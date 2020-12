A siker kulcsa a gyors reagálás

A koronavírus-járvány nem egyformán érinti a különböző iparágakat, néhány – főként a változás, illetve a válság menedzselésére vonatkozó – tanulság azonban általános érvényű.

A hazai SAP-tól való távozásom után 2019-ben három, különböző iparágban működő cégben lettem tulajdonos. Az akkori terveim szerint idén további két-három vállalkozásba fektettem volna be, az élet azonban mást hozott. A portfólió szélesítése helyett inkább a meglévő vállalkozások stabilitása, hosszú távú működésének biztosítása lett az elsőszámú feladat.

Az informatikai piacon – itt működik két társaság is, amelyben tulajdonos vagyok – 2020 nem hoz drámai visszaesést, persze minden projektért jobban meg kell dolgozni, mint korábban, ahogy a munkatársak megtartásáért is. A csomagolástechnika területén, ahol szintén van egy befektetésem, már változatosabb a kép. Vannak olyan területek – többek között az élelmiszer-, a gyógyszer- és a vegyipar –, ahol bővült a piac. Másutt, például a műszaki cikkek esetében, csökkent a volumen. Itt is érvényes azonban, hogy

új szegmensek, lehetőségek felé fordulva sikerülhet a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett kieséseket pótolni. Ez pedig nem csupán egy ügyvezetői döntés, az egész szervezetet és az eszköztárat „irányba” kell állítani.

A megújuló energia területén – ahol egy napelemes rendszereket telepítő céggel vagyok jelen – a kereslet az első hullám idején jelentősen visszaesett, a sokk hatására mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben sokan elhalasztották az efféle beruházásokat. Az ősz folyamán aztán számos vállalat döntött a költségoptimalizálást elősegítő napelemes megoldások mellett, így – nálunk is – növekedés volt tapasztalható. Szeptembertől a kormány is aktívabb lett, sorra jelentették be a különféle támogatási lehetőségeket. A kommunikáció ugyanakkor kicsit elhamarkodott volt, a részleteket csak az év vége felé kezdjük megismerni, így valószínűleg azok, akik most – éppen emiatt – kivárnak, 2021 első és második negyedévében fognak dönteni.

Bármely területen működünk, általános szabály:

azok a cégek lesznek sikeresek hosszú távon, amelyek a mostanihoz hasonló nehéz helyzetben is megállják a helyüket, mernek kockázatot vállalni.

Aki ilyenkor mindent leállít, „hibernálja” a vállalkozását, az már csak kapkodni fog, amikor valóban elindul a kilábalás. Hasonló történt 12 évvel ezelőtt, amikor az SAP-hoz érkeztem a hazai cég vezetőjeként. Nem voltak ideálisak a körülmények: kitört a pénzügyi válság, a munkatársak kedvetlenek, a piac telített volt. Ekkor egy stratégiaváltás segített, új területekre léptünk be, és hosszú évek aprólékos munkájával megfordítottuk a negatív tendenciákat.

Természetesen más dolog egy multicéget és megint más egy kkv-t „válságmenedzselni”.

Előbbi esetben a tulajdonosok, a regionális vagy globális menedzsment hozza meg a döntéseket, míg egy kkv vezetésének ezt magára kell vállalnia – méghozzá az anyagi felelősséggel együtt. Ennek megfelelően a multik munkavállalói most nagyobb biztonságban vannak, hiszen ezeknek a vállalatoknak általában megvannak a tartalékaik arra, hogy kivárják a „W-alak” utolsó, fölfelé tartó ágát.

A kisebb cégek nehezebb helyzetben vannak. A magyar kkv-szektorban, nem csupán a válság által leginkább sújtott ágazatokban, amelyekben szerencsére nincsenek érdekeltségeim, tömegével látok olyan cégeket, amelyek elküldték az alkalmazottakat és minimálisra csökkentették a költségeiket.

A multik nemzetközi háttere által nyújtott anyagi biztonság náluk fájóan hiányzik, minden beruházást nagyon meg kell fontolniuk, de szerencsére a kormányzat igen széles lehetőségekkel igyekszik segíteni a magyar KKV cégeknek, és bizony erre szükség is van.

A vezetőnek azonban mindig– válság idején is – hosszú távon kell gondolkodnia, kitartónak kell lennie; a hirtelen jött, mindent felforgató történések ezeket a tulajdonságokat nem befolyásolhatják. A gyors reagáló képességre most mindennél nagyobb szükség van: a változásmenedzsment csak úgy lehet sikeres, ha minél hamarabb megtaláljuk a kitörési pontokat, kidolgozzuk az új stratégiát, és a cég erőforrásait az új irányokba állítjuk. „Lassú víz partot mos” hozzáállással most nem – vagy inkább most sem – érhetőek el igazi sikerek.

