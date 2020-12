Enyhül a cégek borúlátása Magyarországon, de a lakosság még pesszimista

Minden ágazat pesszimizmusa érezhetően csökkent Magyarországon novemberről decemberre az EU-val történt költségvetési megállapodás mellett, így az üzleti bizalmi index 6,7 ponttal mínusz 13,1 pontra ugrott – derül ki a GKI Gazdaságkutató által, az EU támogatásával készített felmérésből. Ezzel párhuzamosan viszont a fogyasztói bizalmi index a novemberi minimális emelkedés után decemberben nagyot zuhant és 5,5 ponttal mínusz 38,5 pontra ért, amilyen mélységben utoljára májusban járt a mutató.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A kettő eredőjeként a GKI konjunktúraindexe decemberben jelentősen, 4 ponttal mínusz 19,7 pontra emelkedett és a két index eltérő mozgása mögött a GKI szerint szerepe lehet, hogy a lakosság megkérdezésére mindig a hónap elején, a cégekére az egyes hónapok közepén kerül sor. Így a lakosság november elején még nem érzékelte a járvány okozta korlátozásokat, miközben a cégek jelentős része decemberben már az EU-val való megegyezés ismeretében válaszolt.

Az üzleti szférában az építőipari bizalmi index jelentősen, az ipari minimálisan októberi szintjét is meghaladta, a szolgáltatói és főleg a kereskedelmi viszont elmaradt attól. Az iparban novemberhez képest kedvezőbb lett a rendelésállományok (az exporté is) és a termelési kilátások megítélése. Az elmúlt időszak termeléséről alkotott vélemény nem változott, a készleteké romlott. Decemberben az építőipari bizalmi index értéke ugyan novemberhez képest csak szerényen emelkedett, de így is kilenc havi csúcsára jutott. A magas- és a mélyépítők kilátásai is javultak. Az előző háromhavi termelés megítélése érezhetően javult, a rendelésállományoké nem változott. A kereskedelemben az eladási pozíció megítélése továbbra is nagyon alacsony szinten hullámzik (decemberben éppen nőtt), míg a rendelések várható alakulása a novemberi nagy zuhanást követően közel ilyen mértékben ugrott vissza. A készletekről alkotott vélemény kissé kedvezőbb lett. A szolgáltatói szférában az általános üzletmenet megítélése kissé, a várható forgalomé sokat javult.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága decemberben minden ágazatban erősödött, lényegében ugyanannyi cég tervezi a létszám csökkentését, mint növelését. A lakosság munkanélküliségtől való félelme viszont erősebb lett. Az áremelési törekvés az iparban és a kereskedelemben markánsan erősödött, az építőiparban és a szolgáltatók körében viszont kissé gyengült, miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben visszaemelkedett októberi szintjére. A lakosság viszont sokkal pesszimistább lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index trendje ötödik hónapja, július óta csökken. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és a nagyértékű cikkek vásárlási lehetőségét novemberhez képest közepesen romlónak, jövőbeli megtakarítási képességét változatlannak minősítette.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos Portfolio