élvező szakmai befektető már konkrét intézkedéseket készített elő a DUNAFERR megsegítésére. A menedzsment mindent megtesz azért, hogy ez mielőbb meg is érkezzen hozzánk. Nagy döntésről van szó, kormányzati szintű ügyeket is érint ez a befektetés, ami a szükséges adminisztratív teendők miatt sajnos lassítja a folyamatot. Azon vagyunk, hogy az 'i'-re a pont még idén felkerüljön."

Vállalatközeli információk alapján a Portfolio úgy tudja, hogy az új szakmai befektető nem ukrán. És az sem mellékes, hogy az Evgeny Tankhilevich által említett kormányzati szintű ügyek - információink szerint - magyar és orosz kormányzati ügyeket takarnak.

Érdekes az interjú abból a szempontból, hogy fontos fejleményeket nem érint. Így nem tér ki arra, hogy már az ukrán tulajdonos megjelenése előtt likviditási krízis volt a társaságnál, amire az utal, hogy már a szeptemberi béreket sem tudta egy összegben kifizetni a cég. Nincs szó arról sem az interjúban, hogy miért volt szükség a kollektív szerződés egyoldalú felmondására, és az a kép rajzolódik ki a válaszokból, mintha - az egyébként magát legitim, felelős vállalatvezetőnek tekintő - korábbi cégvezető és a menedzsment nem lenne felelős a vasmű elmúlt években látott kedvezőtlen teljesítményéért.

Az elmúlt hetek intenzív Dunaferr-híráramlása:

