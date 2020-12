Koronavírus: meredeken emelkedik az új fertőzöttek száma Magyarországon, de jó hírnek is örülhetünk

2971 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, és elhunyt 108 beteg. A gyógyultak száma jelenleg 150 102 fő, 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 402-en vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

Az elmúlt napokban jó eséllyel a karácsonyi időszakban látott alacsony tesztszám miatt alacsony új fertőzött számot láthattunk a hivatalos adatokban, azonban a vírus nem tűnt el, és ez már a hivatalos esetszámokban is látszik: újra a korábbi szintre ugrott az új (detektált) esetek száma.

Az elhunytak száma az elmúlt 24 órában 108 fő volt, az elmúlt napokhoz képest ebben csökkenést láthatunk, a 7 napos mozgóátlag lefelé mutató trendet jelez.

Jó hír, hogy bár pár nappal ezelőtt nagyot ugrott a kórházi ápoltak száma, hétfőn csaknem 200 fővel emelkedett, most jelentősen csökkent egy nap alatt: egy fő híján 300 fővel esett a kórházi ápolásra szorulók száma. Mindeközben a lélegeztetésre szorulók száma is esett 23 fővel. Mindez reményt ad arra vonatkozóan, hogy a halálozások száma is csökkeni tud a következő hetekben. Azt is jegyezzük meg: a halálozások számához képest is nagyot esett a kórházi ápoltak száma, ami azért fontos, mert sokan az elhunytak közül valószínűleg kórházi ápolás közben veszítik életüket (vagyis a halálozás önmagában is sokat csökkenthet a kórházi ápoltak számán, de ez valljuk be, nem éppen jó hír lenne).

További részletek hamarosan.

A címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Mónus Márton.