Oltásigazolás Magyarországon: már Orbán Viktor is erről beszél

Digitális vakcinaigazolást adna a kormány azoknak, akik már átestek a koronavíruson, vagy beolttatták magukat. Erről maga a miniszterelnök beszél legfrissebb Facebook-videójában, egyelőre nem részletezve, hogy milyen technológiai megoldással és szabályozással fogják bevezetni, például hogy mely szolgáltatások igénybevételének feltétele lesz az oltásigazolás. Gulyás Gergely miniszter szerint ugyanis biztosan lesznek ilyen szabályok is.

Digitális vakcinaigazolásban gondolkodik a kormány

Az operatív törzs mai hosszúra nyúlt üléséről kijőve a miniszterelnök az alábbiakra is kitért Facebook-videójában:

„Megnéztük a vakcinaigazolás digitális verzióját, mert arra készülünk, hogy akik már védettek, átestek korábban a fertőzésen vagy a vakcinával beolttatták magukat és így védetté váltak, nekik legyen egy igazolványuk, amely arról szól, hogy védettek, illetve ők már nem fertőznek meg senkit. Ez összhangban van az Európai Unió azon törekvésével, hogy egy ilyen digitális útlevelet is létrehozzunk. Ennek az első verzióját most a Belügyminisztérium kifejlesztette, és azt meg is tekinthettük.”

A videóban Orbán Viktor arra is kitért, hogy három nap múlva megérkezik az első adag oltóanyag Magyarországra, a kormány jóváhagyta az oltási tervet. Az első körben az orvosok, az ápolók és a betegek életéért küzdő intenzív osztályon dolgozók kapnak oltási lehetőséget. Később tömeges oltás is kezdődik Magyarországon, hogy milyen vakcinával, az az európai és a magyar hatóságok által lefolytatott engedélyezési eljárásoktól függ, mindenkivel tárgyalunk. Arra kért mindenkit hogy aki be akarja oltatni magát, az regisztráljon. A vakcina december 26-ai érkezéséről és az oltás december 27-ei megkezdéséről az operatív törzs sajtótájékoztatóján is részletesen szó volt:

Micsoda? Oltásigazolás?

A tegnapi Kormányinfón már elhangzott az a kérdés, hogy lehetségesnek tartja-e a kormány, hogy lesz olyan szabályozás, amely különbséget tesz az emberek között aszerint, beoltatták-e magukat a koronavírus elleni vakcinával vagy sem; lesz-e például vakcinaútlevél, vagy mondjuk egy mozi, színház, fesztiválszervező kikötheti-e, hogy a rendezvényt csak beoltott ember látogathatja; esetleg a korlátozó szabályok alól mentesülhetnek-e a beoltottak.

Gulyás Gergely miniszter ezt válaszolta: „egészen biztosan lesznek ilyen szabályok, nemcsak Magyarországon, hanem Európában mindenütt, tehát az oltási könyv az útlevél vagy a személyi igazolvány mellett szerintem egy fontos okirat lesz majd a tömeges oltást követő hónapokban. Majdnem biztos, hogy légitársaságok is fognak ilyen szabályokat előírni, Magyarországon és külföldön egyaránt lehetnek ilyen szabályok.”

Címlapkép: Orbán Viktor Facebook-oldala