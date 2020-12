Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a szombati adatok

1 198 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 315 362 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 951 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 126 482 fő, az aktív fertőzöttek száma 179 929 fő. Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 20%-a, a gyógyultak 20%-a budapesti. 6 003 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 468-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt egy hétben átlagosan napi 2191 fertőzöttet regisztráltak, ami csaknem harmadával kisebb szám az egy héttel korábbinál. A mai 1198 fős adat ennél is kedvezőbb, elmondható az is, hogy alacsonyabb a keddi 1238 fős decemberi mélypontnál is.

A halálesetek száma heti átlagban 148, ehhez képest is kedvezőbb a ma reggel megjelent 118 fős szám, ugyanakkor pénteken (104 elhunyt) és csütörtökön (113 elhunyt) ennél alacsonyabb volt ez az adat.

A kórházban lévők száma és a lélegeztetett betegek száma is örvendetes módon csökkenésnek indult az elmúlt hetekben, jelenleg 6003 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 468-an vannak lélegeztetőgépen, előbbi közel 18%-os, utóbbi több, mint 13%-os csökkenést jelent egy hét alatt.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 126 482 fő, az aktív fertőzöttek száma 179 929 fő. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az aktív esetek szám valószínűleg nem a legpontosabb adat a statisztikákban, hiszen közel annyi, mint ahányan az elmúlt másfél hónapban megfertőződtek (a fertőzés jellemzően ennél jóval gyorsabban levonul).

Az elmúlt 24 órában közel 9 500 koronavírustesztet végeztek el Magyarországon, ezek 12,6%-át tette ki a pozitív esetek száma.

Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 20%-a, a gyógyultak 20%-a budapesti.

Az elmúlt egy hétben is Budapesten, Pest megyében és Hajdú-Biharban regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet.

A hivatalos tájékoztatóportál kiemelte, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A kijárási tilalom este 8 órától érvényes hajnal 5 óráig, és szilveszterkor életben lesz. Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány egy félévvel meghosszabbította a járványügyi készültséget és felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat is - tették hozzá.

Kiemelték, megérkezett az első vakcina-szállítmány Magyarországra a Dél-Pesti Centrumkórházba, elsőként az egészségügyi dolgozók oltása kezdődik meg. Az első vakcinaszállítmányt a következő hetekben újabbak követik majd, és azokkal egy ütemben folytatódik több héten át az egészségügyi dolgozók beoltása. 2021 első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton