Koronavírus: romlott a német fogyasztók hangulata decemberben

Romlott a német fogyasztók hangulata decemberben, már a harmadik egymást követő hónapban a GfK nürnbergi gazdaságkutató intézet kedden közölt felmérésének tanúsága szerint.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A nyári hónapok erőteljes javulása után ősszel megtört az emelkedő dinamika és érzékelhető csökkenésre váltott a Gfk fogyasztói hangulatindexe. A december első felében elvégzett felmérés szerint romlottak a fogyasztók jövedelmi várakozásai és nőtt a megtakarítási hajlandóság.

Az intézet előrejelzése szerint a decemberi mínusz 6,8 pontról mínusz 7,3 pontra süllyed a hangulatindex januárban, ami július óta a legalacsonyabb érték. Elemzők ennél is erősebb csökkenéssel, mínusz 9,5 ponttal számoltak januárra. Egy évvel ezelőtt, tavaly decemberben és idén januárban még egyaránt 9,7 ponton állt a hangulatindex értéke.

A Gfk metodikája szerint a hangulatindex nulla pont feletti értéke azt jelzi, hogy a fogyasztás éves összevetésben emelkedik, a nulla pont alatti érték pedig csökkenést mutat. A háztartások fogyasztásában éves szinten 0,1 százalékos változást jelez minden egyes pont.

A német kormány november 2-án vezette be a szigorítások első körét, így bezárták az éttermeket, bárokat és szórakozóhelyeket, de az üzletek még nyitva maradtak. Az új koronavírussal fertőzöttek száma azonban így is tovább emelkedett, ezért december 16-tól bezárták a legtöbb üzletet is.

A fogyasztást nem növelte még az sem, hogy a kormány átmenetileg csökkentette az általános forgalmi adó kulcsait. A járvány súlyos gazdasági csapásait ellensúlyozandó július 1-jétől az év végéig 19 százalékról 16 százalékra mérsékelték az áfát Németországban, a kedvezményes áfakulcsot pedig 7 százalékról 5 százalékra.

Amíg az új fertőzöttek száma magas marad, nem javul a helyzet, így bármilyen növekedés csak azután várható, hogy a betegek száma annyira lecsökken, hogy lazítani lehet a járványt fékező intézkedéseken - mutatott rá Rolf Bürkl, a GfK kutatója. Hozzátette, a megkérdezettek több mint háromnegyede "nagy vagy nagyon nagy veszélynek" tartja a járványt.

Két hónapja először decemberben enyhén javult javult a gazdasági kilátások megítélése, de mivel a felmérés a hónap első felében készült, még nem tükrözi a sokkal szigorúbb zárlat bevezetésének hatását. A fogyasztók gazdasági kilátásokról alkotott véleményét számszerűsítő mutató 4,6 ponttal, 4,4 pontra emelkedett, értéke jócskán meghaladja a tavaly decemberi mínusz 4,4 pontot.

A kilátásokat övező optimizmussal ellentétben a jövedelmi várakozások enyhén visszaestek. A várakozásokat számszerűsítő alindex 1,0 ponttal, 3,6 pontra süllyedt decemberben, nagyon messze áll az egy évvel korábbi 35,0 pontos értéktől. A kiskereskedelmi üzletek bezárása a rövidített munkaidőben foglalkoztatottak számának érzékelhető emelkedéséhez vezet a következő hetekben, és egyre több vállalkozást fenyeget fizetésképtelenség, mindez pedig növeli a munkahelyek elvesztésétől való félelmeket és befolyásolja a jövedelmi várakozásokat.

A fogyasztók vásárlási hajlandósága ezzel együtt is javult. A vásárlási hajlandóságot számszerűsítő mutató értéke 6,1 ponttal, 36,6 pontra kúszott fel decemberben, de így is 15,6 ponttal marad el az egy évvel ezelőtti 52,2 ponttól. Az, hogy a vásárlási hajlandóság megmarad-e ezen az elfogadható szinten, nagyban függ attól, hogy a következő hetekben erősödnek-e, és ha igen, milyen mértékben a munkanélküliségtől való félelmek.

Címlapkép: Getty Images