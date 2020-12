Mikor lesz munkaszüneti nap december 24-e?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert "érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét".

A kereskedelemben dolgozók évek óta szorgalmazzák, hogy december 24-e munkaszünet legyen, és évek óta már Nagypénteken is zárva tartanak az üzletek, így nem lenne egyedülálló, ha bevezetnék – Gurmai Zita MSZP-s képviselő ezzel vezette fel az innovációs miniszterhez intézett kérdését, amit a 444 idézett. "Mikor nyilvánítják munkaszünetté december 24. napját?" – így szólt a konkrét kérdés.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára szerint "a jelenleg is érvényben lévő munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a versenyképességet és GDP kiesését is okozna, érzékenyen érintené a nemzetgazdaság teljesítményét és a költségvetés bevételét is".

