Koronavírus: így érkeznek a vakcinák a magyar kórházakba

Vakcinaszállítmány érkezett szerda délelőtt újabb négy kórházba. Budapesten a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházába, a Semmelweis Egyetemre, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba és Tatabányán a Szent Borbála Kórházba - jelentették az M1 aktuális csatorna tudósítói a helyszínekről a déli híradóban.

A Semmelweis Egyetemre 5000 adag vakcina érkezett, onnan folyamatosan szállítják az oltópontokra, a tervek szerint szerdán 350 embert oltanak be - mondta a tudósító. A Honvédkórházba is 5000 vakcina érkezett, hat oltópontot alakítottak ki és folyamatos az oltás az intézményben - mondta a tudósító.

Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba 3000 vakcina érkezett. Egy utcai kapcsolattal rendelkező oltópontot alakítottak ki, hogy a jelentkezőknek ne kelljen a kórház épületén keresztül menniük. Csütörtökön indul az oltás - mondta a tudósító. Tatabányán a Szent Borbála Kórházba 1950 oltóanyag érkezett, csütörtökön kezdődik az oltás - mondta a tudósító.

Elhangzott az is, hogy először az egészségügy frontvonalában dolgozók kaphatják meg az oltást. Aki jelentkezik, annak nyilatkoznia kell, hogy önként adatja be, azután orvosi vizsgálaton vesz részt, az oltás után pedig félórás megfigyelés következik.

Szerdán délelőtt hat kórházba érkezett meg a vakcina: a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba, Budapesten az ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelőbe, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházba, a Semmelweis Egyetemre, továbbá Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba és Tatabányán a Szent Borbála Kórházba.

A tervek szerint a nap folyamán még 15 intézménybe szállítanak ki oltóanyagot: a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházba, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetbe, a Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetbe, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba, a Pécsi Egyetem Klinikai Központjába, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, a Debreceni Egyetem Klinikai Központba, a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetbe, a Markusovszky Kórházna, a Csolnoky Ferenc Kórházba, a Jósa András Oktatókórházba, az Eger Markhot Ferenc Kórházba és a Békés Megyei Központi Kórházba.

Az Európai Gyógyszerügynökség december 21-én törzskönyvezte a Pfizer-BioNTech Covid-19-ellenes oltóanyagát, december 26-án érkezett Magyarországra az első szállítmány, 9750 oltóanyag, amelyet öt oltópontra vittek. Szerdán érkezett Magyarországra 70 ezer vakcina, amely 35 ezer ember kétszeri oltására elegendő, ezeket a vakcinákat szállítják ki a nap folyamán a kormány által kijelölt 21 oltási pontra.

Frissítés, 15:30

Az eddigiek mellett további négy vidéki kórházba érkezett vakcinaszállítmány szerdán dél körül: Kaposvárra a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba, Miskolcra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, Székesfehérvárra a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, valamint Balassagyarmatra a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetbe - jelentették az M1 aktuális csatorna híradójában tudósítók a helyszínről.

Müller Cecília szerdán arról beszélt, hamarosan nyilvánosságra hozzák az oltási tervet.

A kaposvári kórház gyógyszertárába 2000 adag koronavírus elleni vakcina érkezett, ami 1000 kórházi dolgozó oltására elegendő. A vakcinát speciális hűtőberendezésben mínusz 80 Celsius-fokon tárolják.

Az oltások beadását csütörtökön kezdik meg. Első körben a "frontvonalban" dolgozókat oltják majd be, így a sürgősségi betegellátó centrum, az infektológia és az intenzív osztály dolgozói kapják meg az oltást - hangzott el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba 5000 adag oltóanyag érkezett, ez 2500 kórházi dolgozó beoltását teszi lehetővé.

Mint a tudósításban a kórház főgyógyszerészének tájékoztatására hivatkozva elhangzott, a napokban kezdik meg az oltások beadását, amit 30 perces orvosi megfigyelés követ.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, Bucsi László a híradóban elmondta, azonnal elkezdték az oltást, elsőként itt is a frontvonalban dolgozókat oltják be. Néhány nap alatt szeretnék ugyanakkor az összes dolgozót, körülbelül ezer embert beoltani.

Bucsi László szólt arról is, hogy az ígéretek szerint a jövő héten ugyanennyi adag vakcinát kapnak. Emlékeztetett arra is, hogy a vakcinából mindenkinek két adagot kell kapnia a védettséghez, és az első oltás után 21 nappal adható be a második.

Közölte azt is, hogy a dunaújvárosi kórház dolgozóit is Székesfehérváron oltják majd be.

A főigazgató kijelentette: meggyőződése, ha ilyen ütemben halad az oltás, nyár elejére megállítható a világjárvány.

A Dr. Kenessey Albert kórház főigazgatója, Szabó Géza közölte, 1950 adag vakcina érkezett hozzájuk. Az oltások beadását csütörtök reggel kezdik el.

Szabó Géza megnyugtatónak nevezte az oltóanyag megérkezését. "Ez jelenti számunkra a biztonságot" - mondta.

Frissítés, 17:00

ovábbi vidéki kórházakba - Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre - is megérkezett a koronavírus elleni vakcinaszállítmány szerdán kora délután - jelentették az M1 aktuális csatorna Híradójában a tudósítók a helyszínekről.

Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke azt mondta: csaknem 5000 adag vakcina érkezett hozzájuk, ez mintegy 2500 egészségügyi dolgozó beoltására elég. Első körben a sürgősségi betegellátás, a koronavírus-ellátó központ, az intenzív terápiás intézet dolgozóit oltják be, majd a többi klinikai egység, a megye többi kórházának dolgozói és a rendelőintézetekben dolgozók, ezután pedig az alapellátásban dolgozók következnek.

A most érkezett vakcinákkal csütörtökön kezdik az oltásokat, majd három hét múlva adják be a második adagot. Sebestyén Andor úgy vélekedett, az egészségügyi dolgozók után, tavasszal kerülhet sorra a szervezett lakossági oltás. Az egészségügyi dolgozókat és a lakosságot is arra kérte, hogy jelentkezzenek a védőoltásra.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban már zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, mivel oda már múlt szombaton is érkezett vakcinaszállítmány. Most 3900 adag oltóanyagot vittek a szabolcsi megyeszékhelyre.

Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Kórház főigazgató-helyettese kiemelte: azt tapasztalja, hogy az egészségügyi dolgozók körében nő az oltási hajlandóság. Második körben is az egészségügyi dolgozókat, továbbá az alapellátásban dolgozókat, a védőnőket, az Országos Mentőszolgálat és a megyei kormányhivatalok járványügyi munkatársait oltják be - közölte.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba érkezett szállítmányból csütörtökön kezdik meg 2500 ember, az intenzív és Covid-osztályon dolgozók, valamint a mentőszolgálat munkatársainak beoltását. A tervek szerint egy nap nagyjából 100 embert oltanak be - közölte a helyszínen az M1 tudósítója. Tájékoztatása szerint a klinikai központ elnöke azt hangsúlyozta: mindenkinek a saját érdeke és a társadalom érdeke is, hogy beadassák a védőoltást.

Címlapkép: Budapest, 2020. december 30. A koronavírus elleni oltóanyagot, a Pfizer-BioNTech vakcinát készülnek speciális hűtőszekrénybe pakolni az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben a főváros XII. kerületében 2020. december 30-án. Ezen a napon megérkezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre a koronavírus elleni német-amerikai vakcina második, 70 ezer oltóanyagot tartalmazó szállítmánya, amely 35 ezer egészségügyi dolgozó oltására elegendő. A vakcinákat tartalmazó hűtőládákat 21 oltópontra szállítják, több fővárosi és vidéki kórházba. MTI/Mónus Márton