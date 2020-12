A szaúdi koronaherceg már megkapta a koronavírus elleni oltást

Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg megkapta a koronavírus-elleni vakcinát, ezzel ő az első az országban, akit beoltottak.

A szaúd-arábiai egészségügyi minisztérium közlése szerint pénteken az arab királyság trónörököse az országban elsőként megkapta a koronavírus elleni vakcinát - írja a Reuters.

A vakcinát a világ számos prominens politikusa még nem adatta be, így például Donald Trump amerikai elnök még nem adatta be, Joe Biden megválasztott elnököt december 21-én oltották be.

Címlapkép: Getty Images