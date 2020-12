Változik a vonatok és a Volánbusz járatainak közlekedése szilveszterkor

A MÁV és a Volánbusz vasárnapi közös közleménye szerint a vonatok december 31-én a pénteki, január 1-jén a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi, a Volánbusz járatai december 28. és 31. között a tanítási szüneti munkanapi, január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, 3-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint járnak. Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy egyes településeken a helyi járatok ettől eltérően közlekedhetnek.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

December 28-től 31-ig a Budapest-Győr, a Tatabánya-Oroszlány, a Budapest-Pusztaszabolcs és a Budapest-Veresegyház-Vác, valamint a Budapest-Esztergom vasútvonalon a hétvégi menetrend szerint járnak a vonatok. Utóbbinál két hajnali járat nem közlekedik majd. A budapesti elővárosi járatok a Budapest-Székesfehérvár, a Budapest-Vác-Szob, a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, valamint a reggeli időszakban a Budapest-Lajosmizse és a Budapest-Kunszentmiklós-Tass vonalon a munkanapi rendtől eltérően, ritkábban közlekednek.

Az InterCity vonatok az utazási igényeknek megfelelően - a lehetőségekhez képest - több kocsival közlekednek az utazási csúcsidőszakokban. A vasúttársaság a pénztárak előtti sorban állás elkerüléséért azt javasolja az utazóknak, hogy a jegyeket elővételben váltsák meg. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt január 3-án éjfélig vehetik igénybe - írták. A Volánbusz egyes pénztárai január 3-ig a megszokottól eltérően tartanak nyitva. A pénztárak ünnepi nyitvatartási ideje a társaság honlapján érhető el.

A megnövekvő forgalom miatt a Volánbusz is azt javasolja, hogy a menetjegyeket elővételben, online és mobilon vásárolják meg az utazók. A tájékoztatás szerint az iskolakezdés problémamentes elindulásáért a vonatokon és a helyközi buszjáratokon január 7-ig fogadják el a decemberi havi dolgozó- és tanulóbérleteket, valamint a december második felére váltott félhavi bérleteket.

A közlekedési társaságok továbbra is arra kérik az utazókat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentéséért pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőséget. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a járműveken, az állomásokon és a megállóhelyeken is kötelező a maszkviselés.

Címlapkép forrása: Getty Images