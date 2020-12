Nagy ígéretet tett a kormány a háromgyerekeseknek

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Nemzetnek adott szerdai interjújában beszélt a kormány új terveiről.

Az interjúban emlékeztetett arra, hogy januárban vezették be a négygyermekes édesanyák szja-mentességét, és hozzátette: "most jönnek az újabb kedvezmények, haladunk szép sorjában". Úgy vélte, ha leküzdöttük a járványt, talpra állt a gazdaság, akkor a háromgyermekes anyukák szja-mentessége lehet majd egy következő, fontos lépés.

A nyugdíjasokat érintő kérdésre a tárca nélküli miniszter kifejtette: vállalták, hogy kormányzásuk alatt megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét., és sikerült több mint tíz százalékkal emelniük is azt. A szabályozás garantálja, hogy nem járhatnak rosszul a nyugdíjasok, mivel minden évben a tervezett inflációnak megfelelően emelik a nyugdíjakat - tette hozzá. Megjegyezte: mivel a bérek a nyugdíjaknál nagyobb mértékben emelkedtek az utóbbi években, szeretnék, ha a két és fél millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő is érzékelhetné ezt az életszínvonal-emelkedést. "Ezért is építjük vissza a tizenharmadik havi nyugdíjat. Emellett ott van a nyugdíjprémium is, amit az elmúlt három évben tudtunk kifizetni. Ez csak a mi kormányunknak sikerült" - mondta Novák Katalin a Magyar Nemzetnek.

Címlapkép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. december 16-án. Forrás: MTI/Illyés Tibor