Még 2500 helyet nyitnak ingyenes koronavírus-szűrésre Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon jelentette be, hogy további 2500 helyet nyitnak meg az ingyenes budapesti koronavírus-szűrésre.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Karácsony Gergely Facebook-oldalán jelentette be, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel - lehetőségeikhez mérten – péntektől folytatják és kibővítik a budapestiek ingyenes koronavírus-tesztelését.

Tegnap pár óra alatt betelt a regisztráció a budapestieknek felajánlott 5000 darab antigén tesztes szűrésre. Holnap délután 15 órától újra megnyitják a regisztrációs lehetőséget a https://koronavirus.budapest.hu/teszt-eloregisztracio/ oldalon, az eddigieken felül még 2500 budapestinek tudnak lehetőséget adni az ingyenes szűrésre december 19-e és 23-a között a város négy pontján.

Mi annyit tudunk tenni, amennyi a főváros lehetőségeibe belefér. Talán ez is segítséget jelent sok budapesti családnak. Abban bízom, hogy miként azt a járvány elleni védekezés számos pontján tette, a kormány most is követni, másolni fogja a budapesti városvezetés cselekedeteit a vírus megfékezése érdekében - írja Karácsony.

Címlapkép: Getty Images