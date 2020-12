Itt a bejelentés: a napokban elkezdődhet az oltás a Pfizer vakcinájával Magyarországon!

Az Európai Bizottság hétfő este engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalomba hozatalát; ez a SARS-Cov-2 koronavírus által okozott betegség (Covid-19) elleni első vakcina, amelynek megkezdődhet a tömeges alkalmazása az Európai Unióban.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A döntést Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke jelentette be. Sajtónyilatkozatában elmondta, hogy az oltóanyag a forgalomba hozatali jóváhagyás által mind a 27 uniós tagországban egyszerre és ugyanazon az áron lesz elérhető.

Az első oltóanyag-ellátmány december 26-án érkezik a németországi gyógyszergyárból Belgiumba, így a tömeges beoltások minden tagállamban elkezdődhetnek az azt követő napokon, 27-én, 28-án és 29-én.

Ursula von der Leyen arról is tájékoztatott, hogy a bizottság további oltóanyagokat fog jóváhagyni, amennyiben a gyógyszerfelügyeleti ügynökség hatékonynak és biztonságosnak találja őket. A következő a Moderna amerikai gyógyszeripari cég vakcinája lesz január első hetében.

Arra is kiért, hogy az EU mintegy 800 millió euróval járult hozzá a koronavírus elleni védőoltáshoz globális hozzáférést előirányzó COVAX kezdeményezéshez. A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az alacsony vagy közepes jövedelmű országokba is eljusson az oltóanyag.

Von der Leyen uniós sikertörténetnek nevezte a hétfőn forgalmazásra jóváhagyott vakcina kifejlesztését. Emlékeztetett, hogy a német BioNTech vállalat 9 millió eurós uniós támogatást kapott az évek során ahhoz, hogy innovatív gyógyszergyártási technológiáját kifejlessze, és júniusban 100 millió euró kölcsönt az Európai Fejlesztési Banktól, kapacitásaik kiterjesztésre.

Az oltóanyag beszállítása a következő hónapokban heti rendszerességgel folyik majd. Az előre megrendelt 200 millió dózis uniós tagállamok közötti szétosztását a tervek szerint 2021 szeptemberére fejezik be.

Előzmények

Az Opertív Törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília már elmondta, hogy a mai nap folyamán már megállopodás is születhet a Pfizer gyártó és az EU között, ami egyben azt is jelenti, hogy a tagországok számára is igényelhető lesz a vakcina.

Ezek után a tisztifőorvos elmondása szerint: "Néhány napon belül megérkezhet az engedély és elkezdődhet Magyarországon is a beoltás."

A délután folyamán érkezett is a hír, hogy az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlja a Pfizer/BioNTech-vakcinát.

A címlapkép forrása: Getty Images.