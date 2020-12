Sorra hívják orvosaikat a gazdag amerikaiak, hogy hamarabb jussanak vakcinához

Dél-Kalifornia vagyonosabb emberei fizetni is hajlandóak lennének azért, hogy hamarabb sorra kerüljenek a koronavírus elleni védőoltásnál - írja a CNN.

Sorra kapják a telefonokat vagyonos betegeiktől az orvosok, arról érdeklődnek, hogy hamarabb sorra kerülhetnek-e a vakcinák beadásánál, amennyiben fizetnének érte, például kórháznak vagy egy alapítványnak utalt összeg keretében.

Az egyik orvos beszámolója szerint a páciense 25 ezer dollárt is adakozott volna a kórháznak, ha cserébe hamarabb megkapja a vakcinát. Mivel egyelőre csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre az oltások, ezért még a gazdagoknak is várniuk kell a sorukra Amerikában, mivel először azok kapják meg az oltást, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Azt a nyilatkozó orvos is elismerte, hogy nehéz a vagyonosabb pácienseknek azt mondani, hogy várniuk kell, mivel ők eddig nem nagyon vártak semmilyen szolgáltatásra sem.

A hét elején Kalifornia 327 ezer dózist kapott a Pfizer vakcinájából, ebből első körben az egészségügyben dolgozók kapnak oltást. Dél-Kaliforniában az utóbbi hetekben jelentősen megugrott az intenzív ellátásra szoruló betegek száma a koronavírus miatt, gyakorlatilag beteltek a kórházak.

