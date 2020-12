Megvan, kik kapják meg elsőként az orosz vakcinát Magyarországon

Portfolio Signature karácsonyra is!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy Magyarországra érkezett 6000 ampullányi Szputnyik V koronavírus elleni vakcina - emlékeztet a csatorna. Kiemelte, hogy Oroszországban 40 ezer ember bevonásával már túl vannak a klinikai tesztelésen, amelynek az eredménye 91,4 százalékos hatékonyságot mutat.

Az ATV Híradója kedden megkereste az EMMI-t, hogy a kormánynak mi a terve az orosz vakcina szállítmánnyal, illetve, ha Magyarországon engedélyeznek egy vakcinát, az azt is jelenti, hogy azzal már el lehet kezdeni az oltást, vagy meg kell várni, hogy az egész Európai Unióban engedélyezzék?

Az EMMI kérdéseinkre azt a választ adta, hogy ezzel folytatódik az a tudományos együttműködés, amely lehetőséget kínál arra, hogy a magyar hatóságok egy újabb vakcinát vizsgáljanak. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészégügyi Intézet (OGYÉI) bármelyik vakcina használatát engedélyezheti Magyarországon, nincs szükség az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyére.

Mit tudunk a vakcináról?

Az orosz Gamaleya Intézet (Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology) egy harmadik generációs, adenovírus-alapú vakcinát fejlesztett. Ebben az esetben a vakcina két dózisában két különböző adenovírus-vektort alkalmaznak (Ad5 és Ad26). A vektorvakcinák egy a koronavírustól eltérő vírust használnak a bejuttatáshoz, amelynek során a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének génjét a vektorként használt vírus genetikai állománya hordozza. Így a vektorként felhasznált, betegséget nem okozó vírus juttatja be a kifejezni kívánt célgént.

A Pfizer/BioNTech és a Moderna mRNS-alapú vakcinái 95% körüli hatékonyságot mutattak, az AstraZeneca vektoralapú fejlesztése összességében 70%-os, ugyanezen kategóriában az orosz Gamaleya Intézet vakcinája pedig 92%-os hatékonyságot produkált.

Szijjártó Péter érvel

A külügyminiszter kedden egy külön Facebook-posztban érvelt az orosz vakcina mellett. A magyar emberek döntő többsége gyerekkora óta orosz vakcinákkal lett beoltva, hiszen "minden oltóanyagunk onnan származott" - írta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalán. Magyarország különböző fertőző betegségek elleni, nemzetközi viszonylatban is kimagasló átoltottsága legnagyobb részben orosz oltóanyagoknak köszönhető - mondta.

A miniszter rögzítette: a kormány feladata annak biztosítása, hogy ha a világ bármely pontján biztonságos vakcinát fejlesztenek ki, akkor az minél gyorsabban a magyar emberek rendelkezésére álljon. Ennek jegyében állapodtak meg az orosz egészségügyi miniszterrel arról, hogy magyar orvosok és járványügyi szakemberek a helyszínen tanulmányozhatták az orosz vakcina fejlesztésének és gyártásának folyamatát. Az orosz laboratóriumok meglátogatását követően a küldöttség tagjai a legmodernebb technológiai színvonalról és a legmagasabb szintű szakmai hozzáértésről számoltak be - emlékeztetett Szijjártó Péter.

Címlapkép: Az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) által közreadott kép az új koronavírus okozta betegség, a Covid-19 ellen az orosz Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet kifejlesztette oltóanyagról, a Gam-Covid-Vakról a moszkvai intézetben 2020. augusztus 6-án. A vírus ellen a világon elsőként bejegyzett vakcina árusítását a tervek szerint augusztusban elkezdik Szputnyik V néven. Forrás: MTI/Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)