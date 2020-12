Erős földrengés pusztított Horvátországban, már 7 elhunytról tudnak

A 6,4-es erősségű földrengés következtében helyi beszámolók szerint Petrinja kisvárosának belvárosa szinte teljesen megsemmisült. Ez a település volt a földrengés epicentrumában. Horvátország középső részén, Sziszektől légvonalban 9, közúton 16 km-re délnyugatra, Zágrábtól délkeletre, a Petrinjčica-patak és Kulpa folyó összefolyásánál fekszik - olvasható a Wikipédián. A felvételek szerint a település központi részén jelentősen megrongálódtak a házak.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8