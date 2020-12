Még nem vagyunk túl a válságon: nehéz év vár Magyarországra

Nem volt könnyű az idei év, de a 2021-es kilátások talán már kedvezőbbek – véli Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy a termelésük szerkezete is átalakulóban van. A cég értékesítése volumenében csökkent, számszerű bevételei mégis nőttek, mert a forint gyengült az euróval szemben. Sinkó szerint még egyáltalán nem vagyunk túl a víruson, a jövő év nagy részét is ez uralhatja. A cégvezető beszélt a termelőkapacitások Kínából való áthelyezéséről, valamint arról is, hogy a magyar cégeket milyen kormányzati támogatás segítené valójában. Nem zárja is azt sem, hogy a súlyos válságba került és/vagy túlhitelezett cégek becsődölnek, amikor a kamatok majd emelkedni kezdenek.

Az idei év elején súlyos aggodalmaim voltak, amelyek április-május között be is igazolódtak. Azóta sokat javult a gazdasági helyzet, de komoly kérdőjeleket látok, mert ez a gazdasági fellélegzés inkább átmenetinek tűnik – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója. A cég számára egy új világrend körvonalazódik: az elektromos autókhoz, akkumulátorokhoz, számítástechnika új vonalához kapcsolódó gyártás megemelkedett, miközben a hagyományos ipari szegmenseik nem tudnak bővülni. „Az elektromos autók iránti igény és a wifi-kommunikáció térnyerése tette helyre az idei évünket” – emelte ki.

Az autóipari gyártás év végén lendületet vett, de a magasabb igény jövőre Sinkó szerint megtörhet. Az érvénybe lépő szigorúbb károsanyag-kibocsátás a nagyobb teljesítményű autók esetében előrehozott vásárlásokat eredményezhetett, másrészt az elektromos autók gyártását is felpörgették a multinacionális vállalatok, amelyeket jövőre kívánnak majd eladni, ez mindkettő csökkenthet 2021 első felének autóipari gyártási igényét.

Sinkó hangsúlyozta, hogy az értékesítés csökkenését ellensúlyozta számukra a forint árfolyamának euróval szembeni értékvesztése. Ez abból adódik, hogy exportra termelnek főként, így a bevételeik euróban keletkeznek, azonban a költségeik forintban jelentkeznek.

A legnagyobb magyar magántulajdonban lévő vállalatnál ma már újra annyian dolgoznak, mint 2020 elején, vagyis a vírus okozta létszám csökkenést visszapótolták.

Az összes foglalkoztatott létszáma – beleértve a kölcsönzött munkaerőt és a külföldi telehelyen dolgozókat is – 8700 fő közelében van, ami mérsékelt emelkedés a tavaly novemberihez képest. „Ma már újra munkaerőhiány van az iparban. Amíg az év közepén, a recesszió időszakában könnyen találtunk munkaerőt, most már újra külföldieket is felveszünk, hogy kielégítsük a növekvő munkaerőigényt” – fogalmazott.

Csak Magyarországról nem tudjuk kielégíteni

– hangsúlyozta.

Sinkó azt mondta, hogy az új szerkezetben megvalósuló kilábalás jelei látszódnak már, és optimistább, mint tavaly ilyenkor, de sok meglepetés érhet bennünket. Nagy-Britanniában éppen most körvonalazódik a koronavírus új mutációja, amely fertőzőképesebb, vagyis szerinte „egyáltalán nem kielégítő a vírushelyzet”. A globális ellátási láncokkal újra problémák vannak: most nem olyan szakadásokról van szó, mint tavasszal, hanem arról, hogy nem bírják kielégíteni az igényeket. „Bizonyos alkatrészek esetében már most is problémákat látunk, amelyek az első negyedévben gondot okozhatnak a gyártásban” – fogalmazott. Mindeközben a szállítási költségek is többszörösére emelkedtek a Távol-Keletről, jelentős konténerhiány mellett.

A termelőkapacitások egy részének átáramlása megkezdődött Kínából Vietnamba.

Óriási átrendeződéseket láthatunk, amely továbbra is alacsony költségű, viszonylag kockázatmentes országokba irányulhat. Nem lenne meglepő Sinkó szerint, ha a növekvő szállítási költségek miatt a vállalatok közelebbi országokat választanának gyártókapacitásaik helyszínéül. „A környezetvédelmi célok egyre fontosabbak, és ha a konténerhajók nem pöfögtethetik el a pakurát, akkor ez is drágulást eredményez.”

Ami a hazai ipart illeti, Sinkó szerint az automatizálás és a szállítási költségek növekedése felértékeli a régiónkat. A pénzbőség és az alacsony kamatok időszaka jövőre is fennmarad, ami kedvező hatással járhat. A gazdaság egészében azonban a 2020-as visszaesést biztosan nem kompenzálja a 2021-es esetleges GDP-növekedés Magyarországon.

A jövő évünk a vakcinától függ, de nem számítok arra, hogy az év második felénél előbb fellélegezhetne a gazdaság

– mondta a vezérigazgató. „Nem tudjuk, milyen mutációk jönnek még, és azt sem, mikorra lesz kellően nagy a lakosság átoltottsága.”

Sinkó úgy véli, hogy a kormány támogathatná a vállalkozásokat legalább annyira, mint amennyire a környező országok megteszik. „Az iparűzési adó felének az átmeneti elengedése viszont nem jó irány. Habár a hipa a magyar versenyképesség kérdésének egyik rákfenéje, ez a változás nem oldja meg a problémát. Ha a kormány segíteni szeretné a kkv-kat, akkor azt saját eszközeivel és forrásaival kellene megtennie, nem a nagyvárosok költségvetését kellene ilyen jelentősen felkavarnia” – vélekedett.

A közepes méretű, legalább regionálisan piacképes magyar vállalatokat kellene méginkább segíteni, ezek nemzetközi jelenlétét, regionális versenyképességét, amire látok is bizonyos kedvező jeleket. A világ most toleráns az élénkítésre fordított forrásokkal kapcsolatban – mondta Sinkó, utalva arra, hogy az államok rekordalacsony kamatok és költségek mellett képesek most forráshoz jutni. Hangsúlyozta: keveslem viszont a válság által súlyosan érintett szektorok, kisvállalkozások támogatását.

Magyarország kevesebbet fordított erre, mint a legtöbb európai ország, ami csődöket hozhat magával

– vélekedett. Szerinte a válságba került szektorok (pl. turizmus-vendéglátás) mellett a hitelből fejlesztő cégek kerülhetnek bajba, akik nem tudnak megfelelő mértékben növekedni. „Ők azonban még nem 2021-ben, hanem azt követően kerülhetnek bajba, amikor a hitelek megdrágulnak.”

