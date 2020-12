Hatalmas mennyiségű Tesla részvény cserél ma gazdát

Még november közepén érkezett a hír, hogy a Teslát beválasztották az S&P 500 tagjai közé, ez azonban nem jelentette azt, hogy már másnap a részei lennének az indexnek. Valójában ez majd csak jövőhét hétfőtől lép a gyakorlatban is érvénybe, azaz december 21-től. Ennek egyik praktikus következménye, hogy azok a befektetési alapok, amelyek az S&P 500-at passzívan követik, azok már most jól bevásárolnak Elon Musk cégének részvényeiből, a becslések szerint mintegy 80 milliárd dollár értékben.

Hétfőtől tehát már az S&P 500 tagjai között lesz a Tesla, vagyis a teljesítménye beleszámít majd az index mutatóiba is, illetve annak értékébe. Ennek egyik következménye, hogy még a hétfői kereskedési nap kezdete előtt számtalan az S&P 500-at követő passzív befektetési alapnak be kell vásárolniuk a Teslából, hogy lekövessék az indexben bekövetkező változást.

A becslések szerint a pénteki kereskedési nap végére mintegy 80 milliárd dollár értékben fognak begyűjteni Tesla részvényt ezek a befektetési alapok. Másrészt ugyanezek az indexkövető alapok meg más részvényektől meg kell, hogy szabaduljanak ugyanilyen értékben.

A Virtu ITG Canada indexkutatással foglalkozó vezetője, Ivan Cajic szerint:

Az indexkövető alapok menedzserei nagy mennyiségű pozíciókat kénytelenek eladni más S&P 500 tagokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy finanszírozni tudják a Tesla részvényeket, és ennek jelentős hatása lesz az egész indexre.

Egy másik hatása annak, hogy a Tesla bekerül az S&P 500-ba az, hogy nem csak a passzív befektetési alapoknak, hanem az aktívan kezelteknek is jobban el kell majd gondolkodniuk azon, hogy tartsák-e a Tesla részvényeit.

Ez alapvetően azért merül fel, mivel nagyon sok befektetési alap teljesítményét az S&P 500 index teljesítményéhez kötik hozzá, vagyis a cél, hogy ennél biztosítsanak magasabb hozamokat.

Magyarán, ha a Tesla is az index része lesz, és továbbra is remekül teljesít, akkor azok az alapok, akik hasonló portfóliót tartanak, de kihagyják Elon Musk cégét vagy alulsúlyozzák azt, akkor nekik nehezebb dolguk lesz. Természetesen ennek az ellenkezője is igaz.

A Tesla pedig már egyébként is a legaktívabban kereskedett részvénynek számít a Wall Streeten, az elmúlt 12 hónap napi átlagában mintegy 18 milliárd dollár értékű részvény cserél gazdát, ami még az Apple 14 milliárd dolláros átlagánál is magasabb.

A vállalat részvényeinek közel ötödét birtokolja Elon Musk és más bennfentesek. Ez azért érdekes vonatkozás, mivel az S&P 500 súlyozása csak a nyilvánosan kereskedett részvényeken alapul, így a teljes értékéhez képest valamivel alacsonyabb lesz az indexben a súlya. Ez azonban ezzel együtt is több mint 1 százalékot jelent, viszonyításképpen egyenlő arányok mellett minden vállalat 0,2 százalékkal szerepelne.

A Tesla részvényei ma már közel 4 százalékot, idén már több mint 700 százalékot emelkedtek, amivel a vállalat piaci kapitalizációja már bőven 600 milliárd dollár felett áll, így a hatodik legértékesebb cég az Egyesült Államokban. Arról erősen megoszlanak a vélemények, hogy túlértékelt-e a Tesla, a JPMorgan célárfolyama például 90 dollár, vagyis jóval a mostani alatt található, míg mások, például a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley jóval optimistább.

