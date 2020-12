Beköszöntött a megújuló energia korszaka, az Oscar-díjat a nap- és a szélenergia kapja

A megújuló energiaforrások térhódítása ugyan már évek óta zajlik, de idén újabb lendületet kapott a szektor, ez a lendület pedig a következő évtizedben is kitarthat, főként a nap- és szélenergia növekedhet dinamikusan, amit többek között a támogató politikai környezet, az olcsó finanszírozás, az intézményi befektetők fokozódó érdeklődése támogat, de a költséghatékonyság is fontos szerepet játszik a megújulók térhódításában. A trendre a tőzsdei befektetők is felültek, esetenként duplázni vagy triplázni is lehetett egyes részvényekkel.

A következő évtized két sztárja

A becslések szerint a következő évek legnagyobb sztárja a napenergia lesz, de nem sokkal marad el majd tőle a szélenergia sem.

A napenergia lehet a következő évtized legjobban bővülő megújuló energiaforrása, aminek a terjedését nagyban segíti a támogató politikai környezet, a költséghatékonyság és az olcsó finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés is.

a SolarPower Europe becslései szerint 2024-re a globálisan telepített napenergia kapacitás a 2019-es 634 gigawatt több mint duplájára bővülhet.

A SolarPower becslései szerint ez felelne meg a normál forgatókönyvnek, ettől az értékek persze eltérhetnek. Számításaik szerint egy kevésbé kedvező esetben is alsó hangon 1177 gigawatt lehet a globális napenergia kapacitások mértéke 2024-re, de az optimista változatban ez elérheti akár az 1678 gigawattot is.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezetője nyilatkozta nem régen, hogy:

Az adataink azt mutatják, hogyha Európa elkötelezett és képes a zéró emissziós céljait követni, akkor öt éven belül a napenergia lehet a legnagyobb áramforrás a kontinensen.

A szélenergia is masszív bővülés előtt áll a következő években, különösen a tengeri szélenergia, amely eddig minimális energiaforrást biztosított, de a szerepe jelentősen növekedhet. A Globális Szélenergia Tanács (GWEC) becslései alapján az alábbi szerint alakulhat a szélenergia termelése a következő években:

A 2019 végi 650 gigawattról a teljes telepített kapacitás akár 1000 gigawattra is emelkedhet 2024-re. A legtöbb telepített szárazföldi kapacitás 2019 végén Kínában volt, ezt követte az Egyesült Államok és Németország. Ez a három ország adta így a teljes kapacitás több mint 60 százalékát.

a megújulók a szenet megelőzve 2025-ben a világ első számú villamosenergia-forrásává válhatnak, amikor is a globálisan megtermelt áram hozzávetőleg harmadát fogják előállítani megújulókból.

A 2025-ig tartó időszakban telepítendő új kapacitások mintegy 60 százalékát a napenergia, 30 százalékát pedig a szélenergia teheti ki a Nemzetközi Energia Ügynökség várakozásai szerint.

Na, de miért mennek ilyen jól a megújulók?

Számos oka vannak annak, hogy dinamikusan növekednek a kapacitások a megújulók területén, ezek közül az alábbiak a fontosabbak:

Erős társadalmi és politikai támogatottság: nyilván az egyik, ha nem a legfontosabb tényező a megújuló energiaforrások térhódításában, hogy erre komoly társadalmi igény mutatkozik, egyre inkább fontosnak tartják az emberek a környezetvédelmet, emellett a politikai környezet is támogató világszerte. Az Egyesült Államokban például Joe Biden még korábban egy 2 000 milliárd dolláros klímatervet lengetett be, amelynek keretében a megújuló energiákra és ezzel kapcsolatos beruházásokra költene (pl. elektromosautó-gyártás és közlekedés támogatása, 500 millió napelem és 60 ezer szélturbina telepítése). Más kérdés persze, hogy mennyire tudja majd ezt a gyakorlatban is átverni a teljes törvényhozáson. Emellett az EU 2050-re célozta meg a klímasemlegesség elérését, és néhány nappal ezelőtt abban is megállapodott az Európai Tanács, hogy 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkentsék a károsanyag-kibocsátást az EU egészében az 1990-es bázishoz képest. Ez elég közel áll az Európai Parlament által kitűzött 60 százalékos célhoz, így egy potenciális alku is látótávolságon belülre került. Végül Xi Jinping, kínai elnök is bejelentette néhány hónapja, hogy Kína 2060-ra szeretné elérni a karbonsemlegességet.

Egyre fontosabb az ESG: az ESG egy olyan befektetést támogató kritériumrendszer, amely a kiválasztás során figyelembe veszi a vállalatok környezeti, társadalmi és vállalatirányítási teljesítményét is. Ez egyelőre főleg Európában divatos egyébként, de az Egyesült Államokban is növekszik a szerepe, már 1000 milliárd dollár feletti összegű eszközt kezelnek ilyen kritériumok figyelembevételével világszerte. Ez azért fontos, mert ha továbbra is bővül ez a szektor, akkor azok a vállalatok, amik kevésbé környezetbarát módon működnek kevesebb forráshoz tudnak majd hozzájutni. Ez pedig természetesen erős ösztönzőként hat a társaságokra is, hogy minél több zöld technológiát használjanak.

Támogatás intézményi befektetők részéről: az ESG kritériumrendszerrel összhangban és ahhoz szorosan kapcsolódva egyre több nagy intézményi befektető emeli fel a szavát a környezetbarát technológiák támogatásával kapcsolatban. A világ legnagyobb befektetője, a Blackrock, amely már lassan 8 000 milliárd dollárnyi eszközt kezel nem régen közölte, hogy a 2021-es stratégiájában központi szerepet fog kapni a klímaváltozás, így a környezeti és társadalmi hatásokat kiemelten fogja kezelni a befektetéseinél. Kérdés persze, hogy a gyakorlatban mennyire lesz majd keményvonalas a világ legnagyobb alapkezelője.

Technológiai költségek: végül az sem egy elhanyagolható szempont, hogy az elmúlt években dinamikusan csökkentek a megújuló energiaforrások gyártásával, telepítésével kapcsolatos költségek, hatékonyságuk jelentősen javult, főleg a szél- és napenergia vonatkozásában.

Vannak persze bőven kihívások is, hiszen főleg infrastrukturális szempontból jelent igen komoly kihívást a megújuló energiák kezelése.

Ezek egy része technikai jellegű, hiszen vannak mérnöki kihívások is, illetve a megújulók esetében egy másik aspektus, hogy a teljesítmény sokszor függ az időjárási körülményektől is (pl. fúj-e a szél, süt-e a nap), így fontos az előrejelzés, az energiatárolás, a digitalizáció és a rugalmas rendszerek kialakítása is. Másrészt pedig szimplán a hálózatok, vezetékek megfelelő ütemben történő bővítése is számottevő erőforrást igényel.

Mit jelent ez a befektetések területén?

Amíg a jelek szerint a következő évtizedben futhatnak meg igazán a megújuló energiás projektek, különösen a nap- és a szélenergia, addig a befektetések területén már idén is kifejezetten nagyot mentek ezek a cégek. Ez persze nem is akkora meglepetés, hiszen a pénzügyi piacok és a tőzsdék egy jellegzetes tulajdonsága, hogy azok a várakozásokra épülnek, illetve ezek nagyban befolyásolják az árakat.

A napenergiával kapcsolatos részvényeket tömörítő, tőzsdén kereskedett alap, az Invesco Solar ETF idén 212 százalékkal került feljebb, ami arra utal, hogy nem csak egy-egy jobban teljesítő vállalatról van szó, hanem az egész szektor kiválóan teljesített idén.

Nem teljesítettek rosszul a szélenergiával foglalkozó vállalatok részvényei sem, a főleg ezekkel kapcsolatos vállalatokat gyűjtő First Trust Wind Energy ETF például 50 százalékkal került feljebb idén. Szégyenkezésre tehát nincs ok, a szektor nagyobb vállalatai közül például a szélturbinák gyártásával foglalkozó Vestas és a Siemens Gamesa is nagyot ralizott, előbbi közel 100 százalékot, míg utóbbi mintegy 90 százalékot emelkedett az idei évben.

A dániai Orsted pedig, amely 25 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a globális tengeri szélenergia piacán több mint 60 százalékkal került feljebb év eleje óta.

Arra azért érdemes odafigyelni, hogy több esetben már meglehetősen magas P/E szorzókon kereskednek mind a két szektor részvényeivel.

Az említett cégek közül a Vestas 36-szoros 12 havi előretekintő P/E rátán forog, a Siemens Gamesa esetében az árazási szorzó 56-szoros, míg az Orstednél 47-szeres. Nincs ez másképpen a napenergiás cégek részvényei esetében sem, a Sunrun részvényeivel például 113-szoros 12 hónapos előretkintő P/E szorzó mellett kereskednek. Nem meglepő, hogy így sok esetben az elemzői célárfolyamok is alacsonyabbak, mint a jelenlegi árfolyamok, és más szektorokhoz képest alacsonyabb a vételi ajánlások részaránya is.

Vannak azért természetesen itt is relatíve alacsonyabb árazású papírok, főleg az ázsiai, azon belül is a kínai gyártók részvényei esetében.

Magyarország megérkezett a napenergia-korszakba

Számos fejlesztés történt Magyarországon is, főleg a napenergia területén. A Portfolio által novemberben tartott energetikai konferencián, az Energy Investment Forum 2020-on például Varró László, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezető közgazdásza úgy nyilatkozott, hogy:

Magyarországon a legfontosabb, hogy az ország megérkezett a napenergia-korszakba.

Ez azt jelenti, hogy sok ország esetében megfigyelhető, hogy van egy fordulópont, amikor felpörögnek a napenergia-beruházások, Magyarországon ez most jött el. Ez nem is véletlen azonban, hiszen a politikai környezet is támogató a napelemes fejlesztésekkel kapcsolatban. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter még decemberben nyilatkozta az Ecosolifer napelemcella-gyár átadóján Csornán, hogy:

hat gigawatt naperőmű kapacitást szeretne elérni a magyar kormány 2030-ra az ipari és a háztartási szektorokban együttvéve. Jelenleg az ország közel két gigawatt naperőmű kapacitással rendelkezik.

A háztartási szektorban a háztetőkre telepített naperőmű kapacitás adja a felhasználás jelentős részét, ezért a kormány a fejlesztéseket vissza nem térítendő támogatásokkal szeretné segíteni 2021-től.

Ennek tükrében tehát várható, hogy számos napenergiás fejlesztés lesz a következő években is, de már 2020-ban is bőven voltak megújuló energiával kapcsolatos projektek, ezek közül néhány példa:

Hajdú-Bihar megyében helyezték üzembe a MET Csoport 43 megawatt beépített teljesítményű naperőművét, amely több mint 23 ezer háztartás számára termel zöldáramot. A MET célja Magyarországon 100 megawattot meghaladó beépített teljesítményű napelempark létesítése; ebből a Dunai Solar Park és a Kabai Solar Park összesen több mint 60 megawatt kapacitást tesz ki.

43 megawatt beépített teljesítményű naperőművét, amely több mint 23 ezer háztartás számára termel zöldáramot. A MET célja Magyarországon 100 megawattot meghaladó beépített teljesítményű napelempark létesítése; ebből a Dunai Solar Park és a Kabai Solar Park összesen több mint 60 megawatt kapacitást tesz ki. Az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció 45 darab fotovoltaikus kiserőművet (napelemparkot) létesített a Tiszántúlon és a Dél-Dunántúlon, a villamosenergia-termelő rendszerek összesített beépített kapacitása 26,6 megawatt.

megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció 45 darab fotovoltaikus kiserőművet (napelemparkot) létesített a Tiszántúlon és a Dél-Dunántúlon, a villamosenergia-termelő rendszerek összesített beépített kapacitása 26,6 megawatt. Győrben, az Audi Hungaria és az E.On Hungária csoport közös projektjének keretében az Audi Hungaria két logisztikai központjának összesen 160 ezer négyzetméteres tetőfelületén alakították ki Európa legnagyobb, tetőre épített napelemparkját. A napelempark 12 megawatt csúcsteljesítményű és több mint 36 ezer napelemből áll, évente pedig 9,5 GWh energiát termel. Ez az energiamennyiség 3 800 háztartás éves energiaszükségletének felel meg.

közös projektjének keretében az Audi Hungaria két logisztikai központjának összesen 160 ezer négyzetméteres tetőfelületén alakították ki A napelempark 12 megawatt csúcsteljesítményű és több mint 36 ezer napelemből áll, évente pedig 9,5 GWh energiát termel. Ez az energiamennyiség 3 800 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A Fővárosi Vízművek a Szentendrei-szigeten helyezett üzembe egy nagyobb napelem-parkot, a társaság számításai szerint a jövő évben már a teljes energiafelhasználás mintegy 5 százalékát fogják napelemekkel megtermelni, de középtávon a cél a 10 százalék elérése.

a Szentendrei-szigeten helyezett üzembe egy nagyobb napelem-parkot, a társaság számításai szerint a jövő évben már a teljes energiafelhasználás mintegy 5 százalékát fogják napelemekkel megtermelni, de középtávon a cél a 10 százalék elérése. Néhány napja pedig a nyíregyházi Lego gyár jelentette be, hogy napelempark létesítését kezdte meg a gyártórészleg melletti területen. A fotovoltaikus erőmű fedezi majd a gyár energiaszükségletének 40-50 százalékát.

Emellett volt persze rengeteg más megújuló energiával kapcsolatos projekt is, az Alteo például szintén nem régen fejezte be a több mint 100 éve üzemelő, műemlékké nyilvánított Gibárti Vízerőmű felújítását, az E.On innovatív energiatároló-rendszert alakított ki Zánkán és Paks II is a beruházási ütemtervek szerint halad.

Látható tehát, hogy mind Magyarország, mind pedig Európa és a világ többi része is halad a megújuló energiák felé, ahol a következő évtizedben a legdinamikusabban a nap- és a szélenergia bővülhet majd. Emellett azonban lesz szerepe más megújuló energiaforrásoknak is, mint a vízenergia, amelynek bár a részaránya csökken, de a várakozások szerint még 2025-ben is a globális villamosenergia-termelés 16 százalékát adhatja. Emellett biztosan szerepe lesz még az atomenergiának is a következő években. Azt sem szabad természetesen elfelejteni, hogy a megújuló energiák térhódítása ellenére az olaj, a földgáz és a szén továbbra is nagyon jelentős szerepet fog játszani még jó néhány évig a világ energiaellátásában. Jó úton haladunk tehát a megújuló energiaforrások bővítésében, de azért még attól messze vagyunk, hogy a fosszilis energiahordozók kiszoruljanak teljesen.

Címlapkép: Daniel Maurer/picture alliance via Getty Images